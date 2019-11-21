Кошки с теплотрасс опасны для общества, а собаки должны рожать: эксперты развенчали мифы о бездомных животных

Могут ли бездомные животные быть опасны и есть ли смысл чипировать беспризорных собак и кошек? Эксперты из области защиты животных ответили на самые популярные вопросы и развеяли мифы о ничейных барбоскиных и мурзиках.

Миф № 1: Животных вообще не должно быть на улицах цивилизованного города

В это верят те, кто совершенно не знает о системе ОСВВ — Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат — широко распространенной во всем мире. Если вы поедете, например, в Стамбул, то в самом его центре, около собора Святой Софии, увидите множество собак, спокойно лежащих под солнцем. Все они помечены бирками, а на улицах специально для них установлены поилки и кормушки. Практически во всем мире сейчас практикуется система отлова бездомных собак, их стерилизация, вакцинация и последующий выпуск обратно в городскую среду, где животные становятся добрыми соседями. Это совершенно нормально, когда на улицах города обитают животные — привитые, стерилизованные и не агрессивные. Другое дело, что таких животных не должно быть слишком много, их численность необходимо регулировать. Для этого и существует система «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск».

Система ОСВВ направлена на сокращение численности бездомных животных на улицах города. Собак отлавливают, привозят в специальные клиники или приюты, где их стерилизуют, вакцинируют, а затем спустя время выпускают обратно на улицу. Питомцев, прошедших такой курс, легко отличить: в ушах у них висят опознавательные бирки.

Для некоторых людей эта система выглядит пугающей — почему животных выпускают обратно на улицы города?

«Нужно понимать, что после стерилизации у животного снижается уровень агрессии. Почему они бывают агрессивны? Потому что есть период „собачьей свадьбы“, когда у собак рождаются щенки, и им приходится защищать свою кормовую базу. Когда животное стерилизовано, у него нет интереса к спариванию и нет щенков. Кормовую базу все так же приходится защищать, от этого никуда не денешься, но делают они это не так рьяно. Более того, питомцы, которых выпускают на улицу, проходят специальное тестирование на социальную совместимость. По простым действиям животного мы понимаем, что собаку можно выпускать в город, что она не будет агрессивной. Животные агрессивные, которые не прошли это тестирование, остаются в приюте на доживание. Но таких меньшинство — обычно 3% от общей численности стерилизованных»,- поясняет директор Ассоциации «Благополучие животных» Мария Лежнева.

Псов, которых стерилизовали и вакцинировали, легко отличить: в ушах у них висят опознавательные биркиФото: Алексей БУЛАТОВ

Наиболее яркий пример применения системы ОСВВ в России — это деятельность Владимира Гройсмана, руководителя и основателя фонда «Сострадание-НН» в Нижнем Новгороде. В 2014 году в Нижнем Новгороде было семь тысяч бездомных животных. Но уже сейчас по улицам ходит порядка двух тысяч бывших приютских, уже стерилизованных и вакцинированных собак. И если проехать по городу, то практически все животные там помечены бирками, и люди их не боятся. Это результат работы системы ОСВВ.

«В 2014 году мы вместе с учеными из университета имени Лобачевского разработали свою методику подсчета, чтобы иметь четкое представление о количестве бездомных собак в городе. Насчитали семь тысяч. Мы начали отлов и стерилизацию животных — порядка 12 тысяч животных прошло через наши руки в первые три года. Практически все операции проводились за счет фонда. Сейчас деньги на нашу деятельность выделяются бюджетом, что не может не радовать. Мы уже добились великолепного результата, но останавливаться не собираемся. Помимо приютской деятельности и активного пристройства животных в семьи, мы продолжаем реализовывать систему ОСВВ и помогаем сбитым на улицах животным. К 2020 году количество не стерилизованных животных уменьшилось с семи тысяч до 900 особей. И около 1400 собак с бирками спокойно разгуливают по городу сейчас», — делится успехами работы фонда Владимир Гройсман.

Миф № 2: Каждая собака должна хотя бы раз родить, а стерилизовать животное — значит лишать его достоинства

Президент Национальной Ветеринарной Палаты Евгений Бурмистров считает, что люди выступают против кастрации и стерилизации животных, потому что не понимают, как в действительности работает организм питомцев, и чем он отличается от человеческого:

«‎Люди склонны очеловечивать животных. Поэтому многие мужчины выступают против кастрации животных, аргументируя это тем, что животное лишится возможности получать удовлетворение. Но «удовлетворение» в человеческом понимании — это психологический фактор, а «удовлетворение» в понимании животных — это снижение уровня одних гормонов и повышение уровня других. Убирая причину и необходимость воспроизводить себе подобных, мы избавляемся от ряда других проблем. Сам процесс спаривания, беременности и родов никак не влияет на организм собаки в долгосрочной перспективе. Состав крови не меняется, гормональный фон тоже. Нет ни одной резонной причины, которая могла бы оправдать необходимость беременности у животного. Познание радости материнства — это вновь очеловечение. Я как ветеринарный врач наблюдаю, что никакой радости по поводу материнства животные не испытывают, а некоторые даже стараются дистанцироваться от этого».

Бурмистров напоминает, что процесс воспроизведения себе подобных особей гормонозависим. И помимо полового влечения вызывает ряд других нежелательных реакций. Например, при смене гормонального фона у некоторых собак повышается активность, агрессивность или стремление к перемене места обитания. Поэтому далеко не всегда процесс репродуктивности комфортен и желателен для самого животного.

Миф № 3: Кошки в подвалах — рассадники блох и грязи

До сих пор многие верят, что кошки в подвалах — зло. На самом деле, это не так. Котов можно назвать санитарами дома, так как они ловят мышей и крыс. А стереотип, что кошки в подвалах — источники блох — не более, чем миф. Мало кто знает, что блохи привязаны не к животным, а к помещениям, в которых питомцы обитают. Есть подвалы, в которых живут кошки и нет блох, а есть подвалы наполненные блохами, но в которых нет ни одной кошки. Поэтому говорить о том, что кошки являются источниками блох ошибочно.

Котов можно назвать санитарами дома, так как они ловят мышей и крыс.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Что же касается заблуждения, будто кошки — рассадники инфекций, то тут следует сказать о бешенстве, которое чаще всего беспокоит городских обывателей. «Бездомные кошки в городе — прямой путь заразиться бешенством». В действительности же кошки реже всех бывают подвержены бешенству: в основном от этого страдают лисы и собаки. Кошка — крайний вариант переносчика. По данным московского Комитета ветеринарии, за последние 9 лет было всего 4 случая заражения бешенством среди бездомных кошек. Почему же тогда в Москве существуют карантины по бешенству?

Эксперт Анна Фельдман, участница проекта «Котоспас», считает, что все дело в непривитых домашних питомцах: «Карантины по бешенству, причиной которых являются кошки, в основном связаны с непривитыми домашними животными, которых горожане вывозят на дачи. Там питомцы контактируют с дикими животными, чаще всего с лисами, а потом их больных везут обратно в город. Это происходит из-за недостаточного информирования населения о необходимости прививок. Поэтому думать, что кошки в подвалах — источники блох и переносчики бешенства — ошибочно. Более того, кошки давно бы исчезли из подвалов, если бы люди перестали выбрасывать бедных животных на улицы».

Кошки совершенно спокойно могут жить в подвалах, не доставляя беспокойства людям. Другое дело, что помещения необходимо обрабатывать от блох безопасными для животных методами. Сейчас это происходит не так: средства обработки, которые используются для дезинфекции подвалов в Москве, смертельно опасны для обитающих там кошек. Из-за ядов в их составе животные нередко получают отравления.

Миф № 4: Если я не могу забрать животное домой, значит, я никак не могу ему помочь

Это миф, придуманный ленивыми для ленивых. Конечно, бездомных животных и животных в приютах жалко, им нужно помогать. Но помочь не всегда значит забрать питомца домой. Если у вас нет возможности взять животное к себе, поддержите его другими способами. Например, в приюте можно стать опекуном приглянувшейся вам кошечки или собачки: привозить ей корм, игрушки, оплачивать прививки и другие услуги ветеринара, просто приезжать и проводить со своей подопечной время. Если у вас аллергия на животных, но желание им помочь все равно есть, можно удаленно подыскивать подопечным приютов новые дома. Рассылать информацию и писать посты в социальных сетях, публиковать объявления, что животное ищет хозяев, на «Авито» и других специальных сайтах.

Вот какие варианты помощи предлагает Мария Лежнева: «Если не можешь взять животное домой, но хочешь ему помочь, ты можешь стать волонтером в приюте. Но нужно понимать, что быть волонтером не так просто. Это системная работа. Нельзя месяцами ездить к собачке, приучить ее к себе, а потом отказаться, потому что „надоело“. Приютам нужны люди, которые осознанно готовы помогать социализировать питомцев: гулять с ними и общаться, заботиться о них. И приучать их к игрушкам: часто животные, долгое время жившие в приюте, не понимают, для чего нужны мячики и резиновые косточки, потому что с ними никогда не играли. Если возможности ездить в приют нет, но вы знаете, что у вас в районе много бездомных животных, то помочь можно, стерилизовав их. Вызвать службу отлова и отвезти животное в ветклинику. Способов помочь бездомным животным и животным в приютах много — было бы желание».

Если у вас нет возможности взять животное к себе - помочь ему можно и другими способамиФото: Михаил ФРОЛОВ

Миф № 5: Брать надо только щенков, взрослых собак сложно приручить

Прежде чем взять собаку из приюта, будущий хозяин должен четко определиться, почему он хочет завести питомца и для чего. Если человек планирует ходить с ним на выставки, участвовать в спортивных соревнованиях, то лучше брать щенка. Потому что щенки как дети — их можно обучать и развивать в том направлении, в котором это нужно «родителю». Если же вы берете животное-компаньона для спокойной семейной жизни, то взрослая собака — ваш вариант.

При воспитании щенка трудно сразу понять, какие у него поведенческие особенности и есть ли отклонения. Когда вы берете взрослую собаку, то видите ее как сформировавшийся живой организм и сразу замечаете проблемные места, которые предстоит исправить. Это сильно упрощает вам, ветеринарам, кинологам и самому животному жизнь.

Но неважно, кого вы берете — щенка или взрослого пса — с любым питомцем из приюта придется поработать: приучить к дому, к жизни в семье, сводить к кинологу, если заметите какие-то отклонения в поведении.

«На первый взгляд, воспитать щенка проще. Но это зависит от многих факторов: от породы щенка, от квалификации кинолога, с которым вы будете заниматься, от общей обстановки в новой семье. Более того, щенка легко „испортить“ — если заниматься с неграмотным кинологом или вообще не обращаться к специалисту, велика вероятность, что вы закрепите в нем неправильное поведение. В этом отношении с взрослой особью проще. Вы видите конкретику в ее поведении и при обращении к квалифицированному специалисту получите „ключики“ к воспитанию. Это поможет добиться желаемого результата», — прокомментировала волонтер кинологического подразделения добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» Анастасия Апухтина-Агеичкина.