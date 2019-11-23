В финал Гран-При по фигурному катанию 2019 пробились четыре россиянки

По итогам шести этапов серии Гран-При по фигурному катанию 2019 года определилась шестерка лучших фигуристок, которые будут спорить за победу в большом финале. Итог выступлений наших - потрясный! Из шести мест четыре получили россиянки и все они тренируются в группе у Этери Тутберидзе.

Первая тройка - это выигравшие по два этапа Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. У них - 30 баллов и чистое место в финале. Что интересно, в прошлом сезоне именно эти три девушки были в первой тройке финала Гран-При среди юниоров. Теперь у них есть шанс снова повторить тот успех.

Четвертая - Рика Кихира, которая была дважды второй на Гран-При Канады и у себя дома на этапе в Японии. Пятая - Алина Загитова. Она была второй на Гран-При Франции и третьей в Японии. Шестое же место - у американки Брэди Теннелл, которая набрала суммарно 22 балла за второе место в США и четвертое в Канаде на первых двух этапах сезона.

При этом, уже оговорено, что есть три запасных фигуристки. Это - Сатоко Мияхара, Мэрайя Бэлл и Елизавета Туктамышева. Если кто-то из шестерки не сможет по какой-либо причине отправиться на финал, то именно в таком порядке будут "поднимать" фигуристок на замену.

Последний раз сразу четыре россиянки были в финале Гран-При в Барселоне в декабре 2014 года. Тогда первой стала Елена Радионова, второй - Елизавета Туктамышева, третьей - Анна Погорилая, а Юлия Липницкая - пятой.

Финал Гран-При нынешнего сезона пройдет с 5 по 8 декабря в Турине. Там будут биться за победу лучшие в двух видах - как взрослые, так и юниоры.