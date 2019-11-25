В Яндекс.Такси рассказали о цифровизации предрейсовых осмотров

На полях международного форума Транспортная неделя 2019 в Москве он ответил на вопросы ведущих программы «Россия в движении» Радио «Комсомольская правда» - президента экспертного центра «Движение без опасности», члена правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталью Агре и журналиста Антона Челышева:

- В марте была встреч Дмитрия Медведва с IT-отраслью и было предложено создать электронный путевой лист, после чего вице-премьер Максим Акимов дал ряд поручений. В частности, было поручение до конца года разработать дорожную карту по внедрению электронного путевого листа в Калужской области, Татарстане и Балгородской области. Мы к этому моменту уже работали над созданием рабочего прототипа ЭПЛ, представили его в июне этого года. Поэтому мы пошли дальше и уже запустили пилотный в столицах этих регионов. Калужская область была первым регионом, где мы начали обкатывать рабочий прототип ЭПЛ в реальных городских условиях. Этот регион получил поручения вице-премьера, а кроме того, в Калужской области Яндекс и раньше начинал реализацию своих пилотных проектов. Но мы хотим вовлечь в эксперимент как можно больше регионов для получения экспертизы и обратной связи, для пилотирования проекта на предприятиях муниципального общественного транспорта и учёта региональной специфики.

Зачем нужны путевые листы? Это документы документ для учета работы водителя общественного, коммерческого и служебного транспорта. Их перед началом смены положено получать и таксистам, и водителям троллейбусов, и маршруток. Врач смотрит водителя, автомеханик — машину, без этого на линию выходить нельзя. В скобках заметим, такие строгости существуют только в России, что периодически повергает в шок иностранцев — во всех остальных странах таксиста никто перед рейсом не «продувает» и не проверяет. Правда, и отвечает он в случае ЧП за все сам… Так вот, в Яндекс.Такси придумали, как обойтись от бумажного подтверждения предрейсового осмотра и перейти к путевым листам в электронном виде.

Для этого водителю достаточно через рабочее мобильное приложение записаться на осмотр на ближайшую к нему точку, например на АЗС, рассказал Федотов. Там машину осматривает механик, а самого таксиста — с помощью телемедицинского оборудования - врач. Водителю проверяют давление, температуру, пульс, наличие следов алкоголя. Если все в порядке, то водитель получает электронные отметки в электронной базе данных и — пожалуйста, вози пассажиров. А если что-то пошло не так (давление шалит или вчерашняя рюмка чая «не выветрилась»), то выход на линию исключен. Плюс в том, что электронные листы можно объединить в электронную же базу и по этой базе проверять таксистов, маршруточников, да кого угодно. Как права: остановил на дороге, пробил по базе и сразу видишь, побывал ли человек с утра у доктора. Делать это могут ГИБДД и транспортная инспекция.

Алексей Федотов рассказал, что пилотный проект по внедрению электронного путевого листа, помимо Калуги, уже прорабатывается в Рязани, Омске, Белгороде и Казани.

- У регионов к этому проекту огромный проект, поэтому мы планируем и дальше искать возможности для расширения этого эксперимента, — подчеркнул Федотов.

Он рассказал о том, что проект ЭПЛ Яндекс.Такси в первую очередь адресует партнерам-перевозчикам. Закон возлагает на них обязанность организовывать предрейсовые осмотры, однако с финансовой точки зрения это серьезная нагрузка, особенно для небольших таксопарков — ведь для этого приходится в идеале брать на отдельную зарплату специального медработника. Для водителей же очень неудобно по утрам мотаться в парк для того, чтобы пройти осмотр, ведь сейчас машина у таксиста, как правило, стоит под окном. Предрейсовый осмотр и выдача путевого листа на ближайшей бензозаправке — это буквально палочка-выручалочка для таксистов, ведь тогда нет никаких лишних затрат времени, на заправку-то все равно с утра надо заехать.

- Мы это делаем также для помощи перевозчикам — мы посчитали, сколько стоит выпуск на линию одного транспортного средства — автобуса, троллейбуса, маршрутки, — рассказал Федотов. - По закону немало транспортных средств должны проходить предрейсовые осмотры — например, машин с опасным грузом. Так вот, технический и медицинский осмотры с выдачей путевого листа стоит 150-200 рублей на один осмотр. Это очень много, особенно для индивидуальных предпринимателей и небольших таксопарков. Зато по системе ЭПЛ стоимость предрейсового осмотра можно снизить как минимум до 45 рублей, то есть в 3-4 раза. Огромная экономия! Впрочем, если парк крупный, например муниципальный, транспорта много, то перевозчику может быть нужен «свой» медик — если сотрудников на предприятии много, он всегда может потребоваться не только для выпуска в рейс. Такие парки могли бы в будущем получить для своих штатных медиков доступ к системе ЭПЛ, чтобы врачи парка сами «забивали» в электронную систему данные.

А в перспективе Яндекс готов поделиться своим ноу-хау с государством. Алексей Федотов объясняет: такая система имеет смысл именно как общефедеральная, поэтому логично, чтобы государство имело к ней доступ.

- Мы уже сейчас даем доступ сотрудникам ГИБДД, чтобы вместе проверять, прошли ли водители предрейсовый осмотр. Если предлагаемая нами модель будет взята на вооружение в федеральном масштабе, мы готовы передать разработанное техническое решение государству, — сказал представитель компании.