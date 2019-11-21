Он уходит без пяти минут полночь

Самый знаменитый поезд России – фирменный экспресс «Красная стрела» – впервые вышел на линию 88 лет назад. Его появление было, с одной стороны, закономерным, с другой – похоже на чудо. Советская страна восстановилась после революции и Гражданской войны. Заканчивалось время хаоса на железной дороге. Поезда снова стали ходить по расписанию, вагоны перестали брать приступом беженцы, беспризорников сняли с крыш и отправили в детские дома.

Как символ и залог будущей прекрасной жизни в 1931 году появилась «Красная стрела». Правда, поначалу она была синей. Только накладные буквы на паровозе и вагонах извещали, что новый поезд назван в духе времени. Каким он еще мог быть в «красной» стране? Впрочем, говорили, что название происходит от слова «красивый».

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– Вагоны остались царские, деревянные, – рассказывает начальник поезда Александр Дымнич. – Но их оборудовали так, как нигде в мире: черный мореный дуб, бронзовые канделябры, хрусталь. Название на вагонах писали на двух языках – русском и английском.

В первом составе «Красной стрелы» было семь жестких купейных вагонов, три мягких и один спальный с двухместными купе. В нем сняли верхние полки, а на их место повесили зеркала и светильники. Это был первый в России СВ. Считается, что аббревиатура пошла от выражения «свитский вагон», то есть предназначенный для свиты императора. А может, и от «спальный вагон». В любом случае многозначительное СВ воспринималось как символ особого шика и комфорта.

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Поезд отправлялся в 23.55. Говорят, это время установил лично тогдашний транспортный нарком Лазарь Каганович, чтобы командированные могли получить суточные еще за один лишний день.

Дорога занимала около десяти часов. Вагона-ресторана в то время не было, его заменяли купе-буфеты, ужин можно было заказать с доставкой. В поезде был телефон, по которому во время длительных стоянок можно было звонить в Москву, Ленинград, Париж, Лондон. В те годы элитным поездом пользовались в основном высокопоставленные чиновники, партийные боссы и зарубежные гости.

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Десять лет летала «Красная стрела» между двумя столицами. 22 июня 1941 года она в последний раз пришла из Москвы в Ленинград. Началась Великая Отечественная война. Чтобы уберечь уникальный поезд от бомбежек, железнодорожники спрятали один состав в бывшем царском павильоне на набережной Обводного канала. В другом отправили детей в эвакуацию на станцию Цирульск. Там он и остался.

КАК БРЕЖНЕВ ГИМН ОТМЕНИЛ

В 1952 году деревянные вагоны заменили на металлические. А в начале шестидесятых цвет «Красной стрелы» стал наконец-то соответствовать названию. За эту простую идею нужно благодарить одного из начальников поезда Александра Иванова. Он вместе со своей бригадой отправил письмо в Наркомат путей сообщения с предложением перекрасить состав.

– Десять лет назад мы сдали немецкие вагоны, которые прослужили нам четверть века, – рассказал Александр Дымнич, – и получили новые, производства Тверского вагоностроительного завода. В них нет служебного и одного пассажирского купе, но за счет этого остальные купе стали просторнее.

Теперь проводник «Красной стрелы», лишенный спального места, всю ночь сидит на диване, глаз не смыкает. Поезд идет без остановок. Благодаря этому время в пути сократилось до восьми часов.

В шестидесятые годы родилась традиция провожать «Красную стрелу» из Петербурга мелодией гимна великому городу композитора Глиэра. С тех пор ровно в 23.50 на платформе Московского вокзала начинает звучать эта величественная музыка. В 23.55 она смолкает, и поезд отправляется. А в 7.56 плавно «швартуется» на Ленинградском вокзале в Москве.

– Там раньше в этот момент начинал играть гимн СССР, – рассказал Дымнич. – Как-то Леонид Ильич Брежнев приехал на поезде и, услышав музыку, спросил: «Гимн играет, потому что я еду?» Нет, сказали ему, потому что «Красная стрела» пришла. «А откуда поезд?» – спросил генсек. Ему ответили: из Ленинграда. «Зачем тогда Москва играет ему гимн?» И отменили.

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НА РАБОТУ ЧЕРЕЗ КГБ

Александр Иванович Дымнич родился в Донбассе, окончил железнодорожное училище. Потом служил на ракетном подводном крейсере на Северном флоте, в Гаджиеве. Демобилизовался мичманом. В 1975 году приехал в Ленинград работать на железной дороге. В «Красной стреле» с 1989 года. Сейчас возглавляет бригаду проводников № 103. В его подчинении 21 человек. Попасть в бригаду такого поезда непросто. Раньше так вообще всех кандидатов приглашали на собеседование в КГБ на Литейный. Сейчас этого нет, но отбор все равно жесткий.

– Есть такое понятие «стреловская вышколенность», – говорит Александр Иванович. – Нас учат уметь поддерживать разговор, но не говорить лишнего. Наши проводники должны уметь хранить секреты. Ведь среди пассажиров бывает много известных персон. Но, чтобы они ни делали, как бы себя ни вели, наш проводник об этом никогда никому не расскажет. Хотя журналисты все время интересуются. Прямо с утра к поезду приходят, спрашивают, как вел себя тот иной артист или политический деятель. Но этого мы рассказать не можем.

Но не нужно только думать, что стреловские проводники все время молчат и сдержанны, как английский дворецкий. Они гостеприимны и радушны, и, если знают, что в вагоне едет именинник, обязательно поздравят, подарят фирменную кружку и шоколад. Как узнают? Очень просто: обращают внимание на дату рождения в паспорте при регистрации. Могут и на аккордеоне сыграть для ветеранов, как, например, Ирина Нуриахметова. Она, кстати, в «Красную стрелу» пришла из детского сада, где была музработником.

А Григорий Новицкий раньше испытывал компрессоры для подводных лодок и кораблей на оборонном заводе. Когда предприятие остановилось, пришел на железную дорогу, окончил курсы проводников. Работает в VIP-вагоне. Здесь всего четыре купе, но зато есть генератор, его нужно заводить в случае перебоев с электричеством. Ответственность большая, и VIP-вагон – единственный, где проводников двое.

Александр Шашунов девять лет отслужил мичманом на Тихоокеанском флоте и тринадцать лет работает в «Красной стреле».

– Еще когда я был проводником в поезде Санкт-Петербург – Мурманск, все время любовался, как «Красная стрела» подходит к перрону, – вспоминает он. – Мечтал устроиться туда. Когда узнал, что начальник поезда тоже мичман, обрадовался. Но мне объяснили, что попасть туда трудно, нужно пройти отбор, в том числе в органах госбезопасности. А сначала – получить рекомендацию начальника поезда. Я встретился с Александром Ивановичем, он меня поддержал. День тот запомнил – 9 декабря.

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НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОМ ЖЕ ВАГОНЕ

Самый старший из проводников – Виктор Иванович Ковалев. Работает на железной дороге с 1979 года. Началось все со студенческого отряда.

– Когда учился в институте, летом мы работали проводниками, – рассказал он. – Так понравилось, что взяли с другом академический отпуск и устроились на железную дорогу. И остались. Так институт и не окончил! Но ни разу не пожалел об этом, потому что здесь нашел свое призвание.

Никита Щербаков пришел сюда в 18 лет. Работал и заочно учился в железнодорожном техникуме. Узнав, что несколько проводников «Красной стрелы» ушли на пенсию, спросил, можно ли туда устроиться.

– Прошел психологические тесты, собеседования, экзамены, – рассказал молодой человек. – Параллельно доучивался на факультете «Управление процессами перевозок» Университета путей сообщения. Недавно такую трогательную сцену наблюдал. Садилась ко мне в вагон девушка, парень ее провожал. Уже гимн Глиэра играет, я зову ее зайти в вагон. А она то зайдет, то опять выскочит на перрон. И в последнюю секунду все-таки осталась. И ведь билет пропал! Зато, может быть, семья сложилась. И скоро, по примеру многих молодоженов, прямо из загса в свадебных нарядах поедет в «Красной стреле» отмечать бракосочетание. Такое у нас часто бывает.

А еще у молодежи стало модно ездить из Москвы в Петербург встречать Новый год. Бывает, поезд в новогоднюю ночь идет битком набитый. Для пассажиров – романтическое приключение, а проводники в эту ночь чувствуют себя, как сжатая пружина.

– Люди отдыхают, пьют и хотят веселиться, пытаются зажигать всевозможные огни, – объясняет Александр Дымнич. – Но мы предупреждаем заранее, что можно все, только не это. Потому что были случаи, к счастью, не у нас, когда загорались поезда, люди пьяные вываливались из вагонов. Поэтому надо быть начеку.

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Проводники знают привычки своих постоянных пассажиров. Кто любит тепло, кто прохладу, кому как чай заваривать.

– Есть у меня пассажир, который уже два года ездит в 14-м вагоне на 14-м месте, – рассказывает Алексей Шашунов. – И кофе ему надо подавать всегда в одно и то же время – в семь тридцать.

ТАНЕЦ НА ПЕРРОНЕ

Есть у «Красной стрелы» неповторимый шарм. Поскольку в тридцатые годы прошлого века это был лучший поезд, естественно, в нем ездила партийная номенклатура, большие начальники и прочая элита. Нет, пожалуй, большего символа советской исключительности и престижности, чем прокатиться в «Красной стреле», в которой когда-то ездил сам Иосиф Сталин. И первый секретарь Ленинградского обкома партии Сергей Киров читал в СВ газету. И артисты знаменитые – им проводники часто в долг наливали. Но в последнее время в поездах запретили не только курить, но и продавать алкоголь. Только в вагоне-ресторане можно вино. А в баре VIP-вагона – нет.

В поезде есть купе с душевыми и туалетными кабинами, на окнах висят шелковые занавески, а внимательные проводники готовы по первому зову порадовать пассажиров ужином ресторанного уровня.

– Я не курю, – говорит Дымнич. – Но все-таки надо делать вагоны для курящих, ведь поезд идет без остановок.

Проводники рассказывают, что знаменитый хореограф и балетмейстер Махмуд Эсамбаев так любил этот поезд, что посвятил ему танец. Исполнил его прямо на перроне. Собралась огромная толпа пассажиров и встречающих, и все смотрели, как в честь «Красной стрелы» танцует великий артист.

Легендарный поезд всегда вдохновлял поэтов, писателей и музыкантов. «Красная стрела» ночью отойдет. Я тебя люблю, а ты? «Красная стрела» от меня сейчас вихрем оторвет мечты», – пела в 80-е София Ротару.

В 90-е ей вторил Валерий Сюткин: «Я дышу в холод стекла, молча пишу чьи-то слова: «Осень... Полночь... «Красная стрела».

А еще знаменитый поезд мелькает во многих фильмах: «Ирония судьбы. Продолжение», «Презумпция невиновности», «Стрела любви», «Брат-2».