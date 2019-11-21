Мутная история про «русского шпиона»

17 ноября на YouTube появилось видео, на котором запечатлена встреча двух мужчин на парковке в Белграде. Утверждается, что один из них — подполковник Российской армии Георгий Клебан, а второй — сербский офицер. В ходе встречи россиянин передал сербскому агенту пакет с деньгами, после чего тот ушел к машине.

А следом же идут другие комментарии. Якобы незнакомец, попавший на видео во время встречи с российским офицером в Белграде, скорее всего, не является высокопоставленным офицером и не имеет отношения к государственным службам Сербии. Об этом 21 ноября, сообщает газета «Вечерне новости» (со ссылкой на свои источник в спецслужбах).

По словам собеседника издания, вероятнее всего, агент, с которым встречался россиянин, является предпринимателем, предоставлявшим информацию делового характера за деньги.

В рассказах сербских СМИ об этой истории часто мелькают слова «якобы», «можно полагать», «нельзя исключать», «скорее всего», что говорит скоррее не о фактах, а о предположениях.

Но вот уже официально Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило подлинность видеозаписи. Предполагается (опять предполагается!), что к распространению записи причастны американские спецслужбы. И тут всплывает забавная и интригующая подробность: по данным сербских СМИ, ролику уже несколько лет, однако его смогли опубликовать только с 50-го раза из-за противодействия российских спецслужб.

Как могло оказываться такое «противодействие», в чем конкретно оно выражалось, - непонятно. Многие и российские, и сербские эксперты сошлись на том, что появление видео является «попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада». Организаторы провокации явно рассчитывали, что шпионский скандал станет подтверждением того, что Россия пытается напрямую влиять на политическую ситуацию в балканских странах. И резон в таких выводах есть. И в Вашингтоне, и в НАТО очень обеспокоены и политическим, и экономическим, и военно-техническим сближением России и Сербии. Вот и решили «вбить клин». Но получилось неуклюже. Однако, президент Сербии Александр Вучич все поручил Агентству военной безопасности проверить достоверность информации о главных «действующих лицах» этой истории.