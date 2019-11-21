2019-11-21T14:55:14+03:00
Происшествия

На «Восточном» стартовали новые уголовные дела

Следственный комитет ведет очередное расследование по коррупции на строительстве космодрома
Александр КОЦ@sashakots
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В суд направлено 42 уголовных дела. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11,5 лет, продолжается расследование еще 12 делВ суд направлено 42 уголовных дела. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11,5 лет, продолжается расследование еще 12 делФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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По сравнению с масштабами воровства на грандиозной стройке в Амурской области, озвученными ранее, два новых уголовных дела по статье «мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» выглядят не такими уж и крупными. «Всего-то» 240 миллионов присвоили себе пока «не установленные лица».

В Следственном комитете выяснили, что с ноября 2018 года по май 2019 года руководством одного из предприятий (исполнитель госконтракта по строительству стартовой площадки ракеты «Ангара», на секундочку) нагло вводило в заблуждение управление федерального казначейства по Республике Татарстан. Предприятие как раз из этой республики.

По бумагам, строителям требовались деньги для оплаты по договорам аренды спецтехники. Но в действительности, бумаги были фиктивными. И никакую спецтехнику предприятие в аренду не брало, хотя и получило на эти цели более 240 миллионов рублей. Подозреваемых у следствия пока нет, но это - дело времени.

Владимир Путин, напомним, не так давно раскритиковал ситуацию с коррупцией на строительстве космодрома: «Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов!»

Позже Следственный комитет отчитался: в суд направлено 42 уголовных дела. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11,5 лет, продолжается расследование еще 12 дел. А среди осужденных, к примеру, экс-начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, «нахимичивший» на 5,2 миллиарда (!) рублей. Вот где настоящий - космический размах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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