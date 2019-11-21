Танцы и прогулки крохотной кореянки по центру Москвы набрали уже более 100 тысяч просмотров. И это только начало. В Instagram эта цифра давно уже побита.

На видео, опубликованном на YouTube, все время улыбающаяся девчушка прогуливается по основным достопримечательностям столицы.

Под солнцем и при свете звезд Красная площадь с ГУМ. Магазин «Елисеевский». Пестрый Измайловский кремль с его блошиным рынком и аляповатыми матрешками. Из станций московского метро на видео показаны, конечно, только самые красивые: «Киевская», «Площадь Революции», «Комсомольская», - никаких там «Перовых» или «Планерных». Башни Москва-Сити и, конечно, Храм Христа Спасителя, Большой театр. Организовал съемки комитет по туризму города Москвы.

Москва стала центром притяжения туристов из Кореи.

- Поездка в Москву разрушила все мои предубеждения о России. Это что-то невероятное, - Видео опубликовано в блоге корейской туристической компании, которая организует поездки по всему миру, в том числе и в Россию. Для привлечения клиентов, компания снимает яркие видео-визитки тех мест, куда готова отправить туристов.

Если на YouTube у канала турфирмы около 350 подписчиков, то в Instagram — более миллиона. В инста-профиле турфирма и вовсе объявляет о подготовке к большой тур-поездке в Москву в декабре. Маршрут предлагают тот же, что и на видео. Плюс — посещение топовых московских ресторанов и настоящей русской бани. Без этого никуда.

Пользователи восхищенно вздыхают.

Москва стала центром притяжения туристов из Кореи.

- Москва сказочная! Мы изнутри, в суете будней, редко видим её ТАКОЙ. А Москва - Красавица! Древняя и Современная! На стыке между Востоком и Западом! Светлый и добрый взгляд на нашу столицу, - отмечают российские комментаторы.

- Хочу в ту Москву, которая на видео.

- Когда родители разрешили путешествовать в одиночку, - шутят другие.

- Корейцы умеют видеть красоту в простых вещах. Нам бы у них поучиться этому, - сетуют пользователи.

Между тем, удивляются российские пользователи тому, что в последнее время Москва стала очень популярна у жителей Кореи. Несколько популярных корейских певцов посвятили российской столице песни.

КСТАТИ

С 2013 года число Корейских туристов увеличилось почти в 2 раза и достигло более 78 тысяч в 2018 году. А в первом полугодии 2019 года их количество показало 5% рост. Росту турпотока из Южной Кореи способствует прямое авиасообщение и визовый режим: корейским туристам не нужна виза в Россию, если длина их пребывания не превышает 60 дней.