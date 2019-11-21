Мы создаем движение

– Что представляет собой университет сегодня?

– Около 30 тысяч студентов, ежегодно примерно столько же слушателей программ дополнительного профобразования, 250 основных образовательных программ. Годовой доход от проведения прикладных научных исследований приближается к миллиарду рублей.

Сегодняшняя научная когорта университета – достойные продолжатели дел славных предшественников. В университете действуют 24 научные школы, более ста кафедр, 8 диссертационных советов. При этом заведующие и профессора профильных кафедр, постоянные лекторы – ведущие ученые в области транспорта и транспортного строительства.

Направления научной деятельности разнообразны: транспорт и транспортное строительство, логистика, цифровые технологии, экономика транспорта, интеллектуальные системы, высокоскоростное движение, транспортная безопасность и многое другое.

Транспортные технологии быстро меняются. Поэтому необходима разработка новых образовательных стандартов и программ, позволяющих готовить специалистов для рабочих мест, которые еще вчера не существовали. Мы работаем в единой команде Минтранса России. Мы – единственный общетранспортный вуз в стране, и на нас возложена задача координации программ развития всей отрасли транспортного образования.

– Мир стремительно движется к «умным» дорогам и беспилотному транспорту. Насколько вы в тренде?

– Цифровые технологии, формирование мультимодальных транспортных систем и глобальных транспортных коридоров формулируют новые вызовы, к которым мы должны готовить выпускников. У университета сложились долгосрочные отношения в части практической подготовки с российскими и зарубежными транспортными компаниями. Широкие возможности и в плане студенческих обменов – можно пройти стажировку или обучение в Австрии, Германии, Франции, Испании, Финляндии, Китае. Действует ряд программ двойных дипломов.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации разрабатывается проект создания на нашей базе многофункционального технологического кластера «Образцово». Он станет флагманской площадкой для кадрового развития отрасли и внедрения инноваций на транспорте. Планируется, что уже в 2024 году первые студенты приступят к обучению на этой площадке.

– Каких выпускников школ ждет РУТ?

– Мы должны готовить успешных людей для успешной страны. Люди становятся мобильнее – коммуникационные компетенции, навыки организации и управления, способность к самообучению, техники планирования групповой работы… Мы ждем разных выпускников. Традиционно наши абитуриенты ориентируются на инженерное образование. Но у отрасли большая потребность и в специалистах экономического, юридического, гуманитарного профилей. У нас ведется подготовка и по таким направлениям.

– Ежегодно по целевым заказам предприятий РУТ выпускает более 500 инженеров. Не маловато ли для самой большой страны мира?

– По количеству транспортные вузы сегодня в полном объеме обеспечивают кадровые потребности компаний. Важно не только, сколько у вуза выпускников. Важно то, что они умеют делать. Крупнейший потребитель целевого обучения – Российские железные дороги. Мы взаимодействуем с компанией в части подготовки инженерных кадров. Формируем необходимые ей компетенции. Ведем дополнительное обучение под требования компании.

Ежегодно РУТ (МИИТ) заканчивает свыше 5 тысяч студентов. Среди целевиков процент трудоустройства по специальности составляет 98,5 процента.

Филипп Емельянович Максименко — первый «ректор» будущего РУТ (МИИТ), а тогда, в 1852 году, он вступил в должность директора Московского инженерного училища Ведомства путей сообщения

– Какие новые специальности появятся для абитуриентов?

– Более года назад наш университет в соответствии с отдельным Указом президента Российской Федерации получил возможность вести подготовку специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов по собственным стандартам. С сентября 2019 года такая подготовка ведется по всем направлениям и специальностям. Поэтому есть дополнительные возможности формирования необходимых заказчикам компетенций.

В этом году мы открываем несколько новых направлений. С коллегами из ОАО «РЖД» запустили магистерскую программу подготовки специалистов по формированию комфортной среды для пассажиров железных дорог.

С этого года возобновляем подготовку кадров, способных строить и поддерживать в работоспособном состоянии гидротехнические сооружения, лицензируем направления, связанные с речным флотом, – как в береговой части, так и специальности, связанные с подготовкой судоводителей. Максимально расширяем все линейки наших образовательных продуктов.

Следующее важное направление – подготовка специалистов, умеющих с помощью BIM–технологий разрабатывать элементы транспортной инфраструктуры. Очень интересное дело. Прежде чем что–то построить – разрабатывается «цифровой двойник» объекта.

Будем наращивать подготовку специалистов в области высокоскоростного железнодорожного движения с учетом приоритетов развития РЖД.

В вузе идет серьезная работа по наращиванию компетенций в части автодорожного строительства. Мы недавно создали новый научно–образовательный центр – будем накапливать и аккумулировать все те технологии, которые должны использоваться при строительстве федеральных и региональных автодорог, чтобы повысить их долговечность и безопасность, снизить расходы на строительство и эксплуатацию. Перед центром поставлена задача разработки и запуска новых образовательных программ.

Ученые и выпускники Российского университета транспорта были руководителями и главными участниками судьбоносных для России проектов: строительства и эксплуатации Транссибирской и Байкало–Амурской магистралей, электрификации железных дорог, разработки плана ГОЭЛРО, строительства космодрома Байконур, Днепрогэса, канала Москва – Волга, метрополитенов, крупнейших и красивейших мостов через великие реки… При участии ученых университета по поверхности спутника Земли прошел «Луноход». Разработки ученых университета используются сегодня при реализации национальных проектов в сфере транспорта. За более чем вековую историю из этих стен выпущено более 300 тысяч специалистов. И сегодня многие ключевые инженерные и управленческие позиции в ведущих транспортных компаниях занимают наши выпускники.

– Основная масса ваших выпускников – будущие железнодорожники. Но почему слово «железнодорожный» никогда не фигурировало в аббревиатурах вашего учебного заведения?

– Университет всю историю был и планирует оставаться ведущим научно–образовательным центром подготовки специалистов для железнодорожного транспорта. Более ста лет назад он работал как общетранспортный – готовил специалистов для железнодорожного, автомобильного, водного видов транспорта. В 30–х годах произошла реформа высшего образования, направленная на специализацию образовательных организаций. Сегодня возвращаемся к истокам.

– Как бы вы сформулировали девиз (слоган) РУТ (МИИТ)? «За нами все, что движется»? «В движении – жизнь»? «У нас только три проблемы – силы трения, притяжения и инерции»?

– А у наших студентов уже есть такой девиз – «Мы создаем движение»! Мир сегодня не стоит на месте. Дальше, выше, быстрее. Это то, что современный человек хочет от системы транспорта. И наши студенты должны быть готовы жить и работать в такой логике.