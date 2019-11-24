«Не чувствую себя дедом!»: 49-летний Дима Маликов впервые прокомментировал рождение внука

На престижную музыкальную премию «Золотой граммофон» Дмитрий Маликов приехал один, без своей знаменитой семьи. Однако певец немного рассказал журналистам о своих близких. Напомним: в прошлом году в соцсетях появились слухи о том, что Маликов стал дедом. Правда пока двоюродным. 19-летний племянник артиста (сын его 42-летней сёстры Инны) и его тезка Дмитрий стал папой. Малыша парню родила его 23-летняя девушка Анастасия Толстая. Весь год семья Маликовых молчала об этой новости.

И только недавно Анастасия Толстая призналась, что действительно стала мамой. На «Золотом граммофоне» не стал отрицать этот факт и 49-летний Дмитрий Маликов. Правда пол малыша пока держится в секрете.

innamalikova Инна Маликова с сыном и его девушкой

- Конечно же, я больше уделяю внимания своей дочке Стефании и сыну Марку (в январе 2018 года мальчика артисту и его супруге Елене родила суррогатная мать - Ред.). Например, пою сынуле колыбельные, - рассказывает Дмитрий. - А мои отдалённые родственники сами занимаются своими детьми. Хотя я тоже уделяю им внимание: делаю подарочки, нянчусь.

- Я пока не чувствую себя дедушкой, у моих деток же нет пока детей. Какой же я дедушка? - смеётся Маликов.

- Ваша же родная сестра Инна стала бабушкой. Значит, и вы двоюродный дедушка.

- Пока моя дочь Стефания не родила мне внука. Вот, когда родит, то буду настоящим дедом. У неё сейчас и жениха нет. Вся в учебе. Думаю, что дочь в будущем сделает правильный выбор. Главное, чтобы ее спутник не был дураком и любил ее. А социальный статус - это уже вторично.