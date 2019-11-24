2019-11-24T18:46:18+03:00
Политика

Эксперт ответил украинскому генералу, заявившему про "кошмарящую всю Европу" базу в Крыму

Известный военный эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал kp.ru воинственное заявление главы украинского генштаба Руслана Хомчака о Крыме как о "плацдарме России для господства в Средиземноморье"
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Украинский генерал Руслан Хомчак считает, что Крым нужен России, чтобы угрожать Европе.Украинский генерал Руслан Хомчак считает, что Крым нужен России, чтобы угрожать Европе.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Изменить размер текста:

В интервью агентству «Укринформ» генерал Руслан Хомчак, возглавивший при президенте Зеленском Генштаб непобедимых ВСУ заявил, что Крым «рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море». Поскольку журналисты несколько обалдели от такого заявления и попросили уточнить, что имел ввиду военачальник, киевский стратег подтвердил, что с территории полуострова «Мордор» грозит не Черному и Азовскому, а именно Средиземному морю.

За комментарием «КП» обратилась к полковнику в отставке, отдавшему немало лет Службе обнаружения ядерных взрывов и оперативному штабу 12-го Главного управления Минобороны СССР Михаилу Тимошенко.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полковник в отставке Михаил ТимошенкоФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- Михаил Владимирович, зачем ставший в мае этого года главою Генштаба ВСУ генерал-лейтенант делает столь странные для военного специалиста заявления о Крыме?

- Это заявления из серии «Дядя, дядя, дайте денег!». А дядя из-за океана отвечает «привяжите к ж...е веник!».

- Вы шутки шутите…

- Да какие уж тут шутки. Как можно серьезно оценивать заявления генерала, который возглавляет генштаб армии, которой нет. Нет, ну конечно, «дружественные» американские корабли в западной части Черного моря присутствуют постоянно, только ротируются раз в месяц, чтобы соблюдать положения доктрины Монтрё.

- Так ведь, в частности, эти корабли, как и корабли стран НАТО Турции, Болгарии и Румынии вряд ли дадут распространить «российское господство» на Средиземноморье — ну из Крыма то уже точно?

- Выступление пана Хомчака предназначено для конкретного потребителя. Про американцев я сказал, а в широком смысле такие высказывания направлены для тех, кто сегодня читает на мове. То есть пропагандистское выступление ориентированное не на всех граждан Украины, а на часть населения западных ее регионов. Из которых, в частности, формируют добробаты. Назначенный президентом Зеленским генерал делает заявления для националистической части электората.

- Но ведь Россия за 5 лет действительно усилила свою группировку в Крыму, там появились и современные зенитно-ракетные системы, и системы радио-электронного наблюдения и подавления…

- Ну, не было там раньше С-400 на земле и «Калибров» на кораблях, и что? Хочу напомнить, что в советское время в Крыму и береговые ракетные комплексы стояли - да, пусть и предыдущих поколений, вроде «Сопки», не «Бастионы». И действовали 11 военных аэродромов. ВВП которых были с 30-сантиметровой толщины бетоном, под которым была трамбованная полуметровая подушка из гранитного щебня. И под ним песок или известковый щебень. И что-то никто в НАТО не говорил, что СССР хочет, используя Крым, запоганить все Средиземное море. В 90-е военное хозяйство Крыма начали дербанить, за что кое-кто на той стороне получал конкретные деньги. Один из аэродромов растащили на плиты для курятников. Но это время кончилось. И это не нравится. Но пока, по доктрине Монтре, все-таки 6-йфлот США свои эсминцы держит не постоянно, а вынужден менять их.

- Наши системы радиолокации и радиоэлектронного подавления в Крыму не добивают до средиземноморских проливов?

- Даже если радар «Бабочка» стоит на 10-20-метровой насыпи, он видит на удалении километров в 300-500. А если радар стоит на выдвижной вышке комплексов С-300 или С-400, то он видит на гораздо меньшем удалении. То есть явно большая часть Средиземноморья в зону видимости не входит. А что касается «радиоэлектронного подавления» — ну какое тут радиоподавление? Спросите физиков и военных специалистов по РЭБ. Состав наших войск в Крыму известен — мы пока еще не вышли на тот уровень, что был при СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политолог: Миллионы украинцев продолжат покидать страну, чтобы зарабатывать на жизнь за рубежом
Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров на «Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему огромное количество трудоспособных граждан Украины продолжают ее покидать в поисках нормально оплачиваемой работы
В Славянске люди побоялись проститься с фронтовиком со знаменитой открытки, зато на похороны «героя» АТО согнали полгорода
В Славянске скончался Семен Усачев – фронтовик со всемирно известного снимка «9.5.45 Усачев». Похоронили героя тихо и скромно. В соседнем Краматорске в это же время пышно похоронили "героя АТО"
Дмитрий Гордон - Александру Гамову - о том, почему Игорь Коломойский призвал восстановить отношения с Россией: "Саш, ты будешь смеяться... Но мы и с ним тоже ели печенье"
В этом признался известный журналист из Киева, который рассказал в “Комсомолке» о синяках и недоедании Зеленского
Новости 24
Умер Давид Бабаев, актер театра и кино
Оставшиеся без отопления жители Украины перекрыли дорогу
«Они нас ненавидят»: украинский политик призвал Киев забыть про Крым и Донбасс
В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека
Поклонская вступилась за Софию Ротару
Самолет упал на жилые дома в Конго: более 20 человек погибли
В Афганистане девять мирных жителей погибли при авиаударе международной коалиции
"Какой бы сервис не создавали, утечки будут возникать". Эксперт прокомментировал появление в сети данных на 1,2 миллиарда пользователей соцсетей
"Не на ту напал, внучок":В США 82-летняя бодибилдерша избила столом забравшегося в дом вора
У Боинга спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель
Экс-мэр Нью Йорка заявил, что сделает все, чтобы Трамп не смог переизбраться на пост главы США
Шюррле и Бакаев появятся в стартовом составе "Спартака" на игру против "Урала"
"Лучше быть красным, чем мертвым": Лавров вспомнил первый советский "мем" в ООН
В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала
Специалисты составили правила общения с космонавтами
"Смертельное селфи": Два самолета ВВС США столкнулись в небе над Японией из-за фото пилота
"Почерк настоящего мастера и творца": Путин поздравил Кустурицу с юбилеем
Эксперт по кибербезопасности обнаружил в Интернете базу данных 1,2 млрд пользователей соцсетей
В Оренбуржье число погибших в ДТП с микроавтобусом увеличилось до шести человек
Конгресс США включит санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет страны