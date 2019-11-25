Russia и медведь: как российский мультфильм стал мировым хитом и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Мало кто ждал, что созданный в 2009 году мультик «Маша и Медведь», рассказывающий о приключениях глазастой девчушки и бывшего циркового медведя, станет мировым хитом. 17-ю серию мультика («Маша плюс каша») в YouTube посмотрели более четырех миллиардов раз - этот выпуск вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Как заварили кашу

Этот мультик появился 10 лет назад. Казалось бы, ничего особенного: главная героиня - девочка кукольной внешности, вечный двигатель, ее друг - смешной неуклюжий медведь. Сюжеты простейшие - готовят кашу, балуются, катаются на катке, шьют, мастерят, едят мороженое или, само собой, мед. Хронометраж - пять - семь минут. Анимация без спецэффектов. Герои почти не разговаривают. Но вся планета млеет! Общее число просмотров перевалило за 40 миллиардов. Мультфильм переведен на 36 языков. Его смотрят более чем в 130 странах.

А ведь ничто такого ажиотажа не предвещало. В студии «Анимаккорд» (звучит почти как «Амаркорд» Феллини) придумали сценарий аж в 1996 году, а первые серии мультика показали в программе «Спокойной ночи, малыши!» в 2009-м. Популярность мультфильма стала резко расти, причем за границами России тоже - всему виной интернет.

Создатель «Маши и Медведя» Олег Кузовков много лет работал на легендарной студии «Пилот» («Братья Пилоты», «Происхождение видов»). Образ Маши пришел к нему в Крыму в 90-е годы, когда художник увидел непоседливую девочку с выразительными глазами. Поначалу вместо медведя антагонистом Маши должно было стать вымышленное существо, «помесь лягушки и поросенка». Но потом художники остановились именно на медведе, а Маша заговорила звонким голосом шестилетней Алины Кукушкиной. Режиссер мультика знал маму девочки, вот и позвал ее на кастинг. Как только ее голос начал меняться, озвучивать Машу позвали другую девочку - 12-летнюю Варвару Саранцеву. При этом Алина, которой сейчас 18, работает на студии звукорежиссером и помогает Варваре.

Алина Кукушкина подарила Маше свой звонкий голос. Фото: YouTube.com

Круче водки и икры

Критики у проекта нашлись, причем в России. Профессор кафедры методологии психологии факультета психологии МГУ Лидия Матвеева назвала мультик «информационной бомбой» под российский менталитет, потому что в нем якобы заложено противодействие ребенка природе. А вот в Италии, наоборот, Машу любят.

«Этот русский продукт популярнее водки, газа, Достоевского, балета и икры, - восхищалось итальянское издание La Stampa. - Фильм создает национальный образ, сопоставимый с техасскими ковбоями и монахами из Шаолиня».

Преподаватель Таллинского университета коммуникаций Приит Хыбемяги не столь доброжелателен: он уверен, что «Маша и Медведь» угрожает нацбезопасности страны, ведь медведь - символ России. «Речь о пропаганде, промывании мозгов, - написал педагог. - Всему этому просто придали красивую форму».

Агентство Bloomberg оценило доходы от мультфильма в 300 миллионов долларов (19,2 миллиарда рублей). Если автомат Калашникова закупили в 90 странах, то мультик про Машу - в 120. В США в зрительской аудитории до 12 лет он вошел в топ-10 самых популярных проектов. Потом «Маша и Медведь» получил мультипликационный «Оскар» (премию Kidscreen). В 2015 году мультик адаптировали для большого экрана. Только в Италии он собрал около 4,5 миллиона евро (318 миллионов рублей).

Что же до критики, то, конечно, ничего плохого и антипедагогического в мультике нет. Наоборот, он признает право ребенка на ошибки и конфузы в самый важный момент жизни - на стадии роста. Медведь выполняет по сути функции родителей: мирится с выкрутасами Маши, не наказывает и не осуждает ее. Конечно, дети не будут копировать «плохие» поступки Маши - они лишь посмеются и поймут, что так делать нельзя.

ЦИФРЫ*

Более 100 сотрудников работают в компании, производящей мультфильм «Маша и Медведь», из них более 70 - аниматоры.

50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) стоит минута производства мультфильма, то есть одна серия стоит около 300 тысяч долларов (19 миллионов рублей).

Каждая серия приносит 1,5 миллиона долларов (95 миллионов рублей) в месяц дохода от рекламы на YouTube.

*По данным аналитиков агентства Bloomberg.

ДОСЛОВНО

Ольга МАХОВСКАЯ, психолог:

- Дети всех стран мира любят подвижных, смелых, предприимчивых героев, как Маша. Она - как Пеппи Длинныйчулок. Она действительно вызывает восторг. Девочки - большие трусишки, для них герой, который преодолевает этот страх, очень важен. Не побоялась, стала другом большого медведя, казалось бы, опасного.