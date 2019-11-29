2019-11-29T10:13:48+03:00
Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина пытались задушить в его квартире

Соседи говорят, это не первый конфликт в доме артиста, свидетелями которого они стали
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вячеслав Гришечкин на съемках телесериала "Солдаты", 2011 год.Вячеслав Гришечкин на съемках телесериала "Солдаты", 2011 год.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Известного российского актера Вячеслава Гришечкина избили в его квартире. Как сообщил источник kp.ru, нападавший был его знакомым, с которым у артиста произошел конфликт. Ссора переросла в драку, Гришечкин получил травму головы.

Когда он пришел за помощью к соседям, на голове мужчины была кровь. Он рассказал, что знакомый студент пытался его задушить в ходе ссоры. К тому моменту нападавший уже успел сбежать, лица его соседи не видели, хотя и признались – крики было слышно даже через стену. С их слов, это не первый скандал с участием актера, свидетелями которого они явились.

Вячеслав Гришечкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вячеслав Гришечкин.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Когда в квартиру пол улице Миклухо-Маклая по вызову приехали медики, они зафиксировали травмы головы у пациента. От госпитализации он отказался, а полицейским сказал, что никакого избиения не было – «скорую» он попросил вызвать потому, что плохо себя почувствовал после ссоры со знакомым, якобы «перенервничал».

Актер известен по ролям в фильмах «Потерявшие солнце», «Ночные сестры», «Серафима прекрасная». Гришечкин активно снимается в кино, зрителю он запомнился по роли адвоката Лекарского в криминальном сериале «Марш Турецкого», он также снялся в сериале «Солдаты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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