Появилось видео из больницы, куда доставили российского участника «Евровидения».

Состояние 13-летнего Денберела Ооржака нормализовалось — мальчика готовят к выписке из больницы города Гливице. В распоряжении "КП" появилось видео из клиники, куда доставили российского конкурсанта. К счастью, здоровью ребенка ничего не угрожает. Врачи подтвердили, что недомогание случилось по причине сильного волнения. Денберел отдохнул, набрался сил и готов выйти на сцену в финале "Детского Евровидения-2019".

Юного российского певца унесли со сцены медики.

Напомним, 20 ноября мальчик упал в обморок во время первой репетиции номера с Татьяной Меженцевой на песню "A ti me for us" на сцене Arena Gliwice. Его доставили в местную больницу. Сутки ребенок находился под наблюдением врачей и прошел медицинское обследование. В течение суток мальчику был рекомендован полный покой. Ночь он провел в местной больнице под наблюдением квалифицированного персонала. Сейчас завершают все необходимые процедуры и готовят к выписке.

Денберел Ооржак и Таня Меженцева представят Россию на конкурсе.

Сегодня на репетицию общей песни "Детского Евровидения-2019" Татьяна Меженцева выйдет одна. А завтра Денберел и Татьяна будут снова репетировать свой номер на сцене Arena Gliwice.

Денберел и Таня во время репетиции на сцене Евровидения.

СПРАВКА "КП"

Финал международного конкурса "Детское Евровидение-2019" состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы . Представлять Россию в этом году будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней "Время для нас" (A time for us ). Ребята учатся в "Академии Игоря Крутого". Татьяна занимается вокалом с 4-х лет, играет на фортепиано и флейте, сама пишет музыку и стихи , у нее много спортивных наград. Девочка принимала активное участие в написании конкурсной песни. Денберел — победитель суперсезона шоу "Ты Супер!" и конкурса "Детская Новая Волна". Ребята познакомились и сдружились после участия в одном из конкурсов , а позже решили вместе попробовать свои силы на "Детском Евровидении-2019".

В отличие от взрослого "Евровидения", на детском конкурсе странам-участницам разрешено поддерживать своих представителей. Сделать это можно будет на официальном сайте шоу ( junioreurovision.tv ). Первый этап онлайн голосования будет открыт 22 ноября с 22:00 по московскому времени и продлится до 17:59 24 ноября. Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут.

Финал "Детского Евровидения" пройдет 24 ноября в 18:00 на телеканалах НТВ и "Карусель".