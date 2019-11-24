Американский журналист Майкл Васюра: Летчик Ярошенко - не ангел. Но за это в тюрьму не сажают

Независимый журналист из США Майкл Васюра – частый гость на российских федеральных телеканалах, где он принимает участие в разного рода политических ток-шоу. И не сказать, что он настроен хоть как-то пророссийски. Наоборот, Майкл выступает с американских позиций, критически относится к России и, хоть и не любит Трампа, будучи сторонником демократов, всегда защищает действия Вашингтона в мировой политике. Тем больше я был удивлен, когда узнал, что он предпринял свое собственное журналистское расследование по делу осужденного в США гражданина РФ, летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в одной из американских федеральных тюрем. О результатах своего расследования он согласился рассказать на радио «Комсомольская правда».

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ БУТ?

- Майкл, как ты, вообще, занялся этим делом?

- Чтобы выступать на федеральных каналах в России, мне надо быть в курсе тех или иных историй. Есть очень много случаев, когда я не согласен с ведущими, потому что я считаю, что их мнение и позиция не совпадают с фактами. Но мне надо быть знакомым с фактами. И когда я начал знакомиться с делом Ярошенко, то, к своему удивлению, узнал, что версия Первого канала была намного ближе к правде, чем версия ВВС. И я начал расследовать.

- Искать людей и документы?

- Да. Сначала документы. Я сразу хочу сказать, что Ярошенко – не какой-то совершенно белый и пушистый. Он ведь все-таки был не против перевозить оружие и наркотики. Не протестовал против этого. Но не было в реальности никаких наркотиков, ни оружия, даже самолета не было, на котором он якобы должен был это делать. И человек, с которым он договаривался, был агентом США, который специально подставил его. Мне до сих пор непонятно, почему агенты Бюро по борьбе с наркотиками США (DEA) выбрали именно Константина для провокации, но зачем именно русский летчик был им нужен, здесь есть версия. Им нужен был человек, которого можно привязать к делу Виктора Бута. Свидетель обвинения. Ведь арест Ярошенко произошел тогда, когда Бут находился еще в Таиланде, до экстрадиции в США. Одно из доказательств в пользу этой версии, что многие сотрудники из команды агентов DEA, работавшей по Буту, переехали в Африку и работали по Ярошенко. Те же люди, что ловили Бута.

Майкл Васюра провел собственное журналистское расследование по делу Константина Ярошенко

- А Ярошенко был знаком с Бутом?

- Мне не удалось найти ни одного случая, где бы их пути пересекались. Нет ни одной фотографии, где бы он был сфотографирован вместе с Бутом. На компьютере, который американцы нашли у Ярошенко в Африке, когда его арестовали, было много фотографий и видео семьи. Там нет Бута. Кстати, там есть фото и видео, как Ярошенко с семьей празднует Новый год. И по ним можно понять, идея, что он был миллионером, наркоторговцем - это просто абсурд. Скромная трехкомнатная квартира в доме советской постройки.

Кстати, та же команда из Агентства по борьбе с наркотиками до Бута ловила сирийца Мансура аль-Кассара, который действительно торговал наркотиками и оружием. Так тот жил в Испании в собственном дворце. А Ярошенко жил в обычной трехкомнатной квартире в пригороде Ростова-на-Дону. Непонятно, почему американцы не заметили это сразу.

- Но ведь на встречах с агентами-провокаторами Ярошенко признался, что хорошо знаком с Бутом.

- Ярошенко просто искал работу, тех, кто бы его нанял. Ярошенко хотел быть кем-то, хотел, чтобы эти люди наняли его. И он преувеличивал свою роль, способности и криминальную историю.

МОЛЧАНИЕ АГЕНТОВ

- Повышал свою криминальную капитализацию?

- Точно. Есть чат в Скайпе, где Ярошенко переписывается с кем-то в Южной Америке - Гиллермо Комелли. Они обсуждают эту ситуацию. Ярошенко хочет устроиться на работу. Ему пишут: надо сказать, что ты связан с БВ. БВ- это Бут Виктор. Но он не был связан. У американских прокуроров имелась эта информация, и они должны были это понять. И потом на суде Ярошенко признался, что с Бутом не был знаком, и брат Бута мне подтвердил, что никогда до ареста Ярошенко не слышал о нем. Я не мог найти никакого доказательства, что они были связаны. Когда я начал исследовать эту историю, я думал, что будет очень легко найти доказательства, что Ярошенко был преступником. И после этого моя работа будет завершена. А я смогу сказать в эфире, что он был преступником, он это сделал это и это. Но так и не смог найти ничего доказывавшего, что Ярошенко когда-нибудь совершал преступления.

- Ты сказал, что еще искал людей, которые в этой истории участвовали. Нашел?

- Да. Главой этой команды был Лу Мильоне, сейчас уже бывший агент США, который теперь трудится в частной корпорации советником, хорошо зарабатывает, больше не работая на правительство. Он категорично отказался говорить со мной. После того, как они поймали Бута, он выступал на популярном в Америке канале, рассказал все, был документальный фильм, который сняли про его дела против других преступников. И он всегда был очень рад говорить с журналистами, до того момента, когда я начал спрашивать его о деле Ярошенко. Думаю, ему есть что скрывать.

Все люди со стороны Ярошенко были готовы говорить, но никто из команды агентов, работавших по Ярошенко, не дал согласия на разговор. Я беседовал с юристами, с экспертами, которые не работали по Ярошенко, но проводят операции по борьбе с торговлей наркотиками и оружием в Африке. Они знают там практически всех. Все были готовы со мной говорить о процессе торговли наркотиками и оружием в Африке. Все утверждают, что там ужасная ситуация. Но никто из них не знал ничего про Ярошенко. Потому что Ярошенко сам был никто и непричастен к этой торговле. Все агенты молчат.

Независимый журналист из США Майкл Васюра на Радио "Комсомольская правда"

- Им что-то грозит за признание?

- Я думаю, становится явным, что они совершили ошибку. Не считаю, что они хотели тупо арестовать русских, нарушить права человека в случае с Ярошенко. Думаю, что они действительно предполагали, что Ярошенко был кем-то. Потому что Ярошенко сам это говорил. Скорее всего Падди Маккей, один из информаторов сказал американцам, что Ярошенко значимая фигура. Но они ошиблись. Думаю, они это поняли. И поэтому не говорят.

Я даже нашел человека, который был в жюри присяжных. Она раскаивается в том, что согласилась голосовать против Ярошенко. Она считала, что все было неправильно сделано против него, но как юристы, прокуроры и суд объяснили закон, она поняла, что у них нет выбора.

НИ САМОЛЕТА, НИ ЭКИПАЖА, НИ НАРКОТИКОВ

- Может, агентам какие-то большие премии выписали за операцию по Ярошенко?

- Думаю, что нет. Члены этой команды получили премии и награды после того, как арестовали Бута. Потому что это был подвиг. Но после Ярошенко не было ничего такого. По крайней мере, нет доказательств, что они получили что-нибудь. Тем более, что с Ярошенко встречались и проводили переговоры не штатные агенты DEA, а платные информаторы, нанятые Агентством. Тем более, что сначала в истории с Ярошенко речь о наркотиках не шла. Предполагалось его задержать за транспортировку оружия. И Падди Маккей, один из этих информаторов предложил Константину купить старый Ан-12, который у Агентства остался после предыдущей операции по пресечению наркотрафика. Это было сделано через общего знакомого (Джаймс Скотт) Ярошенка и Маккей, который до того работал в деле Бута на стороне американцев. Они предложили Ярошенко купить самолет за смешную цену в 1 евро, тем более, что не знали, что с ним делать. Но не сказали, откуда этот самолет у них. А Константин ответил, что готов купить самолет за 300 тысяч, но, когда приехал посмотреть на него вживую, объявил, что в ремонт надо вложить еще, как минимум, 700 тысяч, чтобы он мог подняться в воздух.

- То есть самолета, на котором надо перевозить груз, фактически не было?

- Нет.

- А экипаж? Ан-12 – это не игрушка, его в одиночку пилотировать невозможно.

- Экипажа тоже не было. Даже про кандидатов в члены экипажа не говорили. Можешь смеяться, но оружия тоже не было. Агенты не смогли купить оружие. Кстати, и наркотика кокаина тоже фактически никакого не было. Тоже не сумели купить.

- Откуда, вообще, наркотики появились в этой истории?

- Один из наркоторговцев Чигбо Умей хотел дать взятку главе Агентства национальной безопасности Либерии, который был еще и родственником президента этой страны, чтобы сделать Либерию безопасной перевалочной базой. Но данный руководитель еще и сотрудничал с DEA. И он рассказал американцам про предложение. Один информатор DEA - Спирос Энотиадес - работал против Умея почти год, а другой информатор DEA - Пэдди Маккей - работал против Ярошенко с июля 2009 года. Маккей пытался устроить схему торговли оружием с участием Ярошенко, но ничего не получилось. Затем в DEA соединили обе схемы. Энотиадес и Маккей прилетели в Киев в марте 2010 года и предложили Ярошенко, чтобы он перевозил кокаин для Умея. В мае Ярошенко отправился в Либерию. В Либерии Энотиадес представил Ярошенко Умею, которые до того не были знакомы. Умея арестовали вместе с Ярошенко в мае 2010 года. Их судебный процесс в Нью-Йорке тоже был совместным, и Умея приговорили к 30 годам тюрьмы. Но именно на встрече в Киеве было добыто главное «доказательство» обвинения.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА?

- Каким образом доказали «вину» Ярошенко?

- Информатор заявил, что они будут торговать наркотиками, а Ярошенко перевезет их из Либерии в Гану. Затем информатор сказал, что часть он переложит на рейс «Дельты» (американская авиакомпания, осуществляющая рейсы из Ганы в США – прим. ред.). И Ярошенко тут сказал «угу». И этого было достаточно, чтобы был приговор против него. Жюри присяжных убедили, что это доказывает вину, что Ярошенко сам понял ситуацию и понял, что часть этих наркотиков потом перевозят в Америку.

- А Ярошенко на каком уровне владеет английским?

- Не знаю, как сейчас, но тогда английским он владел плохо.

- Эта фраза информатором про перегруз наркотиков для отправки в США была сказана специально?

- Конечно. Они знали, что такая фраза дает шанс обвинить Ярошенко по статье закона США. Но Ярошенко никогда не соглашался лететь в Америку с наркотиками. Он согласился лететь из Либерии в Гану.

И более того. Он практически ничего не сделал. Он просто согласился лететь из Либерии в Гану на самолете, которого не было. И кокаина не было. И экипажа не было.

И, что еще интересно. После ареста Ярошенко DEA продолжало работать в Африке по похожим методикам. Подставили несколько мусульман. Это было в Мали. Мусульмане сказали, что связаны с «Аль-Каидой», работают дальнобойщиками и могут транспортировать через территории, подконтрольные «Аль-Каиде», все, что вы хотите. И они выразили готовность сотрудничать.

- Такая же провокация? Что с ними было дальше?

- Да, такая же. Их арестовали, осудили. Приговор был 10 лет. И спустя 5 лет следователи нашли, что не было связи между этими мусульманами и «Аль-Каидой». И суд решил оправдать этих мусульман. Их отпустили. Почему этого не произошло с Ярошенко – мне непонятно.

Мать летчика Ярошенко, отбывающего тюремное заключение в США. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

НЕДОПУСТИМО ДЛЯ УВАЖАЮЩЕЙ СЕБЯ СТРАНЫ

- Насколько я понял, по материалам своего расследования, ты написал статью?

- Да. Но статью не берут для публикации. Надо найти редактора в Америке, который будет готов ее опубликовать. Пока никто из тех, к кому я обращался в США, не готов. Непонятно почему. Может, потому что Ярошенко не известен в Америке?

- Как говорили в голливудском фильме «Красная жара» 90-х годов: «Какие ваши доказательства?»

- У меня есть все записи, которые сделали информаторы DEA, когда они говорили с Ярошенко. Это видео- и аудиозаписи. Но я дал слово не публиковать сами эти материалы. И не называть источник, который их предоставил. Я могу говорить, я могу опубликовать информацию по этим материалам. Я могу цитировать эти документы. Выложить их, например, на Ютуб мне нельзя. Я знаю, что есть много источников, где можно их найти. У Ярошенко есть эта информация. Предполагаю, что у людей, которые работают в консульстве России в Нью-Йорке тоже есть доступ к этой информации.

- Тогда почему не использует эти документы юристы Ярошенко? Адвокат под давлением?

- Давления на адвоката нет. Один из адвокатов еще старается помочь Ярошенко. Но, полагаю, что публикация этих материалов ничего не докажет американскому суду. Это ведь надо смотреть совсем другими глазами. Не теми, что раньше.

- А почему ты этим продолжаешь заниматься?

- Понятно, что были информаторы, которые старались поймать его. Они организовали все эти встречи, использовали конкретные фразы, чтобы доказать нарушение Ярошенко статьи американского закона. В этих записях Ярошенко показывает, как он готов принимать участие в других схемах, особенно в торговле оружием. Не все в них оправдывает Ярошенко. Но сам процесс, который провели в США, и его цели я считаю недопустимыми для уважающей себя страны.

Да, Ярошенко сам не ангел, не безгрешен. Он неудачник, которого сделали, как у вас говорят, козлом отпущения. Но это не основание для тюремного срока. Он не заслуживает того, чтобы сидеть в тюрьме по сфабрикованному обвинению. Эту ошибку надо исправить.