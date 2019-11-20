Почему лихорадит мир: Беспорядки охватили шесть стран в трех частях света

В прежние времена такие события назывались красивыми словами вроде «весна народов». В нынешние это словосочетание трансформировалось во что-то более зловещее. Вспомните «арабскую весну» в начале 2010-х, когда революции на Ближнем Востоке и севере Африки ничего хорошего не принесли. Сценарий везде одинаковый. Вроде бы много лет в стране стабильность, а тут вдруг миллионные митинги, ликующая толпа врывается во дворец «диктатора». И вот опять повеяло чем-то таким по всему миру - кровь на мостовых, жертвы с обеих сторон... Есть ли общие истоки у массовых протестов, которые сейчас развернулись от Южной Америки до Европы и Юго-Восточной Азии?

БОЛИВИЯ: В ДЕМОНСТРАНТОВ - СТРЕЛЯТЬ!

Старт: 21 октября 2019-го.

Причина: фальсификации на выборах при попытке президента Эво Моралеса переизбраться на четвертый срок.

Жертвы: 23 погибших.

12 ноября теперь уже бывший лидер бежал в Мексику, власть перешла к и. о. президента - женщине-сенатору Жанин Аньес. Но митинги продолжаются. Теперь уже протестуют сторонники свергнутого Моралеса, которого в некоторых районах страны поддерживают до 40% избирателей.

Без году неделя в кресле, Аньес уже отметилась неоднозначными решениями. Главная правительственная газета «Камбьо» была незатейливо переименована в «Боливию», а верхушка редакции (поддерживавшая прежнюю власть) уволена.

Социальные траты новой власти составили $5 млн на закупку экипировки для вооруженных сил (читай - ради подавления беспорядков). А силовиков освободили от уголовной ответственности за «нечаянное» убийство какого-нибудь демонстранта. Вполне официально - Аньес подписала указ, прозванный в народе «лицензия на ликвидацию».

Но ситуация все равно выходит из-под контроля новых властей. Сторонники Моралеса из «Движения к социализму» наводнили столицу страны Ла-Пас и пытаются ее блокировать. Мэрия просит жителей не выбрасывать мусор. Его некому убирать.

На фоне коммунального кризиса продолжаются уличные беспорядки. В одной только провинции Кочабамба, где живет много индейцев - сторонников Моралеса, в стычках с полицией погибли девять человек. Демонстранты дали Аньес и ее министрам 48 часов, чтобы уйти в отставку. В противном случае обещая парализовать все дороги страны.

Это очень напоминает тактику протеста в других частях света.

ФРАНЦИЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»

Старт: осень 2018-го.

Причина: повышение акцизов на топливо.

Жертвы: трое погибших, сотни раненых, 400 демонстрантов приговорены к тюремным срокам.

Вначале казалось, что президенту республики Эммануэлю Макрону удалось победить с помощью кнута (полицейских мер) и пряника. Акциз на топливо, бивший по ядру митингов - среднему классу, - с помпой отменили. Казалось, за год «желтожилетники» выдохлись, на улицах Парижа теперь бузит лишь пара тысяч профессиональных оппозиционеров… Но не тут-то было. 16 ноября, в годовщину движения, вновь вышли 30 тысяч демонстрантов. И отправлять символ протеста - желтую жилетку на свалку истории пока рано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721428" frameborder="0"></iframe> Желтые жилеты на марше против жестокости полиции.

ГОНКОНГ: ОСАДА СТУДГОРОДКА

Старт: весна 2019-го.

Причина: принятие закона об экстрадиции преступников в материковый Китай.

Жертвы: сотни раненых с обеих сторон, десятки разгромленных магазинов, 5 тысяч арестованных.

Руководство Гонконга давно отказалось от скандального закона, но демонстрантов это не останавливает. Публичных лидеров у них нет, «протестувальники» берут пример с украинского майдана, координируются через соцсети, блокируют работу аэропорта, метро, автодорог и тоннелей. На прошлой неделе тысяча демонстрантов захватили кампус Гонконгского политехнического института, полиция и армия начали осаду, которая продолжается до сих пор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729159" frameborder="0"></iframe> Столкновение полиции с митингующими в Гонконге.

ЛИВАН: НЕ ТРОНЬ СОТОВЫЙ!

Старт: 17 октября 2019-го.

Причина: повышение налогов и платы за звонки по мобильнику.

Социалка в Бейруте дышит на ладан. Из-за беженцев из воюющей Сирии население когда-то богатой страны возросло на четверть, кормить новых граждан надо, вот и приходится поднимать налоги для прежних. Те ответили митингами, власти - слезоточивым газом. Один из демонстрантов был убит (вроде бы полицией). Что вывело на улицы еще больше людей.

ГРУЗИЯ: СНОВА В БОЙ!

Старт: так давно, что все уже забыли.

Причина: коррупция, полицейское насилие.

Протесты с последующим переворотом превратились у наших южных соседей в национальный вид спорта. Сейчас они требуют более справедливой избирательной системы (чтобы все места в парламенте не доставались одной лишь правящей партии). Ну и традиционно - отправить в отставку правительство. Которое, по мнению демонстрантов, сплошь коррумпировано. Как, впрочем, и предыдущее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744331" frameborder="0"></iframe> В Грузии возобновились массовые протесты.Тысячи протестующих вышли к зданию парламента в Тбилиси

ИРАН: ЦЕНТРОБАНКУ - НЕТ!

Старт: 15 ноября 2019-го.

Причина: топливо.

Иран купается в нефти, но с экономикой (в том числе из-за западных санкций) не все ладно. Пару дней назад там в несколько раз сократили квоты, положенные каждому автовладельцу по льготной госцене. И началось: демонстрации в 40 городах, поджоги административных строений, включая здание центробанка. Власти первым делом отключили интернет, что там происходит сейчас, не ясно.

ИТОГО

«Подавление протеста - это не работает»

Федор ЛУКЬЯНОВ, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

- Покойный политолог Збигнев Бжезинский еще в начале 2000-х годов написал статью под названием «Глобальное пробуждение». По его мнению, движущей силой изменений на земле станут массовые низовые движения, которые повсеместно приведут к торжеству демократии и западной модели. Но «арабская весна» рубежа 2010-х годов эту теорию опровергла: шумные митинги действительно были, но демократия не пришла.

Причина их не «козни США» (хотя зарубежные игроки действительно присутствуют), а исчерпание старой модели управления. Не только либерализма, но и, например, социал-демократии (идеи о государстве, дающем гражданам масштабное соцобеспечение, как во Франции. - Ред.). Почему тактика демонстрантов похожа? У всех одна и та же медиасреда. Они видят по телевизору или в интернете, насколько успешны где-нибудь в Гонконге действия людей, которые не имеют лидеров, но блокируют аэропорты, и копируют этот опыт в своей стране. Модель подавления протеста (в Боливии или Китае. - Ред.) срабатывает плохо. Модель попустительства (отчасти применяется во Франции. - Ред.) тоже опасна и ведет к дальнейшему разбалансированию системы. Пока говорить о выходе рано - мир только еще вошел в этот кризис. И ситуация рискует еще больше усугубиться.

«Причина - запрос на справедливость»

Валерий НАДЬКИН, кандидат философских наук, Северо-Восточный федеральный университет:

- У нас в таких случаях очень любят говорить: «налицо срежиссированная американцами «цветная революция». Но на деле за нынешними митингами в разных концах света стоят одни и те же глубинные причины. Прежде всего социального характера. 1% населения владеет 85% мировых богатств. И такой расклад, увы, объединяет как традиционно нестабильные страны третьего мира вроде Боливии, так и - пусть менее ярко выраженно - европейскую Францию. Среди граждан нарастает запрос на социальную справедливость, на то, чтобы государство работало эффективнее, сглаживало контрасты в обществе, а не усиливало их.