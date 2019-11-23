Новые власти Боливии и сторонники Эво Моралеса заключили «мирный договор»

Непрекращающиеся акции протестов в Боливии, похоже, могут скоро серьезно снизить свой накал, а то и вовсе прекратиться благодаря консенсусу между противоборствующими сторонами. Когда в Ла-Пасе уже настал вечер пятницы, министр общественных работ Ерко Нуньес заявил о том, что новое правительство и представители «Движения к социализму» подписали соглашение о нормализации ситуации в стране, которое должно помочь прекратить беспорядки, продолжающиеся в стране уже больше месяца.

Соглашение предусматривает, что в эту субботу Сенат будет рассматривать проект закона о проведении новых выборов и отмене результатов прошлого голосования, которое состоялось 20 октября. В случае положительного решения, документ должен будет получить одобрение депутатов нижней палаты парламента.

Сторонники Моралеса в Ла ПасеФото: REUTERS

После этих новостей сторонники «Движения к социализму» начали потихоньку разбирать баррикады на улицах городов и расходиться по домам. Однако «группы поддержки» Эво Моралеса пообещали «быть начеку», чтобы в случае необходимости опять быстро выйти на акции протеста.

При этом похоже, что ни сам Моралес, ни его вице-президент Альваро Гарсия Линер не смогут выставить свои кандидатуры на пост главы государства. Да и новые власти Боливии не оставляют надежд «поквитаться» с бывшим лидером страны. Например, глава МВД Артуро Мурильо считает, что экс-президент виновен в подстрекательстве к мятежу и терроризме, а в качестве доказательства обвинения выступает видеозапись, на которой ушедший в отставку глава государства якобы дает инструкции своим соратникам, как лучше организовывать беспорядки. На данный момент генеральный прокурор Хуан Ланчипа подтвердил, что в отношении бывшего президента ведется расследования, правда не уточнил деталей.

Сам Моралес называет запись монтажом. Впрочем, опасность оказаться в тюрьме нависла и над другими бывшими чиновниками его правительства. Например, экс-министра культуры Вильму Аланоки подозревают не только в банальной коррупции, но и в том, что глава ведомства участвовала в изготовлении и хранении в зданиях курируемого ею госоргана бутылок с зажигательной смесью. Возможно, что в недалеком будущем уголовные дела будут заведены еще на ряд высокопоставленных сотрудников бывшей администрации.

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