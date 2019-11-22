«Я - мать, на мужа мне плевать»

Моя подруга Анжела - мать двоих детей. Каталось, бы, ну мать и мать, с кем не бывает, одобряем, так сказать, и поддерживаем. Но Анжела мать особенная, ведь ее дети самые лучшие в мире, а сама она - олицетворение материнства, воплощение добра и любви. Вот только супругу Анжелы этой любви почти не достается.

«Создаю будущее, как «Сколково»

Младшенький еще в коляске, старшему всего пять, поэтому жизнь Анжелы целиком и полностью сосредоточена на детях. Она знает все о детском питании, памперсах и может перечислить имена всех смурфиков без запинки. У нее не возникает вопросов о смысле жизни, она не мучает себя поисками предназначения или, скажем, работы, у нее есть особая миссия - быть мамой.

- Понимаешь, - обычно говорит она, - у нас демография падает. Рожать уже никто не хочет, поэтому нас, матерей, должны всячески поощрять и поддерживать. Мои дети - будущее России! А значит, я, почти как «Сколково», создаю будущее.

Анжелу совершенно не заботит тот факт, что рожать детей - это естественный физиологический процесс и он доступен миллионам других женщин на планете. Теоретически наличие ребенка не делает тебя особенной и не дает дополнительных преимуществ, разве что место в автобусе уступят. Но у Анжелы другое мнение.

Она может менять памперсы в общественных местах, не заботясь о реакции окружающих, и разгонять других играющих детей на детской площадке, чтобы не разбудили ее малыша.

На любые замечания и критику Анжела неизменно отвечает в духе времени: «Да вы вообще знаете, что такое послеродовая депрессия? Как нам нелегко. Хотите, чтобы мы все в окно выходили, как та несчастная женщина из новостей?»

«Детей на ноги поставим, а там и для себя поживем»

Муж Анжелы - успешный бизнесмен, красивый 38-летний мужчина, но с появлением детей его роль в семье свелась к «подай-принеси-оплати». Малыши превратились в центр их маленькой вселенной, а личная жизнь внезапно куда-то исчезла.

- Я Славке говорю: вот детей на ноги поставим, в институты определим, поженим, а там и для себя сможем пожить, - рассказывает Анжела. - Дети - это же самое главное в жизни! Я не успеваю ни завтраки ему готовить, ни ужины, а уж когда мы в ресторане в последний раз были, вообще не помню. Я же не могу детей с няней оставить, вдруг что-то случится?

Видя, как Анжела зациклена на детях, знакомые начали ее издалека предупреждать. Мол, надо мужу больше времени уделять, он же тоже человек! Но женщина до последнего была уверена: супруг никогда не решится бросить ее с двумя детьми, он не такой человек.

- Это раньше детей рожали в стогу сена во время работы в поле, - усмехалась она. - Сейчас еще поди попробуй забеременей! А уж вырастить здоровыми, а в школе обучить? Поэтому правильно говорят, что мать давно пора сделать профессией. Меня за мой труд муж на руках носить должен! Что значит ему внимания не хватает? У него, что, телевизора с компьютером нет? Он же не маленький!

«Каждый день - как День Сурка»

Слава не настолько фанатичен в воспитании детей, хотя, как и всякий нормальный отец, тоже в них души не чает. После работы он смотрит с ними мультики, а все выходные проводит в детских развлекательных центрах. Любые попытки мужа выехать на рыбалку с друзьями или навестить брата в соседнем городе Анжела встречает в штыки. Говорит, не для того она рожала этих ангелочков, чтобы они без папы росли. И Славик покорно соглашается. Хотя с каждым месяцем становится все грустнее и молчаливее. А недавно вообще разоткровенничался и признался, что света белого не видит и чувствует себя загнанным в ловушку. Ведь если следовать Анжелиным рассуждениям, пожить в свое удовольствие они смогут лишь лет через двадцать, когда обоим будет уже под шестьдесят.

- Если б я знал, что рождение детей означает конец счастливой беззаботной жизни, я бы не торопился их заводить, - с грустью в голосе размышляет Слава. - Не знаю, как другие умудряются с малышами путешествовать, ходить в кино и ни в чем себе не отказывать. У меня каждый день - как день сурка: поработать в офисе, купить домой готовую еду, поиграть с детьми и упасть без задних ног. Не знаю, сколько я еще так выдержу...

На полное отсутствие внимания со стороны жены Славик не жалуется, пытается поставить себя на ее место: ведь она так устает! Но и по былым развлечениям, встречам с друзьями скучает.

В отличие от Славы Анжеле их жизнь вовсе не кажется скучной и пресной. Во-первых, она получает от мужа все, что захочет, и чувствует себя настоящей королевой. А во-вторых, ей никогда не хотелось работать, а домашние дела - ее стихия. Она даже проболталась, что подумывает о третьем ребенке.

- Это только у нас в стране дети не имеют никаких прав, - возмущается она. - В Европе, например, есть специальные законы, разрешающие кормить грудью в общественных местах и подавать на родителей в суд, если те слишком строги. Там вообще материнство давно возвели в культ, боятся за демографию. А у нас...

А дети растут, а годы идут.