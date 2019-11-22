Шоу «Голос»: Команды, без которых нам не петь

Итак, самый веселый этап шоу - слепые прослушивания, в ходе которых счастливые артисты врываются в конкурс под ликование толпы, - завершился. Теперь игра пойдет на вылет. В преддверии поединков «КП» представляет главных претендентов на победу.

Команда Полины Гагариной

К вице-чемпионке «Евровидения-2015» артисты шли неохотно. То ли жаждали более опытного наставника, то ли мужчинам больше доверяли. Но вот Ива Тодорова из Болгарии не усомнилась в тренерском таланте Гагариной. Колоритная девушка учится в архитектурном институте, работает в клубах под псевдонимом IVA, пела в болгарском «Голосе». У нее в багаже крайне завораживающий, с хрипотцой, голос и серьезный опыт. Что еще надо для победы?

Другие участники: Эмили Купер, Ника Прокопьева, Феликс Котло, Ринат Албиков, Лилия Вельтман, Екатерина Стеблина, Эндрю Гранж, Алана Чочиева, Максим Ларичев, Анастасия Маркова, Ольга Урзагалиева.

Вероятность победы: 4,8

Анастасия Юст. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Команда Валерия Сюткина

Наставник-дебютант зазывал к себе артистов, постоянно подчеркивая: «Я то, что надо!». И собрал неплохой урожай. Особенно выделяется Анастасия Юст из Абакана. У девушки два высших образования, не связанных с творчеством, но истинное призвание - экран. Она вела прогноз погоды, выигрывала титул «Мисс Студенчество», а теперь пришла выиграть «Голос». Настя обладает приятным тембром, природным обаянием и наверняка еще проявит себя.

Другие участники: Татьяна Гайворонская, Виктория Карачун, Арсен Мукенди, Карин Сойреф, Владимир Коновалов, Лиана Майстер, Юрий Шурховецкий, Элимдар Сейдосманов, Егор Мускат, Нуржигит Субанкулов, Даниил Данилевский.

Вероятность итоговой победы кого-то из представителей команды: 3,1 (на этот коэффициент умножается сумма ставки в случае выигрыша)*

Ив Набиев. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Команда Сергея Шнурова

Больше всего повезло лидеру «Ленинграда». Чуть ли не каждый второй артист стремился в команду Шнура. Попали к нему даже два победителя вокальных телешоу. Ив Набиев выиграл проект «Успех». который шел на канале СТС, а Рагда Ханиева - шоу «Победитель», показанный на Первом. Для Набиева успех в «Успехе» успехом не стал - парень до сих пор не записал песню в США, как ему обещали организаторы проекта. А Рагда, очевидно, ждет реванша за финал детского «Голоса», который проиграла Алисе Кожикиной в 2014 году. Оба артиста сильно замотивированы, узнаваемы и наверняка получат приличную порцию зрительской симпатии.

Другие участники: Милана Рахманова, Константин Струков, Филипп Лебедев, Ильдар Абдуллин, Ирина Чувакова, Антон Токарев, Арсений Курчанин, Максим Субачев, Дмитрий Клинаев, Станислав Мошкин.

Вероятность победы: 3,85

Елизавета Шалуба. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Команда Константина Меладзе

Еще одна участница детского «Голоса», которую не оценили в свое время, попала в команду Меладзе. В этот раз Елизавета Шалуба зажгла на слепых прослушиваниях так, что ее выступление в YouTube посмотрели уже почти полтора миллиона раз. А вот четыре года назад ни один из наставников шоу «Голос. Дети» к девочке не повернулся. По-спортивному разозлившись, Лиза выиграла несколько вокальных конкурсов в России («ИМЯ», «СтранаПой» и другие) и теперь серьезно намерена покорить взрослый «Голос».

Другие участники: Аскер Бербеков, Инна Саядян, Светлана Мамрешева, Вреж Киракосян, Валерия Миронова, Рената Штифель, Даниил Королев, Полина Тырина, Роман Волознев, Анастасия Бадьина, Наталья Сидорцова.

Вероятность победы: 3,1

*По данным российских букмекерских контор.

«Голос». Пятница, 21.30. Первый