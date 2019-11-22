2019-11-22T10:34:41+03:00
Экономика

Тюмень, ключ на старт!

В нефтегазовой столице России, как неофициально называют этот сибирский город, открывается центр «Мой бизнес». В Тюмени, и во всем регионе, вводится новый формат общения и поддержки малого и среднего бизнеса
Лидия Вязовикова
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В Тюмени начал работать центр «Мой бизнес», который объединит услуги для предпринимателей по принципу «одного окна».В Тюмени начал работать центр «Мой бизнес», который объединит услуги для предпринимателей по принципу «одного окна».Фото: Лидия Вязовикова
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В Тюменской области малому и среднему предпринимательству уже на протяжении многих лет оказывается всесторонняя поддержка со стороны властей. Это и консультационная, и организационная, и финансовая помощь. Но если раньше все формы поддержки были разрозненны и порой человеку приходилось обращаться в разные инстанции, то теперь система стала гораздо проще. В регионе начал работать центр «Мой бизнес», который объединит услуги для предпринимателей по принципу «одного окна».

КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕСТВЕННО И БЕСПЛАТНО

Официальное открытие центра «Мой бизнес» в Тюмени состоялось 22 ноября. До этого дня площадка работала для предпринимателей в тестовом режиме. Местонахождение центра - Тюменский технопарк. У центра отдельный вход, есть помещение для ожидания, а также пространство для приема заявителей.

- Мы запускаем новый формат общения и поддержки бизнеса - проект «Мой бизнес». Посетив его, вы сможете получить все необходимые консультации о мерах государственной поддержки, а также государственные и муниципальные услуги. На региональном уровне мы совершенно точно можем создать в Тюменской области стабильные, прогнозируемые и, самое главное, адаптивные условия и правила ведения бизнеса, вовлечь в предпринимательскую деятельность еще больше людей, - с таким обращением выступил к предпринимателям губернатор области Александр Моор.

Площадкой руководят Ольга Простнева, директор Западно-Сибирского инновационного центра (Тюменский технопарк) и Александр Сакевич, исполнительный директор Тюменского технопарка, на базе которого и создан центр «Мой бизнес». Фото: Лидия Вязовикова

Площадкой руководят Ольга Простнева, директор Западно-Сибирского инновационного центра (Тюменский технопарк) и Александр Сакевич, исполнительный директор Тюменского технопарка, на базе которого и создан центр «Мой бизнес».Фото: Лидия Вязовикова

Как рассказала «КП» Ольга Простнева, директор Западно-Сибирского инновационного центра (Тюменский технопарк), на базе которого создается центр «Мой бизнес», он позволит предпринимателю получить консультацию по любому вопросу квалифицированно, качественно и бесплатно. Задача специалиста центра «Мой бизнес» в том, чтобы предоставить человеку весь спектр поддержки.

- Это бренд, который объединит в себя несколько направлений поддержки предпринимательства. По сути, площадка создается для того, чтобы упростить жизнь предпринимателя, - уточнила она.

Исполнительный директор Тюменского технопарка Александр Сакевич подчеркнул, что в центр можно будет обратиться лично с помощью электронной очереди или через региональный сайт «Мой бизнес». Его, к слову, планируют запустить в конце года вместе с CRM-системой, объединяющей все структуры, которые заработают в одном информационном поле и смогут «видеть» заявителя, куда бы он ни адресовал свое обращение.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОДДЕРЖКИ

По словам Ольги Простневой, все меры поддержки можно разделить на организационные и финансовые. Финансовая поддержка связана с получением льготных займов и субсидий.

По каждому направлению есть свои требования к заявителю, свой перечень документов и условия. Например, по программе льготного кредитования субъектов МСП банк предоставляет заемщику кредит по льготной ставке, если отрасль, в которой он работает, является приоритетной (сельское хозяйство, здравоохранение, строительство, туризм, утилизация отходов). Вся информация о поддержке сейчас есть на сайтах организаций, которые ее оказывают, а также на федеральном сайте «Мой бизнес».

Второе направление - это организационная поддержка. Сюда входит огромное количество мероприятий, которые проводят организации инфраструктуры. Тут и поддержка инвестиционной деятельности, и социального, и инновационного предпринимательства, и обучающие семинары, и конференции, и форумы, и поддержка экспорта.

- Допустим, если предприниматель придет в центр и его товар или услуга подходит для экспортного направления, то ему могут предложить, например, поучаствовать в бизнес-миссии или в зарубежной выставке. Либо, если у него достаточно привлекательная номенклатура, мы можем на конкурсной основе предложить ему аккаунт на электронной площадке типа Alibaba.com, - привел пример Александр Сакевич.

Стоит отметить, что в инфраструктуру площадки «Мой бизнес» только в Тюменском технопарке входят такие объекты, как бизнес-инкубатор, региональный центр инжиниринга, технопарк, центр прототипирования, центр поддержки экспорта и региональный центр компетенций в сфере повышения производительности труда.

- Услуги бизнес-инкубатора - это поддержка инновационных компаний с помощью их продвижения на региональном и федеральном рынках, информационное сопровождение, презентации потенциальным заказчикам, а также аренда офисов на льготной основе. Эти услуги оказываются тем, кто стал резидентом бизнес-инкубатора, то есть прошел через экспертный совет. Фактически заявку на прохождение экспертного совета можно будет подавать через центр «Мой бизнес», - отметил исполнительный директор.

Кстати, в центре «Мой бизнес» также будут оказываться услуги для самозанятых. Прежде всего, они будут касаться регистрации в качестве самозанятого. Кроме того, эти микробизнесмены смогут обратиться в центр за консультацией по самому режиму налогообложения. К слову, в Тюменской области он будет введен с 1 января следующего года.

В центре «Мой бизнес» также оказывают услуги для самозанятых. Фото: Лидия Вязовикова

В центре «Мой бизнес» также оказывают услуги для самозанятых.Фото: Лидия Вязовикова

- Как показывает опыт пилотных регионов, эта программа очень эффективна. Многие люди начинают выходить из тени, особенно это касается репетиторов и тех, кто занимается сдачей в аренду квартир, - отметил Александр Сакевич.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИВАТЬСЯ БЫЛО БЫ НЕРЕАЛЬНО

Владелица детского сада речевой направленности «Ступеньки», директор учебно-практического центра «Эксперт» Марина Бакулина стала одной из тех, кто воспользовался государственной поддержкой. Она стала участницей конкурса «Социальный предприниматель» для тех, кто реализует проекты, направленные на решение проблем общества, и выиграла его, получив заем от Инвестиционного агентства Тюменской области в размере 20 миллионов рублей на покупку помещения под детский центр по ставке рефинансирования. С учетом того, что социально ориентированный бизнес - низкомаржинальный и низкорентабельный, такая поддержка оказалась очень кстати.

- Благодаря этой помощи у нас появился самый крупный филиал в городе. Без поддержки приобрести помещение было бы нереально - цены на недвижимость очень высокие, а банки кредиты предпринимателям дают неохотно. В проект также включился и Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», который помог с приобретением оборудования, - рассказала она.

По словам Марины, любому предпринимателю обязательно нужно обращаться в центр «Мой бизнес». Ведь там можно получить и финансовую, и юридическую консультацию, и даже бухгалтерскую помощь.

- Да и вообще тебя там «продиагностируют» на предмет реальности твоего проекта, помогут все осмыслить и оценить возможные риски, чтобы все сработало в конце концов эффективно и проект вырос. Кроме того, для предпринимателя важны обучающие семинары, которые проводятся в структурах центра. Я, например, учусь до сих пор, хотя и сама уже сертифицированный бизнес-тренер по социальному предпринимательству, но считаю, что знаний много не бывает, - отметила Марина Бакулина.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В регионе уже помогли немалому количеству представителей малого и среднего бизнеса. Например, в бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка с 2010 года прошли инкубирование 193 компании. Выручка резидентов бизнес-инкубатора за этот период составила более 8,3 миллиарда рублей. На сегодняшний день количество резидентов бизнес-инкубатора - 70.

А предпринимателей, которым оказали экспортную поддержку в этом году, насчитывается 123 субъекта. Объем заключенных экспортных контрактов указанными субъектами составил более 137 миллионов рублей в текущем году.

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