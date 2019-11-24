«Окропил зал святой водой»: Басков обрадовался бойкоту Киркорова

Два года назад Филипп Киркоров публично пообещал, что будет бойкотировать музыкальные премии. И похоже, держит слово.

- Мне просто уже не солидно во всем этом участвовать, - объяснял Филипп в интервью «КП». - Я с удовольствием буду присутствовать на подобных мероприятиях, но, извините, как гость.

Басков обрадовался бойкоту КиркороваФото: Михаил ФРОЛОВ

Я попросил, чтобы меня не включали в номинации.

Пусть другие сражаются! Мне это не нужно. И самое главное - неинтересно. Да и просто, зачем занимать чужое место, когда столько талантливой молодёжи так рвётся.

Видимо, поэтому артист не приехал на премию «Золотой граммофон», музыкальным рекордсменом, которой является. Напомним: Киркоров единственный российский артист, собравший полную коллекцию «граммофонов» за последние 24 года.

Церемонию вели Ургант со СветлаковымФото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, и среди гостей премии в этот вечер Филиппа не было. Суете Кремлёвского закулисья (премия отгремела в Кремлёвском дворце - Ред.) артист предпочёл выходные с детьми.

А свою коллекцию «граммофонов» в этот вечер пополнил его друг Николай Басков, явившийся в Кремль в костюме робокопа. Как признался певец, это одеяние для него сшил дизайнер Владимир Середин.

Николай получил на сей раз сразу две статуэтки- за песню «Караоке» и за хит «Сердце на сердце».

Артист уже с трудом удерживал равновесие под гнетом десятков букетов от поклонниковФото: Михаил ФРОЛОВ

Церемонию вели Ургант со Светлаковым, которые по обыкновению шутили над лауреатами премии.

- Это тебе букет от Филиппа Киркорова. Ровно 100 раз, - протянул Коле цветы Сергей Светлаков.

В этот момент Басков и без того напоминал клумбу: артист уже с трудом удерживал равновесие под гнетом десятков букетов от поклонников.

Группа БИ-2Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ребята, вам честно нравится творчество Николая Баскова? Вы не подсадные? - вкрадчиво поинтересовался у фанаток артиста Светлаков.

- Иди отсюда! - попытался утихомирить шутника Басков.

- Сереж, люди долго репетировали этот разговор. Поэтому они не проколятся, - засмеялся Ургант.

- А почему у тебя на костюме только один погон светится? - спросил у певца Ургант.

- Слишком дорого. Киркоров за освещение отвечает. Переживает, видимо, что я здесь, а он где-то там...

Полина ГагаринаФото: Михаил ФРОЛОВ

- А вот и сюрприз. Из надувного кресла сейчас выходит... - заинтриговали зал ведущие.

- Господи, я же окропил зал святой водой, чтобы он не пришёл, - парировал Басков.

Филипп и правда не пришёл. Но получив премию, Николай признался, что искренне сожалеет, что Киркоров не смог быть на премии.

Григорий ЛепсФото: Михаил ФРОЛОВ

- Я расстроен, что сегодня нет в зале моего потрясающего коллеги и друга Филиппа Киркорова. Он всегда украшал это мероприятие. Но я уверен, что на 25-летие «граммофона» он обязательно приедет, - делился с репортерами «золотой голос». - По итогам сегодняшнего «граммофона» Филипп по-прежнему возглавляет эту премию по количеству наград. А за ним следом иду я.

КОГО ЕЩЁ НАГРАДИЛИ?

БИ-2 – «Философский камень»

Полина Гагарина – «Меланхолия»

Владимир ПресняковФото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Пресняков – «Ты у меня одна»

Ирина Дубцова – «Я люблю тебя до луны»

Дмитрий МаликовФото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Маликов feat. Astero – «Всё будет»

Певец BuritoФото: Михаил ФРОЛОВ

Burito – «Взлетай»

Вера Брежнева – «Любите друг друга»

Валерий Меладзе – «Чего ты хочешь от меня?»

Мот feat. Валерий Меладзе – «Сколько лет»

Сергей ЛазаревФото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Лазарев – «Шёпотом»

Ани ЛоракФото: Михаил ФРОЛОВ

Ани Лорак – «Сон», «Сумасшедшая»

Тима Белорусских – «Незабудка»

Елена Север и Вера Брежнева – «Зла не держи»

Николай Басков – «Караоке», «Сердце на сердце»

Певица МакSимФото: Михаил ФРОЛОВ

МакSим – «Здесь и сейчас»

Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!»Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Руки Вверх!» – «Она меня целует»

#2Маши – «Босая»

Макс Барских – «Берега»

Artik&Asti feat Артем Качер – «Грустный дэнс»

Dенис Клявер – «Когда ты станешь большим»

Дима БиланФото: Михаил ФРОЛОВ

Дима Билан – «Молния»

Александр Ревва в образе Артура ПирожковаФото: Михаил ФРОЛОВ

Артур Пирожков – «Зацепила»

Диана АрбенинаФото: Михаил ФРОЛОВ

Диана Арбенина. «Ночные снайперы» – «Рингтоном»

Диана АрбенинаФото: Михаил ФРОЛОВ

LOBODA – «Instadrama»

Певица ЛободаФото: Михаил ФРОЛОВ

Лайма Вайкуле – получила награду за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.