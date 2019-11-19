Боливия все глубже погружается в хаос

Приход к власти в Многонациональном Государстве Боливия Жанин Аньес не только не принес спокойствия простым жителям страны, но, похоже, наоборот разжег «пожар» народного недовольства. С каждым днем протесты против нового президента вовлекают все больше боливийцев, а столкновения между ними и силами правопорядка становятся все кровопролитнее.

Сейчас ситуация явно выходит из-под контроля властей. Сторонники Моралеса из «Движения к социализму» буквально наводнили Ла-Пас и пытаются блокировать значительную часть города. Большинство магазинов в понедельник не работало, а продавцы, решившиеся открыть свои лавки, беззастенчиво задирали цены.

Хуже всего, что многие районы страны оказались отрезанными из-за протестов от внешнего мира и уже испытывают перебои с бензином и продуктами. В том же Ла-Пасе мэрия попросила жителей не выбрасывать мусор, так как его банально некому убирать. Дело дошло до того, что власти были вынуждены завозить мясо самолетами для обеспечения граждан крупнейших городов. Бороться же с дефицитом и завышенными ценами градоначальник обещал рейдами по рынкам.

Боливия все глубже погружается в хаосФото: REUTERS

Новые власти Боливии не теряют времени и на фоне протестов создают свой собственный репрессивный аппарат. Они уже объявили о том, что сформируют специальные отделы прокуратуры, которые фактически будут «охотиться» на представителей «Движения к социализму», ведущих «антиправительственную деятельность». Причем в зоне риска находятся и журналисты, «распространяющие дезинформацию», то есть — новости, не отвечающие интересам противников Моралеса.

То что Боливия уже стоит одной ногой в гражданской войне говорят слова Рафаэля Киспе — бывшего соратника Моралеса из числа индейцев, который несколько лет назад перешел в стан его оппонентов. «Мы будем сводить счета, и это не месть, а просто справедливость, - заявил Киспе в интервью «Би-би-си». - раньше нас преследовали, когда мы были в оппозиции, теперь в судах нет предвзятости, и хорошо бы, чтобы они уже занялись самим Моралесом».

Похоже, что «квитаться» в Боливии уже начали, ведь сейчас самые кровопролитные столкновения наблюдаются в тех зонах, где проживают сторонники экс-президента. В департаменте Кочабамба, где очень сильные позиции производителей коки (кокалерос), между индейцами и силовыми структурами происходят настоящие бои. В пятницу в них погибло девять человек. Военные и полиция пытаются не пустить колонны крестьян в Ла-Пас, забрасывая их слезоточивым газом. В результате профсоюзы «кокалерос» дали Аньес и ее министрам 48 часов для того, чтобы уйти в отставку и убрать военных с улиц, а в случае неповиновения индейцы пообещали полностью парализовать все дороги страны.

С каждым днем протесты против нового президента вовлекают все больше боливийцев, а столкновения между ними и силами правопорядка становятся все кровопролитнееФото: REUTERS

Видимо не желая терять время новая глава государства затевает перемены, которые в стране видны невооруженным глазом. В основном, правда, «реформы» касаются «чисток» людей Моралеса. Например, главная правительственная газета «Камбьо» (изменение) была переименована в «Боливию», а все редактора были уволены.

Одной из самых значительных трат новой власти стало выделение 5 миллионов долларов США на закупку экипировки для вооруженных сил, которые должны поддерживать порядок в стране. Кроме того, президент освободила силовиков, принимающих участие в подавлении беспорядков, от уголовной ответственности, издав указ, который уже был прозван «лицензией на убийство».

Сейчас Боливия находится на распутье. После ухода Моралеса жить не только не стало лучше, но появилась реальная опасность того, что страна может катиться в пропасть гражданской войны и превратиться в новое несостоявшееся государство. Остается только надеяться, что местным политикам и жителям хватит выдержки и разума, чтобы выйти из конфликта с наименьшими потерями.

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