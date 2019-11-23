Москвички устремились к финансовой независимости

Своим опытом ведения бизнеса поделились с начинающими и будущими предпринимательницами успешные бизнесмены и звезды, а представители столичных властей рассказали о том, как город помогает предприимчивым москвичкам основать и вести свое дело.

У бизнеса не женское лицо?

Тема женского предпринимательства с каждым годом становится все актуальнее. По данным исследования Mastercard, Россия занимает четвертое место в мире по доле женщин в бизнесе. А по статистике Глобального мониторинга предпринимательства, доля женщин, вовлеченных в бизнес в России, составила в 2018 году 44,1%.

«Cейчас преобладающее количество предпринимателей – это мужчины. Но мы видим все большую активность со стороны женщин. С каждым годом количество предпринимательниц растет, бизнес приобретает женское лицо, а вместе с ним – достаточно взвешенный и грамотный характер, – отметил в своем выступлении на форуме руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. – Как показывает практика, девушки более активно участвуют в наших образовательных и деловых мероприятиях по тематике бизнеса. Доля женщин среди участников таких мероприятий в апреле–декабре прошлого года составляла 56,1%, а в январе–августе 2019 года – 58,0%. Это говорит о том, что девушки хотят и готовы учиться и приобретать новые знания для того, чтобы строить свой бизнес разумно и взвешенно».

Высокую активность женщин в образовательном процессе подтверждают и данные шестой волны Индекса женской предпринимательской активности WBI – регулярного исследования, которое проводит «ОПОРА РОССИИ» при поддержке банка «Открытие». Согласно данному исследованию, за последние 6 месяцев дополнительное бизнес-образование получила половина опрошенных женщин-предпринимателей.

Как инвестировать в себя

Многие наши соотечественницы создают бизнес из-за желания преуспеть и реализоваться в жизни. Поэтому в России велика доля домохозяек, которые рано или поздно приходят к мысли о запуске стартапа на деньги, взятые в долг у родственников. Такие женщины чаще всего открывают магазины, салоны красоты, ателье и другие традиционно «женские» бизнесы.

К этой категории можно отнести 36-летнюю участницу форума Наталию Новикову. После рождения второго ребенка ей надоело сидеть дома на иждивении мужа и она решила развиваться в той области, которая ей больше всего по сердцу – кондитерском деле. Торты, пирожные и прочая домашняя выпечка пришлись по вкусу ее друзьям и родственникам. Вскоре, сработал эффект «сарафанного радио». Теперь Новикова мечтает создать свою фабрику-кондитерскую, но очень боится пускаться в «большое плавание».

«Я давно размышляю над тем, в каком направлении развивать мой бизнес, однако не очень понимаю, с какого конца подступиться: как выбрать оптимальное помещение под производство, как наладить документооборот и отчетность, и стоит ли вообще замахиваться на серьезное предприятие или довольствоваться тем, что есть», – поделилась опасениями начинающий предприниматель.

Часть ответов на эти вопросы она надеется получить в выступлениях основателей сети кондитерских «Любовь и сладости» Сергея Жукова и Регины Бурд, которые расскажут о своей истории успеха и дадут рекомендации, как развить небольшое семейное предприятие до сетевого уровня. Что же касается оптимального взаимодействия с госорганами в ее случае, на этот счет ясно выразился Алексей Фурсин.

«Москва – это очень конкурентная среда, где каждый день создается около 400 новых бизнесов. Но важно не то, сколько людей зарегистрировали предприятия, а сколько их устояло на ногах, укрепилось, вышло на точки роста и дальнейшее масштабирование, – отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города. – Для тех, кто печет и продает тортики, пишет компьютерные программы или дает уроки, появилось новое окно возможностей – институт самозанятых. Зарегистрировавшись в программе «Мой налог» вы можете официально получать доход от своего дела, пользуясь при этом минимальным налогообложением и не утруждая себя ведением сложного документооборота».

Self made women

Другая значительная группа российских предпринимательниц – женщины с хорошим высшим образованием или дополнительным бизнес-образованием. Поработав по найму, 30–40-летние дамы дают старт интеллектуальному бизнесу. Таких женщин немало среди владельцев преуспевающих юридических, аудиторских и рекрутинговых фирм. Например, у участницы форума «Стань богатой» 44-летней Татьяны Горбачевой пока нет навыков предпринимательства – зато есть богатый корпоративный опыт, зарегистрированное в Москве ИП и горячее желание начать свое дело.

«Я много лет проработала в крупной компании, занимающейся интернет-маркетингом и продвижением ресторанов, и, как мне представляется, стала экспертом ресторанного бизнеса, – рассказывает Татьяна. – Теперь я хочу открыть собственное заведение, и единственный вопрос, который меня беспокоит, – где взять деньги на это предприятие. Стоит ли брать кредит, на каких условиях?».

Соображениями о том, стоит ли сразу бросать офисную карьеру ради своего дела, с Горбачевой и другими участницами форума поделится сооснователь Novikov School Юлия Митрович. А о том, как решить проблему с оборотными средствами, рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«Если, например, вы решите открыть в следующем году бизнес по франшизе, то уже с января вы сможете подать заявку на получение компенсации из бюджета в размере до миллиона рублей. Также Москва компенсирует предприятиям до 700 тысяч рублей, потраченных на участие в профильных и непрофильных выставочных мероприятиях, независимо от того, где они проводятся – в России или за рубежом. Те, кто работает в технологическом бизнесе в наших технопарках, могут компенсировать до 10 млн рублей на приобретение оборудования. А тем, кто продвинулся выше и уже работает с участием инжиниринговых компаний, мы можем компенсировать из бюджета до 50 млн рублей на всю инжиниринговую работу», – перечислил Алексей Фурсин, вызвав аплодисменты зала.

Кроме того, он рассказал участницам форума о работе подведомственного Департаменту Московского экспортного центра, который выделяет три субсидии на компенсацию части расходов предприятий, ориентированных на внешние рынки. И о деятельности Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который выступает поручителем при взаимодействии предпринимателей с банками, принимая на себя риски обеспечения до 70% от суммы кредита.

На благо людей

Еще одна характерная для России особенность – именно женщины превалируют в социальных видах предпринимательства. По статистике Фонда «Наше будущее», женщин – социальных предпринимателей около 60 процентов от общего числа граждан, ведущих бизнес в этой сфере. А по данным опроса ГБУ МБМ, проведенного весной-летом текущего года, женщины в большей степени, чем мужчины, считают перспективными для бизнеса сферы, связанные со здоровым образом жизни, образованием и медициной.

«Москва – достаточно социальный город, и в нем востребовано большое количество социальных проектов. И поскольку для женщин характерно создание именно таких проектов: медицинских, образовательных, спортивных и так далее, мы сейчас наблюдаем существенный рост количества предприятий, возглавляемых женщинами», – отметил Алексей Фурсин.

Живое подтверждение его слов – еще одна участница форума, молодая москвичка Ольга Соколова. Она пришла в бизнес из-за недовольства качеством дошкольного образования в муниципальном детском саду, куда распределили ее сына. Инициативная мама решила не бороться с порядками в госучреждении, а открыть частный детский сад с особым меню для детей-аллергиков и современными педагогическими методиками.

На форум Ольга пришла для того, чтобы получить дополнительную мотивацию и разузнать, как сформировать самый продуктивный трудовой коллектив. Ей в этом помогут практические советы по ведению бизнеса от основательницы школы программирования и цифрового творчества для детей «Кодабра» Дарьи Абрамовой, советы главы рекрутингового агентства Pruffi, знаменитого московского хедхантера Алены Владимирской о том, как собрать команду мечты, и речь генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, посвященная борьбе со страхами и мотивированию себя на успех.

Словом и делом

В фойе Московского делового пространства участницы форума могли ознакомиться с интерактивными информационными стендами, посвященными различным мерам поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу властями столицы. Так, на стенде онлайн-академии МВМ были представлены разнообразные образовательные программы, позволяющие предпринимателям усилить различные навыки, полезные в бизнесе и деловом общении. На соседнем стенде участницы могли разузнать о деятельности московских технопарков и о том, что дает предприятию статус их резидента. Стенд Штаба по защите бизнеса проинформировал гостей форума о том, как этот проект помогает предпринимателям вести документооборот, решать возникающие проблемы и устранять административные барьеры.

Что касается поддержки именно женского предпринимательства, то только в текущем году курируемые Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы проекты провели целый ряд тематических мероприятий. Например, онлайн-академия МВМ совместно с порталом Lady007.ru запустила новый образовательный проект – женский бизнес-акселератор. В ходе двух прошедших в 2019 году акселераторов участницы вебинаров, онлайн-уроков и офлайн-встреч прокачивали личную мотивацию и разнообразные навыки, включая составление бизнес-планов, разработку маркетинговой стратегии и уникального торгового предложения, построение воронки продаж, работу со СМИ и формирование команды.

В рамках обучающих мероприятий, проходящих в столичных центрах услуг для бизнеса, с начала года проведено около 40 мероприятий специально для бизнес-леди и для женщин, которые хотят открыть свое дело. Тематики и форматы мероприятий в ЦУБах очень разные – от общих, таких как Круглый стол «Женский бизнес в большом городе: секреты успеха», до узкоспециализированных, вроде практической конференции «Секреты успеха женского бизнеса по франшизе».

22 марта 2019 года в столице состоялся форум женского предпринимательства «Бизнес. Женский взгляд 2.0: люди, технологии, бизнес», в котором приняло участие более 550 будущих и действующих предпринимательниц. В рамках форума прошли практические секции, дискуссионные панели и воркшопы, а на специальных площадках бизнес-леди обсудили актуальные тренды в управлении, женском социальном предпринимательстве и бизнес-образовании.

На прошедшем весной 2019 года конкурсе «Прорыв Года», проводимом Правительством Москвы, предприимчивых женщин награждали в номинации «Мама – успешный предприниматель». Участницами номинации стали 265 москвичек-предпринимателей, 4 из которых прошли в финальную часть конкурса.

А в этом месяце, помимо форума «Стань богатой», запланировано еще несколько мероприятий специально для бизнес-леди. Так, с 25 по 29 ноября в столице пройдет курс обучения по проекту «Мама-предприниматель», а 27 ноября состоится конференция «Любимое дело по-женски. Путь счастья», нацеленное на развитие женского предпринимательства.

«В 2020 году планируется продолжение заданного вектора – реализация проектов и проведение мероприятий, направленных на развитие женского предпринимательства, которые показали их востребованность в 2019 году. При этом приоритетным станет концентрация мероприятий на территории центров услуг для бизнеса, которые будут точками притяжения для женщин-предпринимателей», – подытожил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Справочно:

«Стань богатой» – уникальный курс для женщин-предпринимателей, организованный Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и брендом № 1 для женщин Cosmopolitan. Цель обучающего проекта о финансовой независимости и женском предпринимательстве – помочь женщинам разобраться в особенностях ведения бизнеса, найти ответы на сложные деловые вопросы и узнать, как приумножить свой капитал. Программа курса состоит из четырех практических мастер-классов, которые завершаются масштабным форумом. В ходе форума одновременно проходят два потока дискуссий и лекций. Первый – «Инвестируй в себя» – посвящен развитию личного бренда и его позиционированию развитию в Instagram. Второй – «Инвестируй в бизнес» – обучает азам развития собственного дела, подбору команды и четкому планированию, а также описывает, как привлечь инвестиции и что с ними делать.