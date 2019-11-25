Как устроен секретный поезд Путина и Медведева

Когда ты пытаешься что-то разузнать о спецпоезде, на котором недавно проехался по Сибири премьер Дмитрий Медведев, на тебя смотрят как на умалишенную. Будто ты решила выведать страшную военную тайну. Поезд, предназначенный для первых лиц страны, охраняет Федеральная служба охраны (ФСО), а иметь проблемы с этой структурой никто не желает. И все-таки корреспонденту «Комсомолки» удалось узнать интересные подробности о секретном составе.

НА ПЛАТФОРМЕ НЕ ОТЛИЧИШЬ ОТ ОБЫЧНОГО СКОРОГО

Ездить на спецпоезде имеют право только президент и премьер. Ни министры, ни олигархи, ни даже любительница железнодорожных путешествий Алла Пугачева ни за какие деньги взять «напрокат» этот поезд не могут. Поезд находится в совместном ведении Управделами президента и РЖД.

Медведев публично пользовался спецсоставом дважды. Первый раз - в 2012 году. Тогда он проехал по маршруту Омск - Томск - Ленинск-Кузнецкий - Новосибирск. В общей сложности 1700 километров. Вместе с Медведевым в путешествие по Сибири отправились журналисты пула, я в том числе.

Этот снимок сделан в августе 2012 года на станции Топки в Кемеровской области, где остановился правительственный спецпоезд и Дмитрий Медведев вышел прогуляться. Тогда вагоны секретного состава были еще зеленого цвета. Фото: Дмитрий АСТАХОВ/ТАСС

А вот на этот раз наш маршрут оказался гораздо короче: всего 170 километров и 3,5 часа пути от Новосибирска до Барнаула. Поезд под эту поездку специально пригнали из Москвы. Гнали двое суток.

- Пришел четко по расписанию! - рассказали корреспонденту «Комсомолки» железнодорожники.

Забавно, но даже на сибирской земле время в вагонах на электронных табло отображалось московское.

Сразу бросилось в глаза: секретный поезд перекрасили. В 2012 году вагоны были зеленые, а сейчас - серые с фирменной красной символикой РЖД. С виду не отличишь от обычного поезда.

Тащили состав два новеньких российских тепловоза ТЭП70БС. Один основной, другой - запасной. Большая часть вагонов, в том числе личный вагон Медведева, - производства Тверского вагоностроительного завода. Но несколько вагонов были совсем старенькие, сделанные еще в ГДР. Дело в том, что состав - сборный. То есть его отдельно формируют под каждую поездку первых лиц государства. Секретных вагонов лишь несколько. Остальные - стандартные СВ и купе. Их прицепляют по необходимости. В обычное время РЖД даже может их использовать на пассажирских маршрутах.

На этом снимке (он сделан 12 ноября этого года) премьер-министр едет на поезде из Новосибирска в Барнаул. Фото: Екатерина ШТУКИНА/POOL/ТАСС

У Медведева вагонов было девять. Журналистов разместили в последнем. (Видимо, удобнее отцепить в случае чего? Шутка, конечно.)

Узнать, для кого отведены другие вагоны, было все равно что пройти суперквест.

- А в вагоне номер... кто едет? - на этих словах я старалась максимально косить под дурочку, которой просто хочется поболтать в дороге.

- Не знаем, не скажем, не можем, уволят, - один за другим шарахались от меня проводники, чиновники из РЖД и сотрудники ФСО.

В одном из СВ от лишних глаз скрывался начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. Стучусь. Рассказывать что-либо о самом поезде он наотрез отказывается. Хотя по глазам вижу - все знает. Зато вспоминает, что Владимир Путин тоже ездил на поезде по Западно-Сибирской железной дороге во время своего первого президентского срока. Это было в 2001 году.

- Вот только Путин тогда ездил на обычном поезде, а не спецсоставом, - замечает Грицай.

Этим журналистам повезло - их разместили не в обычном купе на четверых, а в вагоне СВ.Фото: Елена КРИВЯКИНА

НИКАКИХ ЗОЛОТЫХ РУЧЕК НА ДВЕРЯХ

С коллегами-журналистами идем в пятый вагон. Там Медведев проводит совещание по развитию железных дорог. Для совещания отвели вагон-ресторан. Вот только выглядел он внутри совсем не типично. Посередине поставили большой длинный стол, за который уселись чиновники. Стены украшены резными деревянными панелями. Кстати, этот же вагон использовали для совещания Медведева в 2012 году. С тех пор только шторы на окнах сменили: тогда были пафосные бордовые с бахромой. Теперь вместо них - жалюзи. И дополнили их скромными белыми занавесками.

Еще интересная деталь: на авиационных спецрейсах чиновников поят чаем из фарфоровых чашек. А в спецпоезде, как и всех остальных пассажиров, из стаканов в подстаканниках - таковы железнодорожные традиции. Медведеву налили его любимый зеленый чай, остальным - черный.

Этот поезд тянут за собой два локомотива сразу, причем у современных тепловозов повышенная мощность.Фото: Елена КРИВЯКИНА

А вот журналистам в отличие от чиновников пришлось работать стоя. Правда, как потом признались корреспонденту «КП» железнодорожники, на время совещания машинисту сказали сбросить скорость, чтобы стук колес не заглушал докладчиков.

В вагон для совещаний Медведев пришел из своего личного, четвертого вагона. Увидеть этот вагон собственными глазами смогли только люди из ближайшего окружения премьера. Но корреспонденту «Комсомолки» все-таки удалось узнать, что там внутри.

- В этом вагоне есть все для жизнеобеспечения главы правительства. Рабочая зона, кухня, санузел, кровать, душ, - рассказали корреспонденту «Комсомолки».

В рабочей зоне - письменный стол. Рядом с ним, как положено, флаг России. Чуть дальше - зона для совещаний. Там стоит стол на 6 человек и большой телевизор. Оставшееся пространство занимает зона отдыха. Отделка вагона - коричнево-бежевая. На окнах - накрахмаленные шторы.

19 октября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин во время объезда на поезде участков, через которые пройдет малое кольцо Московской железной дороги. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Все очень стильно и выдержанно. Никаких золотых ручек на дверях, как это у нас любят, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в окружении премьера.

По правилам безопасности вагон, в котором едут первые лица страны, должен быть бронированным. Правда, подтвердить это официально корреспонденту «КП» отказались.

Кстати, говорят, что вагон Медведева рассчитан только под него. У Путина есть свой спецвагон.

ПОЕЗДКИ СОВЕРШАЮТ ЧАСТО, НО НЕ АФИШИРУЮТ

Все подробности о секретном поезде я собирала под покровом сибирской ночи, когда мы уже прибыли в Барнаул. Мне велели подойти к первым вагонам. Пройти туда во время движения поезда было невозможно - ну кто ж пропустит через вагон премьера (здравствуйте, Дмитрий Анатольевич, можно я пройду через вас? Мне только спросить!).

Остальные журналисты уже отправились в автобус, а я неслась с чемоданом по заснеженному барнаульскому перрону к голове поезда, по пути заледеневшими руками фотографируя состав. На меня с удивлением смотрела местная охрана и окрикивали сотрудники ФСО. Но проскочить удалось.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в поезде по дороге на станцию "Олимпийский парк", Сочи. 16 декабря 2013 года. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

В ту же ночь поезд отправился обратно в Москву. В центре столицы есть правительственный вокзал - закрытая от посторонних территория, использовавшаяся для отправки и обслуживания правительственных поездов высшего руководства СССР, а потом России. Этот спецвокзал построили в 1974 году по указанию Леонида Брежнева.

- На этом самом вокзале спецпоезд стоит, когда не используется? - спросила я у железнодорожников.

- Смеетесь? Никто вам не скажет, где он стоит. Вдруг кто-то попытается туда проникнуть, - пояснили мне.

Кстати, как мне все-таки удалось узнать, подолгу поезд в депо не простаивает. Оказывается, спецсостав довольно часто бывает на ходу. Например, во время олимпийской стройки в Сочи Путин на нем ездил неоднократно. Но такие поездки не афишировались.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Кто еще из лидеров любит ездить по железной дороге

Единственный глава государства, который всегда передвигается только на поезде, - это лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Бронированный состав он унаследовал от своего отца. На этом поезде Ким Чен Ын в апреле приезжал во Владивосток. Весь мир облетели фотографии с розовыми диванами в поезде и дешевым массажером для ног под рабочим столом вождя. Отдельный вагон предназначен для лимузина. Всего Ким Чен Ын проехал на поезде 334 000 км, из них 64 000 км пришлись на зарубежные поездки.

В апреле этого года корейский вождь Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на своем бронепоезде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Финляндии Тарья Халонен в 2010 году приехала в поезде на встречу с Путиным в Выборг. Они вместе открывали первый рейс скоростного поезда Allegro. Путин встретил Халонен на перроне с цветами, а потом они вместе доехали на этом поезде до Петербурга. Нынешний президент Финляндии Саули Ниинистё тоже не брезгует поездами. Этой весной он приехал на Аllegro из Хельсинки на Арктический форум в Петербурге. Разместился в комфортном купе-переговорной.