2019-11-23T13:29:14+03:00
Звезды

«Мы расцветаем к старости»: Роза Сябитова ответила китайскому журналисту, написавшему про российских женщин

Главная сваха страны прокомментировала высказывание о быстром старении россиянок
Ольга МАТЫС
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Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова.Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Телеведущая Роза Сябитова раскритиковала материал китайского журналиста, в котором он рассуждал о причинах слишком быстрого старения российских женщин по сравнению с китаянками. По мнению Сябитовой, автор заметки просто не разбирается в теме и совсем не знает специфики жизни наших соотечественниц.

«Он ничего не знает про Россию и тем более про российских женщин. Есть такое выражение: «в 45 баба ягодка опять». Это имеет отношение именно к российским женщинам. Мы расцветаем к старости, наливаемся соком. То, что нам плохой вид не грозит – это да», - высказалась телеведущая в эфире «Говорит Москва».

Единственное, в чем пришлось согласиться Розе Сябитовой с китайским журналистом, это отношение россиянок к браку. Только если автор китайского портала Sohu посчитал, что после замужества наши женщины тратят все силы на семью и поэтому не так активно следят за собой, то Сябитова заявила, что «российская женщина, к сожалению, расслабляется».

«Дойдя до определенной цели, получив результат, то есть, мужа, она своей внешности уделяет не особое внимание. Говорят, что российская женщина одевается всегда красиво на работу, а придя с работы – раздевается. У восточных женщин наоборот: мы красоту наводим для своего мужчины, то есть, мы дома выглядим лучше, чем на улице», - посетовала телеведущая.

Ранее kp.ru писал о 64-летней россиянке Валентине Ясень, ставшей всемирно известной моделью и завоевавшей в прошлом году титул «Модель года» по версии журнала «Glamour».

ИСТОЧНИК KP.RU

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