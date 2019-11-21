Миллионы россиян не хотят сидеть на шее у государства

Нуждаетесь ли вы в поддержке от государства? Такой вопрос задали россиянам исследователи Института социологии РАН.

Опрос показал, что исключительно на себя рассчитывает примерно каждый шестой (17%). Остальным нужна господдержка: чаще всего в обеспечении честных зарплат и бесплатной медицины.

Доктор социологических наук Михаил Черныш такими результатами не удивлен.

- Семейные традиции уже не те, что раньше, рассчитывать на детей не приходится, уровень зарплат невысокий, - объяснил «КП» ученый. - Это происходит не только в России, но и во многих других странах. Не надо забывать, что у нас примерно 40% населения — пенсионеры, некоторые из которых не могут активно работать.

А кто не хочет «сидеть на шее» у государства? По мнению Черныша, это люди, которые работают в серой экономике, то есть официально не трудоустроены, не платят налоги, но как-то выкручиваются и зарабатывают себе на жизнь. Поэтому им выгодно, чтобы государство поменьше вмешивалось в их жизнь.

НАГЛЯДНО

КАКОЙ ПОМОЩИ ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ВЛАСТЕЙ?

1. Обеспечения справедливой оплаты труда — 41%

2. Решения проблем с оказанием медицинской помощи — 36%

3. Материальной — 31%

4. Поддержку в трудоустройстве — 22%

5. Никакой — 17%

6. Поддержку в получении качественного образования и квалификации — 11%

(По результатам опроса Института социологии РАН).