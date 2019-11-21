Миллионы россиян не хотят сидеть на шее у государства
Нуждаетесь ли вы в поддержке от государства? Такой вопрос задали россиянам исследователи Института социологии РАН.
Опрос показал, что исключительно на себя рассчитывает примерно каждый шестой (17%). Остальным нужна господдержка: чаще всего в обеспечении честных зарплат и бесплатной медицины.
Доктор социологических наук Михаил Черныш такими результатами не удивлен.
- Семейные традиции уже не те, что раньше, рассчитывать на детей не приходится, уровень зарплат невысокий, - объяснил «КП» ученый. - Это происходит не только в России, но и во многих других странах. Не надо забывать, что у нас примерно 40% населения — пенсионеры, некоторые из которых не могут активно работать.
А кто не хочет «сидеть на шее» у государства? По мнению Черныша, это люди, которые работают в серой экономике, то есть официально не трудоустроены, не платят налоги, но как-то выкручиваются и зарабатывают себе на жизнь. Поэтому им выгодно, чтобы государство поменьше вмешивалось в их жизнь.
НАГЛЯДНО
КАКОЙ ПОМОЩИ ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ВЛАСТЕЙ?
1. Обеспечения справедливой оплаты труда — 41%
2. Решения проблем с оказанием медицинской помощи — 36%
3. Материальной — 31%
4. Поддержку в трудоустройстве — 22%
5. Никакой — 17%
6. Поддержку в получении качественного образования и квалификации — 11%
(По результатам опроса Института социологии РАН).
ИСТОЧНИК KP.RU