Барсианские хроники

Писатель-сыщик, его работающая в полиции красивая напарница - всё это продвинутому любителю сериалов покажется невероятно знакомым, даже родным. Чем же здесь попахивает? Неужто плагиатом?

Сразу расставим все точки над «i»: чутье телезрителей не подвело, однако ни о каком плагиате не может быть и речи, ибо «Барс» - официальная российская адаптация популярнейшего американского сериала «Касл», который у нас показывали на ТВ-3. В заокеанской саге, продержавшейся на экране семь лет, главные роли сыграли Нейтан Филлион и Стана Катич, а в русском варианте вместе с Алексеем Чумаковым распутывать детективные клубки будет майор Мария Королева в исполнении Анны Снаткиной.

Авторы фильма, как и полагается создателям честной адаптации, пойдут по знакомой поклонникам «Касла» схеме - поначалу Королева будет относиться к модному писателю Александру Барсу с недоверием, считая его обычным гламурным бездельником, но со временем все-таки признает, что литератор, обладая острым умом, оказывает существенную помощь в раскрытии преступлений. Пробежит ли между героями романтическая искорка? Вопрос, разумеется, риторический, тем более что фанаты «Касла», конечно, помнят: в американском сериале дело дошло не только до постели, но и до свадьбы. Впрочем, все это случилось не сразу и даже не в первом сезоне, так что до большой любви между беллетристом и офицером еще очень и очень далеко.

И еще один любопытный момент: исполнитель главной роли Алексей Чумаков известен прежде всего как певец, призер проекта «Народный артист» и победитель шоу «Один в один», а вот с его актерскими достижениями публика пока знакома не так хорошо. Столь же мало мы знаем и о Чумакове-писателе, а он, представьте себе, имеет в своем послужном списке уже не одну книгу (Алексей пишет триллеры), что, несомненно, помогло артисту быстрее сродниться со своим персонажем.

«Барс». Понедельник - четверг, 22.15. Пятый канал

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ребятня и взрослые пропадают зря

В эфире стартует детектив «Остров обреченных».

Где-то на северо-востоке нашей бескрайней родины рыбаки вылавливают из реки труп девушки, одетой так, словно на дворе год примерно 1568-й. Все это настолько странно, что на поиск убийцы присылают сразу двух спецов: один (Константин Соловьев) - обычный сыскарь в кожанке, второй (Дмитрий Пчела) - настоящий фээсбэшник в черном костюме. Местные жители вроде бы и рады оказать помощь заезжему дуэту, но особой активности не проявляют и с загадочным видом советуют в «лес не соваться». В общем, куда ни плюнь, везде сплошной Дэвид Линч, работы которого наверняка вдохновляли на ратный подвиг авторов этого 10-серийного телефильма.

«Остров обреченных». По будням, 21.00. НТВ