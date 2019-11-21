Мэр Буя объяснил, почему наши учителя получают в три раза меньше, чем их коллеги в Москве

- Валерий Васильевич, согласно опросу Института социологии ФНИСЦ РАН, сограждане ждут от государства поддержки в обеспечении нормальных зарплат, достойно медпомощи, и приличных соцвыплат

- Нужно прежде всего нормально бюджетное обеспечение малых городов. Такие города как наш, которых в стране тысячи, очень сильно не дофинансированны. У нас вроде бы много полномочий, которыми нас наделяет государство — но как их использовать, если бюджет обеспечен у кого-то на 60, у кого-то на 70 % от необходимого?

- Так государство же столько денег, например, в дороги вложило!

- Да, в последние несколько лет мы получаем необходимую помощь для ремонта дорог. Но вот уровень помощи, которую мы получаем за счет акцизов — он крайне мал. Мы за счет него ничего толком не сделаем.

- А зарплаты федеральных служащих?

- Что касается уровня зарплаты — уровень зарплаты наших бюджетников по сравнению со столичными городами крайне мал. Когда средняя зарплата учителя в Москве от 70 тысяч, а у нас дай бог 25 тысяч — во исполнении указа президента. При том поддержка из местного и областного бюджетов не особо выручает. Уровень зарплат в 90% регионов существенно ниже, чем в нескольких особо выдающихся субъектах РФ. В советское время была социальная справедливость — ставка учителя что в Москве, что в Костроме, что в Буе была одинакова. Учителя по всей стране получали 180-200 рублей.