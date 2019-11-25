Юлия Меньшова показала свое фото после пластики, на котором она – копия Веры Алентовой

Юлия Меньшова – большая поклонница фильтров в Инстаграме: в своем блоге телеведущая часто публикует забавные снимки, на которых она меняет внешность с помощью новых технологий. На этот раз Юлия решила попробовать новомодный фильтр, преображающий людей с помощью «пластики». Он показывает, как лицо меняется после коррекции, сделанной хирургом. На фотографии, которой 50-летняя Меньшова поделилась в Сториз, у нее заметно увеличены скулы и гораздо более пухлые, чем в жизни, губы.

- Фильтры меня очень веселят всегда, - подписала телеведущая снимок, - А тут прямо целая пластика.

Юлия Меньшова использовала фильтр с пластикой, после которого она стала копией своей мамы Веры Алентовой. Фото: Инстаграм.

Не трудно заметить, что после преображения Юлия стала выглядеть точь-в-точь как ее мама Вера Алентова. В свое время актриса легла под нож хирурга и увеличила губы, а так же сделала более рельефными скулы.

Впрочем, Юлия Меньшова давно признает, что и без всякой пластики очень похожа на свою знаменитую маму. Причем с возрастом это сходство только усиливается. В Инстаграме поклонники то и дело сравнивают Юлию с 77-летней Верой Валентиновной, отмечая их схожесть, и телеведущая это подтверждает.

- Это правда. Я и сама все больше подмечаю нашу схожесть. Причем, далеко не только внешнюю, — рассказала она как-то в одном из интервью. По словам телеведущей, от мамы ей передались по наследству такие черты характера, как дисциплина, упорство и требовательность к себе.

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Вместе с тем телеведущая не скрывает, что ее раздражает слишком пристальное внимание поклонников к ее внешности. Особенно Юлию задевают нелицеприятные комментарии, которые пишут некоторые бестактные подписчики. Как-то, устав читать комментарии по поводу своей внешности — мол, что-то в последнее время она выглядит не так, как раньше, и вообще подозрительно изменилась, Юлия решила рассказать все, как есть. Телеведущая опубликовала свою фотографию без макияжа и сопроводила ее комментарием: «Мой пластический хирург, безусловно, перестарался».

- Самый главный вопрос Инстаграма: « Что с лицом?». Настало время признаться, - написала Меньшова. - Мой пластический хирург, безусловно, перестарался, и вообще-то вот она истинная правда, настоящее лицо. Каждая нормальная фотография стоит титанических усилий художников по гриму, ну и немыслимый фотошоп (ясен пень!). На телик приезжаю за сутки, чтобы привести себя хоть в какой-то вид, чтоб не стыдно было людям показаться. Насчет «побухиваю» ли я? Ну, естессно... А как вы хотите? С таким-то лицом жить - попробуйте сами... Если будут еще насущные и животрепещущие вопросы про лицо, пишите, не стесняйтесь. Я их читаю с большим удовольствием!

Подписчики тогда по достоинству оценили шутку телеведущей. И написали, что Юлия прекрасна такой, какая есть.