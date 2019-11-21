Безопасность, скорость и комфорт

- Последнее время в СМИ много говорят о программах обновления общественного транспорта. С чем это связано?

- В России 75% населения живет в городах, и эта доля растёт. Большая часть населения пользуется общественным транспортом, в день совершается более 115 млн поездок. Это предъявляет особые требования к системе пассажирских перевозок: в части скорости передвижения, комфорта и безопасности.

На вопрос «Что больше всего не хватает вашему городу?» нехватка современного транспорта и качественных дорог входит в топ-3 самых популярных ответов горожан.

Именно поэтому модернизация общественного транспорта - одна из ключевых задач, которую ставит перед собой госкорпорация развития ВЭБ.РФ в рамках комплексного развития российских городов.

Немного о трендах. Электротранспорт в странах с развитой экономикой динамично развивается, реализуются крупные транспортные системы с применением рельсового подвижного состава. В России же доля электротранспорта в структуре перевозок сокращается. Высокая доля изношенного подвижного состава, трамвайных путей, электрохозяйства.

В регионах на этом фоне ключевую роль играют маршрутные такси, где они выполняют до 80% всех перевозок. Это низкий уровень комфорта и безопасности для населения. А из-за отсутствия валидаторов государство недополучает налоги.

- Какой должна быть современная транспортная система в городах?

- Она должна быть сбалансированной и состоять из 3-х обязательных составляющих. Первое - единый оператор, который определяет маршруты и тарифы на всех видах транспорта. Второе - каркасный или магистральный скоростной транспорт: метро, скоростной трамвай. Третье – так называемый подвозной транспорт: автобус, троллейбус, электробус.

В комплексе это приведет к улучшению безопасности, комфорта и скорости передвижения по городу, развитию инфраструктуры вокруг транспортных узлов и росту налоговых поступлений.

В рамках такого решения работает единый электронный билет, строятся удобные транспортно-пересадочные узлы, внедряется единая IT-платформа, приобретается современный подвижной состав – экологичный, комфортный и безопасный.

- В каких проектах участвует ВЭБ.РФ в сфере общественного транспорта?

- В настоящее время общественный транспорт представляет собой непрозрачную отрасль для потенциальных инвесторов, с, зачастую, серыми перевозчиками, отсутствием жестких правил игры. При этом, это социально ориентированная отрасль с регулируемыми тарифами, поэтому требуется дополнительная поддержка государства.

Совместно с Минфином и другими министерствами, Центром стратегических разработок, а также в партнерстве с ключевыми производителями подвижного состава создана рабочая группа по реализации программы комплексного развития городского транспорта. Такая совместная работа может стать хорошим примером эффективного взаимодействия государства и бизнеса. В рамках данной программы в 2020г. планируется совместно с ВЭБ.РФ запустить проекты комплексной реализации ОТ как минимум 10 городах.

Проекты, планируемые к реализации, предполагают комплексный подход по развитию общественного транспорта, а именно: создание единого оператора общественного транспорта, внедрение единого билета, создание привлекательных условий для инвесторов. Таким образом, мы предлагаем регионам системное решение с долгосрочным эффектом. Отмечу, что ВЭБ.РФ занимается экономически обоснованными проектами, предусматривающими возврат вложенных средств.

Цель - предоставление качественной и безопасной транспортной услуги населению с обновленным подвижным составом и современной инфраструктурой.

- Смогут ли российские производители обеспечить жителей современными автобусами и трамваями?

- Мы работаем с крупнейшими российскими производителями подвижного состава.

Для ВЭБ.РФ поддержка отечественных производителей является одной из стратегических задач, поэтому мы, безусловно, приветствуем, если техника именно российского производства будет использоваться в качестве городского транспорта. Тем более, что по всем характеристикам техника, произведенная в России, уже ничем не уступает импортным образцам.

Если говорить про инновации в пассажирском транспорте, то в России уже тестируется даже беспилотный вариант трамвая. Конечно, в эксплуатацию в таком варианте трамваи поступят не завтра, но это будущее технологий рельсового транспорта, такие разработки тоже важны.

- С ростом городских агломераций всё более важным становится и пригородное пассажирское сообщение. Это направление не входит в задачи ВЭБ.РФ?

- Жители не передвигаются только внутри города, всегда была и будет потребность в поездках в пригород и между городами, поэтому мы, безусловно, уделяем этому направлению также особое внимание. У нас уже есть как реализованные проекты в этой сфере.

Например, ВЭБ.РФ профинансировал поставку 7 электропоездов «Иволга» производства «Тверской вагоностроительный завод» (входит в состав ТМХ). Общая сумма финансирования составила 5,2 млрд рублей. Все поезда уже переданы АО «Центральная ППК» и используются в первых двух маршрутах МЦД, запуск которых уже состоялся. Благодаря МЦД система пригородного сообщения столицы поднимется на новый уровень комфорта, снизится нагрузка на автодороги, улучшится экология. А «Иволги» не только технологичны, но и современно выглядят.

Важно развивать пригородное сообщение и перевозки между городами не только в столичной агломерации.

В начале осени состоялся запуск рельсовых автобусов на маршрутах в Сахалинской области. Поставка профинансирована ВЭБ.РФ и ФРДВ (Фонд развития Дальнего Востока, Группа ВЭБ). Жители Южного Сахалина первыми в России смогли оценить современный подвижной состав на пригородных маршрутах, который обеспечит быстрое и комфортное пригородное сообщение на неэлектрефицированных участках железной дороги. Они работают на трех направлениях: Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск – Томари и Холмск-Томари. Общая стоимость проекта составила 778 млн рублей.