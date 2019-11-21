Послание губернатора Тюменской области-2019: материнский капитал на первого ребенка составит 150 тысяч рублей

Ежегодно глава Тюменской области выступает с обращением к областному парламенту и жителям региона, где подводит итоги уходящего года и ставит цели на следующий. Не стал исключением и 2019 год. Но в постановке новых задач губернатор акцентировал свое внимание на развитии социальных перспектив.

Свое обращение Александр Моор начал с заявления, что он не будет сыпать цифрами и говорить о макроэкономических показателях, все они есть в открытых источниках, речь стоит вести о том, что имеет человеческое измерение.

«О том, что уже сейчас заметно каждому тюменцу, от мала до велика, от горожан до жителей самых малых поселений. О том, что непосредственно влияет на качество человеческой жизни, на удовлетворение естественных потребностей и реализацию естественного права каждого человека – права на достойную жизнь и стремление к счастью», - заявил глава региона.

Кроме того, он отметил, что только за последний год в области были открыты более двадцати новых производств, в том числе такие, не имеющие аналогов в России, как завод по переработке картофеля агрофирмы «КриММ». Начал работать многопрофильный медицинский центр «Мать и дитя».

«Это тоже хай-тек, это многомиллиардные инвестиции, это сотни рабочих мест... Но главное – это настоящая «фабрика счастья» для тысяч и тысяч тюменских семей. Само собой, нужно упомянуть «ЗапСибНефтехим» – индустриальный гигант, равных которому у нас еще не было, да и в мире очень мало. Три новых школы, четыре новых детских сада, две новых поликлиники, одиннадцать ФАПов, два спорткомплека, крытый каток, три культурных центра. Более шестисот километров отремонтированных дорог, открытие Тюменской кольцевой... Почти тысяча наших земляков, расселенных из аварийного жилья за один только год. Новые газопроводы, водозаборы и очистные сооружения», - перечислил крупные достижения губернатор.

При этом Александр Моор честно признал, что этот год был непростым для Тюменской области. Родной край губернатор сравнил со счастливой семьей, в которой тоже случаются неприятности – вопрос в том, чтобы понять их причины и на семейном совете, честно глядя друг другу в глаза, решить, как и куда двигаться дальше. Трудности, с которыми столкнулась Тюменская область, всем известны. Но разве они смогут сломить сибирский характер?!

Глава региона выразил уверенность, что Тюменской области удалось переломить стереотип, что она - «столица деревень» и стать одним из центров России. Но пришло время двигаться дальше.

«Для этого нам и нужно второе дыхание. Ведь национальные проекты, да и проектное мышление как таковое, предполагают, что проектируемое будет построено. Поэтому я жду новых предложений по образу будущего Тюменской области – и намерен в ближайшее время активизировать широкую, многостороннюю дискуссию по этому вопросу», - заявил он.

Коснулся в своем выступлении Александр Моор и важности человеческого ресурса. Ведь никакой прорыв невозможен без обеспечения социальных перспектив людям, и власти готовы вкладываться и развивать потенциал жителей области. Это то самое человеческое измерение, которым и определяются задачи на будущий год. Для этого нужно решить несколько задач.

Первое. До 1 апреля 2020 года подготовить совершенно новую, учитывающую все актуальные факторы, тенденции программу инвестиционного развития Тюменской области. В ней особое внимание следует уделить не внешним, а региональным источникам капиталовложений – их мобилизация потребует гораздо более скрупулёзной работы, чем та, которая велась в прошлом.

Второе. Сделать все от области зависящее для создания двух экономических кластеров – межрегионального нефтепромышленного, под эгидой компании «Газпромнефть», и регионального нефтехимического, ядром которого выступает «Сибур».

Третье. Добиться вступления в национальный проект по производительности труда не менее чем шестидесяти четырех областных предприятий. Да, это сразу две трети от целевого значения 2024 года.

Четвертое. В 2019 году начать реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Её необходимо дополнить ещё одним элементом — объявить 2020 год Годом сельского предпринимательства.

Пятое. Организовать для предпринимательского сообщества Тюменской области единый день отчётности. Как минимум дважды в год или ежеквартально проводить на одной площадке с участием сразу всех органов исполнительной власти, и региональных и федеральных, открытое публичное комплексное обсуждение правоприменительной практики.

Шестое. Вновь расширить объём и охват областных жилищных программ. Больше 2500 семей должны в следующем году улучшить свои жилищные условия. Не допустить срывов в исполнении программы капремонта многоквартирных домов (более 1800 домов в 23 городах и районах, свыше 2900 внутридомовых инженерных систем, примерно 700 крыш, 400 фасадов, 90 лифтов).

Седьмое. Установить в 2020 году 41 новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Закупить 9 новых мобильных медицинских комплексов, 35 машин скорой помощи, в том числе 6 реанимобилей. Район может быть малонаселенным, может быть труднодоступным, но качественная первичная медико-санитарная помощь будет обеспечена всем тюменцам.

Восьмое. В следующем году особое внимание область уделит и пешеходам. В рамках благоустройства местных дорог должны быть приведены в полный порядок: все пешеходные переходы. Через все дороги и улицы всех населенных пунктов области.

Девятое. Модернизировать систему повышения квалификации государственных и муниципальных служащих с обязательным контролем освоения современных проектных технологий, новых навыков, умений находить нестандартные решения с итоговым тестированием.

Не менее важным, по мнению Александра Моора, является и вопрос социальной поддержки молодых семей. Он обратил внимание на снижение темпов естественного прироста населения в регионе. По словам губернатора, это связано со снижением количества матерей, что является естественным процессом. «К сожалению, мы не можем отменить последствия демографических волн, но мы можем применять меры, которые их сгладят», — сделал выводы глава региона. Именно поэтому в Тюменской области будет введен материнский капитал на рождение первого ребенка.

"Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет, - пояснил Александр Моор. - А как же первый? Ведь на этот шаг молодым семьям решиться труднее всего. Поэтому предлагаю ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе. Кроме студенческих семей – их от ценза оседлости справедливо будет освободить. Размер этой поддержки составит сто пятьдесят тысяч рублей»

Кроме того, Александр Моор считает необходимым поднять с нынешних 40 тысяч рублей до 100 тысяч региональный материнский капитал на третьего или последующего ребенка.

Несправедливо, что и некоторые пособия на детей выплачиваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 5 тысяч рублей и с 2012 года порог не менялся. Из ближайших целей властей – приравнять их к прожиточному минимуму. А всех, кто не достигнет этого порога, получит помощь.

Более того, по мнению губернатора, нужно дать возможность пенсионерам во всех районах региона пользоваться льготами на общественный транспорт. Область должна взять этот инструмент социальной поддержки на себя. И она это сделает.

Заканчивая свое выступление, глава региона заявил, что Тюменская область может стать очень разной. Но Тюмень обязана быть справедливой, смекалистой и стойкой. «Вот что нам нужно сегодня. И тогда второе дыхание придет», - подытожил Александр Моор.