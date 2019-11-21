2019-11-21T13:32:25+03:00
В мире

Мутная история про «русского шпиона»

Какой-то мутный детективный спектакль разыгрывается в эти дни в сербских соцсетях.
Виктор БАРАНЕЦ
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В рассказах сербских СМИ об этой истории часто мелькают слова «якобы», «можно полагать», «нельзя исключать», «скорее всего»В рассказах сербских СМИ об этой истории часто мелькают слова «якобы», «можно полагать», «нельзя исключать», «скорее всего»
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17 ноября на YouTube появилось видео, на котором запечатлена встреча двух мужчин на парковке в Белграде. Утверждается, что один из них — подполковник Российской армии Георгий Клебан, а второй — сербский офицер. В ходе встречи россиянин передал сербскому агенту пакет с деньгами, после чего тот ушел к машине.

А следом же идут другие комментарии. Якобы незнакомец, попавший на видео во время встречи с российским офицером в Белграде, скорее всего, не является высокопоставленным офицером и не имеет отношения к государственным службам Сербии. Об этом 21 ноября, сообщает газета «Вечерне новости» (со ссылкой на свои источник в спецслужбах).

По словам собеседника издания, вероятнее всего, агент, с которым встречался россиянин, является предпринимателем, предоставлявшим информацию делового характера за деньги.

В рассказах сербских СМИ об этой истории часто мелькают слова «якобы», «можно полагать», «нельзя исключать», «скорее всего», что говорит скоррее не о фактах, а о предположениях.

Но вот уже официально Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило подлинность видеозаписи. Предполагается (опять предполагается!), что к распространению записи причастны американские спецслужбы. И тут всплывает забавная и интригующая подробность: по данным сербских СМИ, ролику уже несколько лет, однако его смогли опубликовать только с 50-го раза из-за противодействия российских спецслужб.

Как могло оказываться такое «противодействие», в чем конкретно оно выражалось, - непонятно. Многие и российские, и сербские эксперты сошлись на том, что появление видео является «попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада». Организаторы провокации явно рассчитывали, что шпионский скандал станет подтверждением того, что Россия пытается напрямую влиять на политическую ситуацию в балканских странах. И резон в таких выводах есть. И в Вашингтоне, и в НАТО очень обеспокоены и политическим, и экономическим, и военно-техническим сближением России и Сербии. Вот и решили «вбить клин». Но получилось неуклюже. Однако, президент Сербии Александр Вучич все поручил Агентству военной безопасности проверить достоверность информации о главных «действующих лицах» этой истории.

Опубликовано видео с "российским шпионом" в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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