2019-11-23T13:42:23+03:00
Общество

«Герои России, какими их не видел никто»: Ветераны расскажут свои истории Победы благодаря большой выставке

Посетители не только увидят портреты ветеранов Великой Отечественной войны, но и услышат истории их жизни и подвигов
Наталья ТАРАСЕНКО
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В годы войны Михаил Береговой отвечал за развертку новейших для того времени устройств радиолокационной разведки Фото: Фонд «Память поколений»В годы войны Михаил Береговой отвечал за развертку новейших для того времени устройств радиолокационной разведки Фото: Фонд «Память поколений»
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Михаилу Береговому – 101 год. В годы войны он отвечал за развертку новейших для того времени устройств радиолокационной разведки. Локаторы, развернутые в блокадном Ленинграде, помогли обнаружить крупную группировку авиации и предотвратить мощный удар немцев по городу. Каждый год в Великий день Победы Михаил Тимофеевич надевает свой парадный китель с орденами и медалями на груди. Но в фотопроекте, который к юбилею Победы подготовил Фонд «Память поколений», Михаил Тимофеевич другой: в белой рубашке, с черным галстуком, и несмотря на годы, такой же статный, с военной выправкой. Ветеран ведет активную жизнь, приходит на встречи в школы и рассказывает ребятам о подвигах бойцов в Великую войну.

Послушать его историю теперь смогут и в других городах – все те, кто приедет на выставки, организованные благотворительным фондом «Память поколений». Особенность проекта в том, что в описании каждого портрета есть QR-код, отсканировав который можно посмотреть видеозапись с рассказами ветеранов, почувствовать их эмоции. У них за спиной особая история жизни – непохожая на нашу с вами. Мы никогда не сталкивались с такими трудностями, как они, никогда не стояли перед таким жизненным выбором. Иногда бывает, что самый настоящий герой живет с тобой по соседству, но ты никогда не узнаешь этого, так как не знаком с ним лично. Поэтому Фонд решил запустить фотопроект, чтобы познакомить россиян с ветеранами Великой Отечественной войны.

Несмотря на годы, Михаил Тимофеевич все такой же статный, с военной выправкой Фото: Фонд «Память поколений»

Несмотря на годы, Михаил Тимофеевич все такой же статный, с военной выправкой Фото: Фонд «Память поколений»

- Мы хотели показать ветеранов, с которыми работаем, такими, какими их видим мы: для нас они всегда были и по-прежнему остаются сильными и очень волевыми людьми. Но в повседневной жизни зачастую теряются их сильные стороны характера – они знакомы их семье, но людям, с которыми они мало общаются, эти черты характера незаметны. В следующем году нас ждет празднование 75-летия Победы, а также год Памяти и славы: воспоминания о событиях Великой Отечественной войны уходят от нас вместе с их участниками. Но каждый из ветеранов может передать нам не только исторические факты, но и свою мудрость, научить нас чему-то очень важному – мы должны сохранить их воспоминания, память об их подвигах, - отмечает Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда «Память поколений».

В этом году на выставке представят фотографии 20 ветеранов боевых действий. Из них 10 – это ветераны Великой Отечественной войны. Откроются выставки в Москве, а также в городах-миллиониках в преддверии Дня Победы.

Все фотографы помогают проекту на безвозмездной основе. Они - одни из самых востребованных в России, и даже за рубежом. Для Ольги Тупоноговой-Волковой и Славы Филиппова проект – это возможность сказать что-то большее каждому посетителю, выразить свое отношение к ветеранам и их историям, показать их иными и уникальными. В прошлом году участников снимали в Крыму, а в этот раз - в современной студии.

Кстати, Фонд «Память поколений» подарил ветерану Михаилу Береговому слуховой аппарат стоимостью в 100 тысяч рублей. В благодарность Михаил Тимофеевич с удовольствием принял участие в проекте «Герои России, какими их не видел никто».

- Я билась очень долго. Мне хотелось, чтобы отец слышал. Он очень любит жизнь, живет активно и сегодняшним днем, не только воспоминаниями. Я очень благодарна Фонду за оказанную помощь и считаю, что такой проект важен и нужен, - рассказала порталу «Открытые НКО» дочь Михаила Берегового Ирина Крюкова.

Авторы проекта надеются, что каждый посетитель выставки посмотрит иначе на ветеранов и захочет помочь тем, кто не является участником фотопроекта, но обращается к Фонду за поддержкой, захотят помочь героям, которые живут рядом с ними – все собранные средства будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам.

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