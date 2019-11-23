Первый шаг к новым санкциям и битвам в суде: у российского антидопингового агентства призвали отобрать лицензию

Всемирное антидопинговое агентство после долгих месяцев нечетких заявлений наконец-то сдвинуло с мертвой точки вопрос РУСАДА. В начале сентября ВАДА начало рассмотрение вопроса нашего агентства из-за обнаруженных, по их мнению, несоответствий в базе данных московской лаборатории. Она была передана в распоряжение специалистов WADA и в ней содержались данные российских атлетов с 2012 по 2015 годы. Говорилось, что в нее были внесены изменения и она не совпадает с той, что есть у ВАДА от тайного информатора. Никто его не называет, но все знают - это беглый чиновник Григорий Родченков.

17 ноября прошла финальная встреча технических представителей России и ВАДА, на которой обсудили все ответы на вопросы, которые были переданы российской стороне. И вот в ночь на 23 ноября Всемирное агентство выпускает пресс-релиз. Комитет по соответствию призывает признать не соответствующим кодексу РУСАДА. Как говорится в отчете ВАДА, данная рекомендация была основана на документах отдела расследований агентства и независимых судебно-медицинских экспертов.

Эта рекомендация будет передана исполкому ВАДА. Он соберется через две недели 9 декабря и тогда будет фактически решена судьба российского спорта. В том случае, если исполком примет решение вновь отозвать лицензию у РУСАДА, то есть признать не соответствующей кодексу ВАДА, то это будет сильным ударом по российскому спорту. Тогда спортсмены России будут отлучены от участия в международных стартах а вот уже сама страна не сможет принимать у себя международные турниры и выдвигать своих людей на должности в различных всемирных спортивных организациях.

Однако же, даже после, в теории, столь сильного удара по российскому спорту, у нашей страны остается место для разрешения спора. Согласно правилам, будет официально 21 день на то, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который находится в Лозанне. Стоит напомнить, что перед Олимпиадой 2018 года в этом суде 28 российских спортсменов, которые были пожизненно дисквалифицированы по решению МОК, были фактически оправданы. 11 же - получили чуть менее строгие санкции.

И важный момент - те 28 человек вернули себе свое доброе имя и титулы Олимпиады 2014 года в Сочи. Показательным в этом плане является дело лыжника Александра Легкова, который выиграл гонку на 50 километров на тех Играх. Все дело в том, что МОК не отступил и попытался обжаловать даже это проигранное дело в более высоком суде Швейцарии. Однако же и там потерпел неудачу. Но и тогда чиновники не отступили. Фактически, было сказано - если в отношении Легкова будут найдены новые доказательства, то дело откроют снова. Хотя этот топ-лыжник сборной России потерял несколько лет карьеры из-за неоправданных отстранений и санкций со стороны спортивных чиновников.

Так и теперь - у России будет в случае отзыва статуса соответствия РУСАДА шанс оспорить позицию в Спортивном арбитражном суде. И туда можно будет идти со своими аргументами.

Стоит отметить, что в недавнем интервью "Коммерсанту" самый критичный вопрос в текущей ситуации РУСАДА министр спорта России Павел Колобков описывал следующим образом:

- Ни в одном документе слово «манипуляции» не фигурирует. Есть несоответствия в базах данных: какие-то файлы, по мнению привлеченных WADA экспертов, были удалены. Наши эксперты считают, что файлы есть, никаких удалений не производилось. Есть, в общем, разная интерпретация. Мы обязаны донести свою точку зрения понятно и убедительно. И мы обязаны понимать, что за нами стоит армия российских спортсменов, что от нас зависит их будущее.

А уходящий в конце 2019 года со своего поста президент ВАДА Крейг Риди, в свою очередь, заявил в недавнем разговоре с Radio France Internationale:

- Лично меня это удивит, но, если так случится, так тому и быть. Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде.

Согласно правилам, в случае, если дело дойдет до слушаний в CAS, то на решение данного вопроса будет отведено около трех месяцев. И точка будет поставлена к апрелю 2020 года. Когда до Олимпиады в Токио останется всего три месяца. Так что, выходит, российский спорт вновь погрязнет в пучину разборок и споров в судах как это было последние годы перед каждой Олимпиадой.

Но для начала следующая главная дата для российского спорта - 9 декабря 2019 года.