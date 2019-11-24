«Окропил зал святой водой»: Басков обрадовался бойкоту Киркорова
Два года назад Филипп Киркоров публично пообещал, что будет бойкотировать музыкальные премии. И похоже, держит слово.
- Мне просто уже не солидно во всем этом участвовать, - объяснял Филипп в интервью «КП». - Я с удовольствием буду присутствовать на подобных мероприятиях, но, извините, как гость.
Басков обрадовался бойкоту КиркороваФото: Михаил ФРОЛОВ
Я попросил, чтобы меня не включали в номинации.
Пусть другие сражаются! Мне это не нужно. И самое главное - неинтересно. Да и просто, зачем занимать чужое место, когда столько талантливой молодёжи так рвётся.
Видимо, поэтому артист не приехал на премию «Золотой граммофон», музыкальным рекордсменом, которой является. Напомним: Киркоров единственный российский артист, собравший полную коллекцию «граммофонов» за последние 24 года.
Церемонию вели Ургант со СветлаковымФото: Михаил ФРОЛОВ
Впрочем, и среди гостей премии в этот вечер Филиппа не было. Суете Кремлёвского закулисья (премия отгремела в Кремлёвском дворце - Ред.) артист предпочёл выходные с детьми.
А свою коллекцию «граммофонов» в этот вечер пополнил его друг Николай Басков, явившийся в Кремль в костюме робокопа. Как признался певец, это одеяние для него сшил дизайнер Владимир Середин.
Николай получил на сей раз сразу две статуэтки- за песню «Караоке» и за хит «Сердце на сердце».
Артист уже с трудом удерживал равновесие под гнетом десятков букетов от поклонниковФото: Михаил ФРОЛОВ
Церемонию вели Ургант со Светлаковым, которые по обыкновению шутили над лауреатами премии.
- Это тебе букет от Филиппа Киркорова. Ровно 100 раз, - протянул Коле цветы Сергей Светлаков.
В этот момент Басков и без того напоминал клумбу: артист уже с трудом удерживал равновесие под гнетом десятков букетов от поклонников.
Группа БИ-2Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Ребята, вам честно нравится творчество Николая Баскова? Вы не подсадные? - вкрадчиво поинтересовался у фанаток артиста Светлаков.
- Иди отсюда! - попытался утихомирить шутника Басков.
- Сереж, люди долго репетировали этот разговор. Поэтому они не проколятся, - засмеялся Ургант.
- А почему у тебя на костюме только один погон светится? - спросил у певца Ургант.
- Слишком дорого. Киркоров за освещение отвечает. Переживает, видимо, что я здесь, а он где-то там...
Полина ГагаринаФото: Михаил ФРОЛОВ
- А вот и сюрприз. Из надувного кресла сейчас выходит... - заинтриговали зал ведущие.
- Господи, я же окропил зал святой водой, чтобы он не пришёл, - парировал Басков.
Филипп и правда не пришёл. Но получив премию, Николай признался, что искренне сожалеет, что Киркоров не смог быть на премии.
Григорий ЛепсФото: Михаил ФРОЛОВ
- Я расстроен, что сегодня нет в зале моего потрясающего коллеги и друга Филиппа Киркорова. Он всегда украшал это мероприятие. Но я уверен, что на 25-летие «граммофона» он обязательно приедет, - делился с репортерами «золотой голос». - По итогам сегодняшнего «граммофона» Филипп по-прежнему возглавляет эту премию по количеству наград. А за ним следом иду я.
КОГО ЕЩЁ НАГРАДИЛИ?
БИ-2 – «Философский камень»
Полина Гагарина – «Меланхолия»
Владимир ПресняковФото: Михаил ФРОЛОВ
Владимир Пресняков – «Ты у меня одна»
Ирина Дубцова – «Я люблю тебя до луны»
Дмитрий МаликовФото: Михаил ФРОЛОВ
Дмитрий Маликов feat. Astero – «Всё будет»
Певец BuritoФото: Михаил ФРОЛОВ
Burito – «Взлетай»
Вера Брежнева – «Любите друг друга»
Валерий Меладзе – «Чего ты хочешь от меня?»
Мот feat. Валерий Меладзе – «Сколько лет»
Сергей ЛазаревФото: Михаил ФРОЛОВ
Сергей Лазарев – «Шёпотом»
Ани ЛоракФото: Михаил ФРОЛОВ
Ани Лорак – «Сон», «Сумасшедшая»
Тима Белорусских – «Незабудка»
Елена Север и Вера Брежнева – «Зла не держи»
Николай Басков – «Караоке», «Сердце на сердце»
Певица МакSимФото: Михаил ФРОЛОВ
МакSим – «Здесь и сейчас»
Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!»Фото: Михаил ФРОЛОВ
«Руки Вверх!» – «Она меня целует»
#2Маши – «Босая»
Макс Барских – «Берега»
Artik&Asti feat Артем Качер – «Грустный дэнс»
Dенис Клявер – «Когда ты станешь большим»
Дима БиланФото: Михаил ФРОЛОВ
Дима Билан – «Молния»
Александр Ревва в образе Артура ПирожковаФото: Михаил ФРОЛОВ
Артур Пирожков – «Зацепила»
Диана АрбенинаФото: Михаил ФРОЛОВ
Диана Арбенина. «Ночные снайперы» – «Рингтоном»
Диана АрбенинаФото: Михаил ФРОЛОВ
LOBODA – «Instadrama»
Певица ЛободаФото: Михаил ФРОЛОВ
Лайма Вайкуле – получила награду за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU