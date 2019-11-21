2019-11-21T11:27:26+03:00
Происшествия

В Подмосковье обокрали дом вице-президента всемирной федерации капоэйра

Многократный чемпион Европы и России написал заявление в полицию
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Многократный чемпион Европы и России написал заявление в полицию.Многократный чемпион Европы и России написал заявление в полицию.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В полицию обратился вице-президент и главный тренер Федерации капоэйра России Роман Белов. Мужчина сообщил правоохранителям, что 6 ноября неизвестные проникли в его дом в элитном коттеджном поселке "Английский квартал" в Истре.

- С заявлением об ограблении в полицию обратился 41-летний спортсмен и тренер Роман Белов. Выехавшая на место оперативная группа установила, что неизвестные проникли в дом Романа взломав окно. Были похищены ювелирные изделия и наличные денежные средства. Общий ущерб от действий грабителей сейчас устанавливается, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - кража в особо крупном размере.

Роман Белов - вице-президент и главный тренер Федерации капоэйра России, вице-президент всемирной федерации капоэйра. Чемпион Европы по Бразильскому джиу-джитсу. Чемпион Европы и России, неоднократный победитель и призер международных соревнований по капоэйра, каратэ, джиу-джитсу. Обладатель почетных званий: мастер боевых искусств (РСБИ), обладатель мастерской степени КОРДАУ профессор капоэйра, судья международной категории по капоэйра, Член Высшего Совета Российского Союза Боевых Искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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