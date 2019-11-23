2019-11-23T22:19:52+03:00
Политика

Путину доложили, что Россия установила свекольный рекорд

Урожай зерна в 2019 году составил 120 миллионов тонн
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Путин встретился с вице-премьером Гордеевым. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент Путин встретился с вице-премьером Гордеевым. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

- Год был удачным, хорошим, - начал свой доклад президенту об итогах битвы за урожай курирующий сельское хозяйство вице-премьер Алексей Гордеев. - Валовой сбор зерна всех видов составит порядка 120 миллионов тонн, это на 6 % больше, чем в прошлом году. В том числе 75 миллионов тонн пшеницы. Это позволяет нам иметь хороший экспортный потенциал, и мы будем входить в число мировых лидеров по поставке пшеницы. Сахарная свекла – 53 миллиона тонн, это рост 25 %, рекорд за всю историю страны. И я напомню, что 20 лет назад у нас в структуре потребления 85 % было импортного сахара. Сегодня мы уверенно сахар экспортируем.

Кроме этого по итогам года рост производства картофеля - 9%, овощи – 20 %, фрукты – 15 %.

Производство мяса всех видов и молока выросло на 2 %.

- И, что важно подчеркнуть, наши отечественные производители стали уверенно выходить с экспортом мяса свинины и птицы, и мы видим здесь хорошие перспективы, - заявил вице-премьер.

- Маркировку молока отложили на середину года следующего? - поинтересовался Владимир Путин.

- По молоку порядок все-таки наводим, и эффективно, - ответил Гордеев. - Сейчас все решения вышли: что связано с натуральной продукцией – отдельная полка; все, что с применением растительного жира, – отдельная полка, покупатель видит. И потом 1 ноября у нас заработала полностью система прослеживаемости товара «Меркурий». Кстати говоря, и белорусские коллеги в нее зашли, и мы видим всю цепочку от фермы до прилавка. Мы даже вскрыли целый ряд заводов-фантомов, которые, мы видим, на непонятном сырье работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сенат Боливии аннулировал победу Моралеса на президентских выборах
Россия и Турция проводят совместное патрулирование по трем маршрутам в Сирии
Медведев пообещал защитить советские льготы от «регуляторной гильотины»
Разлив нефти у побережья Бразилии достиг пляжей Рио-де-Жанейро
Бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам
У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
Путин обсудил с митрополитом Корнелием возвращение старообрядцев в Россию
Ход работ на «Восточном» контролируют из космоса
Савченко предрекла Украине исчезновение с лица Земли в 2023 году
В Нидерландах собираются запретить туристам посещать кофешопы с марихуаной
В Киеве задержали шесть противников марша ко Дню памяти трансгендеров
Минтранс: чартеры между Россией и Египтом вряд ли будут восстановлены в 2019 году
В Колумбии экстренно приземлился искрящийся пассажирский самолет
Содержание нефтепродуктов в районе крушения танкера в Одессе превысило норму в 157 раз
Лавров: Токио должен признать суверенитет России над Южными Курилами
В атмосфере сгорел российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении
Медведев предложил освободить от НДФЛ пострадавших в чрезвычайных ситуациях
Научит праздновать экологично: Грете Тунберг предложили стать ведущей рождественских программ
Путин: Партия власти должна служить народу
Глава Службы внешней разведки указал на участие США в боливийском кризисе
«Терзать и трясти» чиновников: Путин рассказал «Единой России», как решать проблемы в регионах
Учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк