«Маленькая Пугачева»: Обаятельная дочь Галкина покоряет соцсети

Под легендарный хит Пугачевой «Сирена» маленькая Лиза Галкина со своим братом Гарри рассекает глубину бассейна, расположенного в замке в деревне Грязь, где живет звёздная семья. В свои 6 лет дочь Пугачевой и Галкина плавает, как профессиональная пловчиха.

- Дети-амфибии. Мама поёт, дети плывут, папа снимает, - подписал семейное видео Максим Галкин.

Увлечение Лизы плаванием обходится ее родителям недешево: при графике - два занятия в неделю (стандартная такса выезда тренера за пределы МКАД - 6000 руб. за 40-минутный урок) уходит около 48 тыс. руб. в месяц.

maxgalkinru Дети-амфибии. Мама поёт, дети плывут, папа снимает #елизаветагалкина #гарригалкин #алла #плавание

Плюс ко всему звёздные дети ходят во французский детский сад «Кот в сапогах», расположенный неподалеку от их загородного дома. Обучение там стоит 195 тыс. руб. ежемесячно за одного ребенка.

Еще у двойняшек есть гувернер-француз, выпускник Сорбонны, который приезжает к ним для занятий на дом. Услуги гувернера подобной категории стоят около 110 тыс. руб. в месяц за одного ребенка.

Недавно Максим Галкин выложил видео, как дочка занимается французским.

maxgalkinru Си жуплюю на аба жур. Парле ву франсэ? Ви!

- Маленькая Пугачева, -умиляются поклонники звёздного Инстаграма.

К слову, Максим Галкин и сам не отрицает, что стал популярным блогером в том числе и благодаря своим обаятельным детям.

Своей непосредственностью малыши Галкина и Пугачевой покорили российскую блогосферу.

— Наши дети необычно появились на свет, у них все равно необычная судьба, — поделился в программе Елены Север Максим Галкин. — Все-таки дети, которых родили суррогатные матери, как правило, остаются анонимными: их окружение, их будущие сверстники никогда не узнают тайну их рождения. А значит, дети не столкнутся с возможным осуждением, кривотолками в своей будущей жизни. А в случае с моими детьми и в случае с детьми Филиппа (Киркорова) они (дети) уже обречены на публичность, на обсуждение этого. Мы имеем дело с первым таким опытом в нашей стране, поэтому я хочу их (Гарри и Лизу) показать во всей красе, чтобы все видели, что это замечательные дети. Да, суррогатное материнство стало уже нормой, но в этом вопросе все еще, к сожалению, остаётся много дремучести.