Экологичный и экономичный транспорт

Общая протяженность судоходных рек и озер России – около 100 тысяч километров. Из них более 16 тысяч – искусственно созданные каналы и водохранилища. Для туристических круизов, например, используются Беломорско-Балтийский (227 км), Волго-Балтийский (361 км), Волго-Донской каналы (101 км). Водные артерии проходят через 65 регионов, где проживают 80% населения и производится до 90% ВВП страны.

Центральная водная артерия страны – Волга. Она пересекает 15 российских регионов.

Содержание одного километра водного пути обходится в 130 тысяч рублей, километра дороги – в 4,5 миллиона.

Одна речная баржа со строительными грузами грузоподъемностью 2700 тонн способна заменить 45 железнодорожных вагонов или 104 самосвала.

Речной флот России сейчас включает примерно 20 тысяч судов, их них круизных теплоходов – 124.

.

На развитие грузовых и туристических перевозок по воде в России предлагается в ближайшие пять лет направить 282 млрд рублей. В рамках проекта Минтранса предлагается построить 118 судов для грузоперевозок на общую сумму 18 млрд.

Одна из проблем речной навигации в европейской части России – узкие места в районе Городца и Ростова-на-Дону. Решить ее можно с помощью возведения Багаевского (там уже началось строительство) и Нижегородского (идет проектирование) гидроузлов.

Особенность навигации в России: в большинстве регионов она ограничена климатическими условиями и продолжается от 145 суток (на востоке и северо-востоке страны) и до 240 суток (на юге и юго-западе).

В Москве пассажирская навигация – круглогодичная. У гостиницы «Украина» пришвартованы десять двухпалубных яхт, способных раскалывать лед толщиной 20 см. Столичный флот –

около 150 прогулочных и банкетных теплоходов – перевозит в совокупности около миллиона человек в год. Суда от городских причалов отходят каждые 15 – 20 минут. Самый загруженный маршрут – 37 км от шлюза № 9 (Карамышево) до шлюза № 10 (Перерва).

Путешествия по российским рекам могут длиться от 2 до 26 дней. Самые популярные маршруты: из Москвы до Санкт-Петербурга, Астрахани, а также до Самары, Нижнего Новгорода и Казани и в обратном направлении. По-прежнему в топах и короткие круизы выходного дня – из столицы в Углич или Тверь. Набирает популярность и еще одно направление – до Перми. Самые раскрученные круизы из Санкт-Петербурга – с заходом на карельские острова Валаам и Кижи.

Количество перевезенных пассажиров речным транспортом в России в 2018 году составило 12,3 млн человек. За четыре месяца навигации-2019 в одной только Москве услугами речного транспорта уже воспользовались более миллиона человек, а общий пассажиропоток при этом увеличился на 4%.

Речные круизные суда ежегодно перевозят около 400 тысяч туристов, из них примерно 100 тысяч – иностранцы.

Объем грузоперевозок в 2018 году речным транспортом составил 115,1 млн тонн.

В России начали строить круизные лайнеры

Возраст речного флота в нашей стране почти предпенсионный – свыше 45 лет. Многие суда были построены на иностранных верфях, еще в ГДР, Австрии и Чехословакии. Впрочем, круизных лайнеров даже в Советском Союзе было выпущено всего два. И те в 50-х. Это были «Ленин» и «Советский Союз», спущенные на воду в 1958 и 1959 годах.

И вот в мае этого года впервые за шестьдесят с лишним лет на судостроительном заводе «Лотос» в Астрахани состоялся спуск на воду российского круизного пассажирского лайнера «Петр Великий» класса «река-море». Сдача судна намечена на 2020 год. А в сентябре на заводе «Красное Сормово» спустили новейшее четырехпалубное судно «Мустай Карим». Первые круизы на нем тоже запланированы на следующий год.

На заводе «Лотос» заложены два трехпалубных колесных теплохода проекта «Золотое кольцо», они должны выйти в рейс в ближайшие полтора года. В Рыбинске на заводе «Вымпел» с 2017 года выпускают теплоходы нового поколения на подводных крыльях «Комета 120М» – на замену старым «Ракетам» и «Метеорам». Сейчас строятся четвертый и пятый корабли.

.

СКАЗАНО!

Юрий ЦВЕТКОВ, заместитель министра транспорта – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта:

Одним из важнейших аспектов развития транспортных систем в мире сегодня становится экологичность, и с этой точки зрения речной транспорт в выигрышном положении. В странах Европы – Германии, Франции и Нидерландах – доля грузов, перевозимых внутренним водным транспортом, составляет 8, 10 и 30 процентов соответственно, тогда как в России этот показатель не превышает 1,5%. В Европе речные перевозки субсидируются государством, поскольку снимают нагрузку с автодорог и повышают экологичность перевозок. Думаю, и мы в ближайшее время придем к подобным решениям, ведь значимость экологического аспекта транспортной отрасли растет и в России. Объем перевозки грузов в европейской части нашей страны по направлению север – юг в летний период возрастает примерно на 30%, и этот сезонный пик могла бы снимать река.

.

ТТХ

Длина – 141 метр

Ширина – почти 17 м

Пассажировместимость – 310 человек

Кают – 161, у всех собственные «французские» балконы

Маршрут:

В основном по линии Москва – Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам.

«Мустай Карим»

.

ТТХ

Длина – 141 метр

Ширина – почти 17 м

Пассажировместимость – 329 человек

Кают – 163, лайнер будет соответствовать пятизвездочной гостинице, так как спроектирован по типу плавучего отеля

Маршрут: по европейской части России (Волга, Нева, Дон, Ладожское и Онежское озера, Волго-Балтийский канал, канал имени Москвы и Волго-Донской канал) с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийское моря.

«Золотое кольцо»

.

(проект ПКС-180)

Длина – 81,6 м

Ширина – 13,8 м

Вместимость – 180 пассажиров

Маршрут: предназначен для круизов по рекам Волге, Оке, Москве и каналу имени Москвы, включая движение через центр столицы. Также планируются рейсы в Великий Новгород по реке Волхов и обводным каналам Ладожского и Онежского озер.