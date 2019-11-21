Зачем "экс-агент КГБ встречался с будущим премьером Британии сразу после отравления Скрипалей"

- До они там в этой Англии совсем с ума посходили! - известный предприниматель Александр Лебедев возмущался и цитировал заметку про самого себя в респектабельном британском издании «Гардиан». - Это ж можно так написать? «Бывший агент КГБ встречался с Борисом Джонсоном на вечеринке в Италии сразу после отравления Скрипалей»!

Александр Лебедев: Запад построил платформу, позволяющую похищать триллион долларов ежегодно 00:00 00:00

Статья и правда наделала много шуму в Великобритании, которая сейчас погрузилась в предвыборную гонку. Больше трех лет власть никак не может исполнить волю народу, проголосовавшего на референдуме за выход из Евросоюза. Уже сменился третий премьер-министр, а толку — ноль! И последний шанс хоть как-то решить вопрос с Брекситом (так называют выход из ЕС) — провести парламентские выборы. Обновленный состав депутатов и новое правительство, по идее, должны довести развод с Европой до логического конца. Но предвыборная кампания в западном мире — это прежде всего борьба компроматов, а не политических программ кандидатов. Как мы это уже видели на примере с Трампом и Хиллари Клинтон. А лучший компромат, видимо, это связь с «ужасными русскими». Поэтому статья о связях действующего премьера с бывшим офицером внешней разведки, а ныне крупным бизнесменом и владельцем медийного британского холдинга Александром Лебедевым — отличный удар! Ведь консерватор Борис Джонсон выступает за Брексит, а «Гардиан» поддерживает его противников - левых лейбористов.

- Вообще-то мой сын Евгений, который и управляет нашими медийным активами в Британии (газеты Independant и Evening Standart. - Авт.) дружит с Джонсоном уже много лет. С тех пор, когда тот еще был журналистом. Да, Борис прилетал на ту вечеринку в Италию, но как частное лицо, никто про политику не говорил, - продолжает Лебедев-старший. - Когда Джонсон был мэром Лондона - он с моим сыном совместные акции проводил. Они собирали деньги для бездомных ветеранов. Вообще наши британские издания являются национальными чемпионами по благотворительности - они привлекли десятки миллионов фунтов стерлингов на различные проекты. Но про это там не пишут, такое им не интересно! - было видно, что статья в «Гардиан» сильно зацепила бизнесмена.

Этот неожиданный разговор у нас случился в среду вечером в московском ресторане Лебедева - «Петрушка». Там проходила вечеринка по поводу выхода перевода на английский язык книги-бестселлера предпринимателя «Охота на банкира: признания российского экс-олигарха». В России уже продано более 50 000 экземпляров. И у британских издателей тоже большие виды.

В «Петрушке», кстати, собралось много иностранных корреспондентов, работающих в России. Естественно, они тоже терзали Лебедева вопросами про его связи с Джонсоном.

- У меня есть кое-что более интересное для британцев, - через какое-то время предприниматель перестал злиться на скандальную статью в «Гардиан». - Я написал письмо в МИД Сергею Лаврову - предлагаю совместную акцию с английской стороной. У нас есть много захоронений британских военных, которые погибли во время Крымской войны. Давайте проведем совместную акцию по восстановлению этих мемориалов в Крыму. Вот это будет хороший повод для статей в английских СМИ. Что касается моей книги, которая вышла в Англии, то это - повод для британской элиты задуматься о тех сотнях миллиардах долларов и фунтов, которые каждый год похищаются по всему миру, в том числе в России, отмываются в офшорах и оседают в западных банках. А сами мошенники приезжают в Лондон и объявляются себя "жертвами политических репрессий". Книга же посвящена этому явлению.

- Мария Владимировна, как вы думаете, Лебедев и его книга на английском — это наша так называемая «мягкая сила» в Британии?, - спросил я у официального спикера МИД России Захаровой, которая тоже пришла на мероприятие.

- Вот прочитаю книгу - тогда и скажу, - дипломатично ответила Мария и взяла подарочной экземпляр «Охоты на банкира» домой.