2019-11-21T14:55:47+03:00
Звезды

«Пыль в глаза»: Хоромы мужа Лолиты оказались элитной ночлежкой

Чаще всего такие студии арендуют для тайных свиданий
Алина ЧЕРНОВА
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Лолита Милявская с Дмитрием Ивановым.Лолита Милявская с Дмитрием Ивановым.Фото: Евгения ГУСЕВА
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55 этаж «Башни федерации», роскошные апартаменты с джакузи. Эти хоромы 45-летний муж Лолиты тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов отрекомендовал, как своё съёмное «гнездо» в шоу Андрея Малахова, рассказывая о разводе с певицей.

Мол, вот моя кровать, вот фото с близкими, вот шикарная гардеробная. Откуда такой размах - остаётся только догадываться. На зарплату тренера вряд ли можно себе позволить. После выхода программы в «КП» дозвонился читатель.

Эти хоромы 45-летний муж Лолиты тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов отрекомендовал, как своё съёмное «гнездо». Фото: Канал "Россия 1"

Эти хоромы 45-летний муж Лолиты тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов отрекомендовал, как своё съёмное «гнездо». Фото: Канал "Россия 1"

- Видимо, Ивановым или Малаховым были сняты апартаменты на сутки для показания красивой жизни мужа Лолиты. Дело в том, что это, грубо говоря, элитная ночлежка, посуточные апартаменты с обстановкой, куда бизнесмены приводят для тайных свиданий любовниц, - просветил нас читатель. - Самое смешное, что в похожих апартаментах «Прямой эфир» недавно снимал Наталью Ветлицкую, - продолжает наш собеседник.

Апартаменты находятся на 55 этаже башни «Федерация». Фото: cian.ru

Апартаменты находятся на 55 этаже башни «Федерация». Фото: cian.ru

Мы заглянули на сайт ЦИАН, где апартаменты, в которых снимали Иванова, можно легко забронировать. Цены, конечно, кусаются - 14 000 рублей за сутки. Вполне возможно, что шикарные метры были предоставлены программе на бартерных условиях.

Хоромы мужа Лолиты оказались элитной ночлежкой.

Хоромы мужа Лолиты оказались элитной ночлежкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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