США свергли президента Боливии, чтобы не дать России доступ к литию?

Боливия - страна с рекордными темпами экономического роста в Латинской Америке - еще совсем недавно была под управлением президента Эво Моралеса, чей рейтинг стабильно был выше 60%. Но вот уже месяц там идет настоящая гражданская война, в которой погибли 23 человека. Многие СМИ в последнее время говорят, что причина беспорядков - огромные залежи лития (из него производят мощные аккумуляторы, которые, например, использует в своих электрокарах «Тесла» Илон Маск). Мол, за этот редкоземельный металл и борются разные политические силы.

Вслед за протестами против Моралеса, на улицах начались выступления сторонников свергнутого президентаФото: REUTERS

НЕФТЬ XXI ВЕКА

Литий называют новой нефтью XXI века неспроста. Сейчас соединения этого металла применяются практически во всей технике, где есть хоть какие-то батареи, - сотовые телефоны, ноутбуки, электрические автомобили. Для каждого такого «гаджета» нужен свой аккумулятор, а самые лучшие из них - литий-ионные, в которых и применяется этот металл.

О том, насколько важен литий для промышленности, говорят простые цифры. За последние 10 лет его потребление в мире выросло в три раза, а цена за тонну сырья подскочила с 6,5 тысячи до 16 тысяч долларов за тонну. А теперь представьте: если во всем мире автовладельцы начнут массово переходить на электромобили, к чему призывает Илон Маск, - это же фактически взорвет рынок аккумуляторов.

Природа нынешних протестов глубже, нежели «козни госдепа»Фото: REUTERS

Весной крупнейшая американская консалтинговая компания в горнорудной области SRK Consulting подсчитала: в недрах Боливии лежат 30 процентов от всех известных запасов лития. Но до сих пор их толком никто не разрабатывал. А совсем недавно стало известно, что интерес к экономике Боливии стали проявлять Россия и Китай...

ПЕКИН, МОСКВА?

Казалось бы, версия о литии как «двигателе революции» вполне реальна, но есть и парочка нюансов. Еще до начала всех волнений власти Боливии подписали контракты на разработку месторождений металла с китайцами. Тут-то и вмешались США - устроили переворот, чтобы аннулировать литиевую сделку. Это вполне возможный вариант - с учетом того, что КНР производит значительную долю аккумуляторов, для чего ему и требуется сырье. Однако, если посмотреть на цифры, Пекин вообще не особо нуждается в этой латиноамериканской стране, ведь под его контролем находится пятая часть мировых запасов металла. Кроме того, азиатский гигант участвует еще во множестве проектов на всех континентах, так что недостатка в литии у него нет.

Эво Моралес, экс-президент Боливии, - он был избран на четвертый срок, но военные и оппозиция изгнали его из страны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые усматривают в боливийском сценарии и российский след, ведь в июле этого года «Росатом» подписал меморандум с администрацией Моралеса о сотрудничестве в области развития промышленных и исследовательских проектов. В Ла-Пасе еще в 2018 году заявляли, что готовы вместе с Москвой разрабатывать месторождения металла на юге страны. Но насколько реален был этот проект? Ежегодно наша страна потребляет минимум лития - около 3 - 4 процентов в мировом масштабе, крупных заводов батарей на территории РФ нет. На наших запасах лития добыча пока не ведется, а то производство металла, которое есть в России, ведется на основе переработки импортного сырья. Чего же так испугались американцы, что организовали ради этого переворот?

Кроме того, сама добыча сырья в Боливии сложнее, чем у соседей по региону - Аргентины и Чили. Себестоимость получаемого металла по итогам намного выше.

Да и в принципе сейчас наблюдается перепроизводство лития. Ведь многие поверили, что этот металл может стать новым золотом с учетом цифрового бума. В результате из-за перепроизводства уже с прошлого года цены на металл падают, ведь развитие рынка аккумуляторов оказалось не таким быстрым, прежде всего из-за электромобилей, которые пока остаются экзотикой. Возможно, что в будущем может возникнуть дефицит этого металла. Но сейчас статистика говорит об обратном.

Вот уже месяц в Боливии идет настоящая гражданская война, в которой погибли 23 человека.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Ярослав ЛЕВИН, кандидат исторических наук, американист:

Для США устраивать перевороты в защиту своих экономических интересов - в порядке вещей

- Природа нынешних протестов глубже, нежели «козни госдепа». Но в XX веке Вашингтон вмешивался в дела стран, где его интересам что-либо угрожало. В 1954 году в ходе спецоперации ЦРУ был свергнут президент Гватемалы Хакобо Арбенс Гусман. Он вел независимую политику и решил национализировать аграрные концерны в регионе монополиста United Fruit Company, принадлежавшие американцам.

В 1991 году президент Республики Гаити Жан Бертран-Аристид запятнал себя многочисленными преступлениями, был свергнут, бежал. Три года спустя США провели операцию «Принуждение к демократии»: подогнали к острову эскадру ВМФ, высадили три тысячи морпехов. Вместе с ними вернулся и президент Аристид.