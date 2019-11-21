Кто пытается разжечь конфликт между азербайджанцами и русскими?

Вот уже несколько недель в соцсетях активно обсуждают некую новую общность выходцев из Азербайджана – движение «Во благо общего народа» (ВБОН), получившее известность после размещения роликов с избиениями русских, армян, представителей других национальностей и самих азербайджанцев из числа лиц нетрадиционной ориентации, которые позволили себе «неуважение» к «традиционным ценностям азербайджанского народа» и к нему самому. Избиения, как правило, сопровождаются последующими извинениями «виновных» и «раскаявшихся».

Примечательно, что о руководстве движения, которое не имеет ни четкой структуры, ни формализованного статуса и руководящих органов управления, можно строить только предположения. В тех же сетях развернулась самая настоящая битва по поводу того, кто стоит за всем этим непотребством.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ПОД ПСЕВДОНИМОМ НУРАНИ

Русские националисты обвиняют чуть ли не азербайджанские власти, якобы «потворствующие подобным настроениям и проявлениям русофобии». И, если прочитать заголовки статей в ряде «независимых СМИ и у блогеров этой страны, то можно признать, что для таких подозрений есть некоторые основания: «Угроза с Севера», «Есть ли в планах России покушения?», Следующая мишень Кремля – Азербайджан», «Российские войска готовятся войти в Азербайджан» и т.д.

А вот в самом Баку и его окрестностях многие, особенно, настроенные антироссийски ньюсмейкеры не стесняются взваливать всю вину на российские власти. Дескать, это именно Москва создала всю эту провокацию специально, чтобы оправдать свои будущие действия против проживающих в России азербайджанцев.

Особенно неистовствует обозреватель ресурса Minval.az Тофигаханум Касимова, упорно выступающая под псевдонимом Нурани. По ее мнению, «на сей раз в Москве просто решили действовать хитрее. И перед тем, как устроить очередную кампанию по выдавливанию этнических азербайджанцев и трудовых мигрантов, явно провоцируют «ответную волну» при помощи сетевой активности группировок типа ВБОН». Почему «на сей раз»? Потому что, как считает обозреватель Нурани, «в прежние годы массовая депортация азербайджанцев из РФ была прямо-таки излюбленным методом наказания Азербайджана за излишнюю, по мнению Кремля, самостоятельность». После чего идет перечень мнимых обид, начиная еще с 20-х годов прошлого века.

То, что между Баку и Москвой сейчас очень хорошие отношения, Касимову не смущает. Она уверена, что ВБОН – чуть ли не месть Москвы за независимую политику Баку. Ведь «Азербайджан – серьезный игрок на европейском энергетическом рынке, где позиции России рушатся на глазах».

«ТРЕТЬЯ СИЛА» С АМЕРИКАНСКИМ АКЦЕНТОМ

С тем, что деятельность движения ВБОН имеет целью создать конфликт в российско-азербайджанских отношениях, спорить вряд ли стоит. Это отмечает и посольство Азербайджана в Москве: «Данная кампания, организованная антиазербайджански настроенными силами, направлена на очернение азербайджанцев в России и разжигание межнациональной розни, конкретно, между русскими и азербайджанцами». Вот только само посольство, как и азербайджанское руководство в целом, видит корень проблемы совсем не там, где обозреватель Нурани. По мнению официальных структур, это вовсе не политика Баку или Москвы, а происки третьих сил, которых не устраивает уровень взаимодействия между нашими странами и которые «всячески стараются вбить клин в российско-азербайджанские отношения, рассорить русский и азербайджанский народы».

Почему-то кажется, что на вопрос о «третьей силе» вполне могла бы ответить та самая обозреватель Нурани, не устающая кричать о «русской угрозе» независимому Азербайджану. Ей, кстати, еще с середины 90-х активно покровительствуют в посольстве США в Азербайджане, где ее на различных мероприятиях видели чуть ли не чаще, чем в других местах.

Кстати, именно тогда она вдруг стала дважды подряд (в 1996 и 1997 годах) лауреатом премии «Ключ Медиа» независимого (ни от кого, кроме грантов из США) журналистского объединения «Йени Несиль» в номинации «Лучший газетный журналист года».

Многие из тогдашних коллег и даже бывшие работодатели госпожи Касимовой отмечали, что еще в бытность ее занятой в газетах «Айна» и «Эхо» ее заказные антироссийские публикации стимулировались американским посольством.

Кстати, небезынтересно, что в начале ноября, уже после вбросов про «московские корни» ВБОН политический обозреватель Minval.az Нурани призвала своих сограждан устраивать манифестации, пикеты и другие акции протеста в Баку прямо у посольства Российской Федерации.

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Сомнений в том, что правоохранительные структуры России разберутся со ВБОН и его идейными вдохновителями, нет. Активисты этого движения уже притихли. Так что, вопрос, кто же это все разжигает, можно считать закрытым.