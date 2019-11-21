Записки киевлянки: С утра Украина пыжится размовлять, но к вечеру расслабляется и переходит на русский

«АХ, МОЯ Ж ТЫ БУБОЧКА»

«Все чувства кроме ненависти были запрещены и карались законом. Национальные языки вдруг превратились в рубежи между народами, родина вдруг стала тюрьмой, дружеское участие - преступлением, а люди, связанные узами крови и духовного родства, были вынуждены называть друг друга врагам».

Эти слова Стефана Цвейга можно вполне считать квинтэссенцией итогов начавшейся в Киеве ровно 6 лет назад «революции Гидности» (достоинства по-укр. - ред).

Хочу ли я вспоминать Майдан? Нет, не хочу.

Но память все равно отправляет к тем событиям, когда коктейли Молотова летали по городу как шаровые молнии и убивали людей, исполнявших свой профессиональный долг по защите государства и правопорядка. Как забыть? А никак...

У нас тут возле местной украинской школы (русской в прошлом) есть замечательный стадион, с шикарным синтетическим покрытием, куда по вечерам выходят озабоченные здоровым образом жизни жители соседних домов. Здесь киевляне бегают, подтягиваются, качаются на тренажерах и общаются. На этом поле еще проходят тренировки юных футболистов. Ребята вечером очень задержались: у них была игра, после чего юные спортсмены между собой болтали, когда собирали свои рюкзаки, мячи, снимали сетки с ворот. Никто из них не говорил на украинском.

«Марчук, чего стоишь столбом? Собирай мячи. Вербицкий, подойди. Есть замечания по технике. Иванов, ты вообще всю игру просачковал. Завтра поговорим подробно», - слышен был строгий голос тренера. И уставшие от тренировки, те послушно выполняли команды. Болтая между собой на русском, перемешивая разговор сочным матерком. Но 6 лет назад украинский язык стал почему-то самым важным после революции, и по нему стали делить людей на «своих» и «чужих».

К слову, киевляне, жители соседних домов, которые пришли на стадион, почему- то тоже переговаривались между собой по-русски. Вечером, по ноябрьской темноте то, можно расслабиться. А днем здесь многие продолжают игру в нелепейшее напяливание масок ненавистников всего русского. Однако, настроения у людей очень разные, и в основном – тревожные.

Кассирша местного супермаркета «Сельпо», дородная чернобровая тетка лет 50-ти, страстно агитировавшая за Зеленского поникла, потухла и стала совсем мрачной.

На вопрос, про то, что она думает о президенте сегодня- отмалчивается и хмурит брови.

- Почекаем, щэ трошки, - говорит нехотя.

Полгода президентства Владимира Александровича успели разочаровать многих его сторонников. Уже не слышно в адрес бывшего шоу-мэна, который обещал всех коррупционеров посадить, одобрительно-ласкательного: «Ах, моя ж ты бубочка», а все больше досады и откровенного раздражения. Люди смотрят новости и видят, что парламент все больше напоминает сборище, пришедших за хайпом и наживой.

Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ХОТЬ С ЧЕРТОМ, ЛИШЬ БЫ ПРОТИВ РОССИИ»

За пять дней конца октября, после того как включили наконец отопление, людям пришли новые платежки на 500-600 гривен (1250-1500 рублей) и больше за едва теплые батареи.

Киевляне пребывают в очередной раз в шоке. А уж пора бы перестать быть в шоке. Это еще не наступили холода.

Встретила поздним осенним вечером знакомую. Елена Николаевна - пенсионерка, родом из Челябинска, однако в Киеве живет всю жизнь. Сама она врач - гинеколог в прошлом, а муж ее страстный охотник и тоже врач. Елену он приучил стрелять уток. Женщина она смелая, сильная. Мы не виделись больше года, наверное. И, конечно, поговорили о новой власти:

- Мне еще никогда так страшно не было. Как думаете, чем все закончится? - обратилась женщина ко мне.

- Да я, вообще стараюсь не думать, - ответила неохотно.

- Нет, на этот раз закончится чем-то страшным, - рассуждала Елена Николаевна и продолжила:

- Летом я, как-то не думала ни о чем. У нас дача, потом вот на охоту ходили. Осень была потрясающе теплой, волшебной. А сейчас сижу в квартире и телевизор смотрю. Российские каналы тоже смотрю, все передачи, а потом начинаю бояться, когда думаю о нашем будущем, о своих внуках.

Пожилая женщина вспомнила как их много лет назад весь коллектив акушеров – гинекологов, весь родильный дом украинизировали:

- Нам даже приносили словари медицинские на мове, принесли инструкции для заполнения историй болезни, но никто ничего не выполнял.

Да и как я могла в 50 лет выучить украинский? Зачем? Когда терминология вся на русском? И училась я в России, - делилась она со мной, после чего заключила:

- Ничего у них не получится. Плохо кончат, - сказала уверенно и пожелала мне удачи.

Но молодые здесь совсем другие.

Они учили историю уже по другим учебникам и страстно мечтают о Европе, а к России многие испытывают ненависть, даже если там не были никогда.

- Я готов заключить соглашение хоть с чертом, но только против России, - как-то подслушала разговор русскоязычной пары.

Молодая киевлянка зачем-то перефразировала Черчилля. Нет, Киев иной раз своими парадоксами ввергает в отчаяние.

Ежедневная жизнь большинства свелась к одной цели - оплатить коммунальные тарифы, которые несмотря на обещания Зеленского, неуклонно ползут вверх.

Чтобы выжить многие стали кооперироваться, съезжаться, искать для совместного проживания компаньонов. Съезжаются взрослые дети с пожилыми родителями, которые давно разъехались, соединяются даже супруги, что давно разошлись, при этом свободные квартиры киевляне сдают в аренду, которая уже подорожала процентов на 30. Обездоленные и униженные переселенцы с Донбасса живут в Киеве мини-коммунами, а в маленьких квартирках–гостинках на 12 квадратных метров ставят двухэтажные кровати. Съезжаются больные старушки-вдовы и живут вместе, пока их дети на заработках где-то в Польше. Старики при этом вспоминают как жили после войны в Киеве в подвалах и коммуналках и как верили в лучшее после страшной войны, и про то, как в 1946 году в Киеве был страшно голодно, но рождалось много, очень много детей. Сейчас поколение детей войны и послевоенного времени вновь вынуждены выживать.

Митинг в центре Киева в шестую годовщину начала Евромайдана.Фото: REUTERS

Как живется украинцам после Майдана? Народу страшно, больно и обидно. Власть делает вид, что ничего трагического не происходят и курс правильный.

Сосед-таксист недавно поделился опытом, как приучает жену и детей чистить зубы, чтоб кран с водой был при этом закрыт, пока не придет время полоскания рта.

- Детей приучил, а жену – нет, - признается мне.

И вот супруги ругаются, что слышны их скандалы через панельные стены чуть ли не на весь дом. А ванну по его же откровению 40-летнего мужчины, семья не принимает уже шестой год.

Если говорить о реформе медицины - та оказалась обычной профанацией. Больничные отделения терапии, неврологии города Киева - забиты до отказа. Люди ожидают койко-место в палате и коридорах по несколько дней. Осень - время обострений.

А с нового года планируется еще большее сокращение стационаров и перевод на домашнее лечение под наблюдение семейными врачами. Такого масштаба развала медобслуживания невозможно было представить даже в 90-е. Врачи работают до обеда в муниципальных клиниках, а после часу дня - ведут приемы в частных. Все давно превратилось с бизнес, где человек уже не важен, он лишь –средство, а фонд соцстрахования объявил, что больше не будет оплачивать больничные листы и декретные. Нет денег.

«ЕВРОАССОЦИАЦИЯ»? А ЧТО ЭТО? НЕ ПОМНИМ

Вообще эти 6 лет «оевропеивания» Украины создана система, при которой и сильнейший выживет с трудом. В Киеве по-прежнему на улицах торгуют овощами, фруктами, пучками калины, чищенными грецкими орехами и тыквой. Старухи выносят нажитое за нелегкую жизнь из квартир, в надежде продать и выручить хоть какие-то копейки. Город напоминает один большой блошиный рынок. На этом фоне стремительно растут огромные высотки, в которых темные окна похожи на пчелиные соты, но вечерние кафе и рестораны в центре города заполнены. В Оперном театре поставили "Богему" Пучинни, а те, кто видел премьеру, говорят, что очень хороший спектакль.

Если не прислушиваться к суржику, и не особо вникать в обрывки разговоров киевлян, то можно считать, что 6 лет назад и не было ничего. И не началась здесь война и нет отчаянной нищеты простых людей, а время словно застыло. Кого не спроси - никто не хочет даже вспомнить что такое «Евроассоциация» из-за которой тут все и началось.

Но подмывает напомнить. Потому как за эти 6 лет - здесь все больше похорон, чем празднований по случаю рождений детей, а по городу ходят люди в камуфляже и почти никто не улыбается.

Улыбается только с телеэкранов обаятельный 6-й президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь понравиться публике, как истинный артист. Но улыбка его почему-то выглядит все более кривой и грустной.