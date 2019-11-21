Флот трех океанов

Протяженность морских границ России 38,8 тысячи км, что почти втрое больше сухопутных. У нас есть выход к морям трех из четырех океанических бассейнов (Тихого, Северного Ледовитого, Атлантического). Поэтому флот в транспортной системе страны играет одну из ведущих ролей. Особенно велика его роль в перевозках грузов (на его долю приходится более 90% грузооборота в международном сообщении).

Количество единиц морского транспортного флота России на 1 февраля 2019-го составило 1394 судна (на 4% больше по сравнению с предыдущим годом). Суммарный дедвейт (разность между полным и порожним водоизмещением) подрос на 3,2% – до 21,8 млн тонн. Из них – 1143 судна под российским флагом суммарным дедвейтом 7,1 млн т и 251 судно под иностранными флагами суммарным дедвейтом 14,7 млн т.

В составе мирового морского флота наша доля составляет 1,2% по дедвейту и 2,5% по количеству судов. По суммарному дедвейту Россия занимает 17-е место. Для нашего флота характерен значительный перевес в сторону танкеров (68% тоннажа), для мирового – отмечается преобладание балкерного флота, то есть судов для перевоза навалочных грузов.

Также в России задействовано 1108 судов обеспечивающего флота, 1080 рыбопромыслового флота и 77 – научно-исследовательского.

В 2018 году российские судовладельцы получили 32 новых морских транспортных судна суммарным дедвейтом 552,4 тысячи т. Из них 38% судов построено на отечественных верфях, 62% – за рубежом.

В 2020 году планируется спустить первое в России судно с технологией безэкипажного судовождения – научно-исследовательский корабль «Пионер-М». Его намерены использовать для круглогодичной работы в акваториях Черного и Азовского морей.

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Легенды льда и атома

Будущее траспортных перевозок – за Северным морским путем.

Самая перспективная судоходная транспортная магистраль, пролегающая по морям Тихого и Северного Ледовитого океанов (Карское, Берингово, Баренцево, Чукотское, Лаптевых, Восточно-Сибирское), –

Северный морской путь. Его протяженность от Карских Ворот до бухты Провидения составляет 5600 км. Среднемесячные летние температуры в пределах Северного пути не поднимаются выше плюс 7 градусов, а зимние достигают отметок минус 33 – 35 градусов. Но из-за этого площадь арктических льдов за последние 30 лет уменьшилась почти вдвое, навигация в северных морях увеличилась на два месяца. Теперь суда могут ходить по СМП с июня по ноябрь, ранее сроки ограничивались июлем – сентябрем. Главный конкурент нашей водной артерии –

Суэцкий канал. Но если везти по нему груз из Мурманска до Японии, то это займет 37 суток. При движении же по Северному морскому пути путь сокращается до 18 дней. К 2030 году общий объем грузоперевозок по СМП составит 120 миллионов тонн.

Российские моряки перевозят более 90% грузооборота страны в международном сообщении

СКАЗАНО

Алексей РАХМАНОВ, глава Объединенной судостроительной корпорации:

– У нас много проектов, за которые нам не стыдно. Это прежде всего 60-мегаваттный ледокол (ЛК-60), на сегодняшний день крупнейший в мире (подробнее о них читайте на следующем развороте журнала. – Ред.). Делается серия из трех таких судов. Кроме того, наше композитное судостроение. Например, мы показали катамаран, который идет со скоростью метеора (до 70 км/ч), способен выдерживать качку и волнение, при этом с комфортом размещает 150 пассажиров. Он полностью сделан из углепластика. Это дает ему высокие удельные энергетические показатели. Сейчас он работает на самых популярных маршрутах. Например, соединяет центр Петербурга и Петродворец в Петергофе. И наконец, у нас впервые с 1959 года в стране были заложены и сейчас строятся два круизных парохода. Они 300-местные, трехпалубные, со средним размером каюты не менее 15 квадратных метров. То, чего в советские годы не было.