Как сортировать пластик для переработки и что обозначает маркировка на нем

В среднем, чтобы пластик в земле разложился требуется до 400 лет. Сжигать его нельзя — при горении пластиковые изделия выделяют токсичные вещества, вредные для людей и животных. Поэтому самое правильное с точки зрения экологической безопасности – собирать пластиковые отходы отдельно и сдавать их на переработку. Отдельный сбор пластика поможет не только избавиться от мусора в доме, но и внести вклад сохранение энергоресурсов, ведь пластмассу получают из нефти, угля, газа. Каждое переработанное изделие пойдет на изготовления чего-то нового, а это снизит необходимость производства новых полимеров.

Некоторые виды пластика не могут быть утилизированы на территории России. Если даже изделия поместить в отдельный контейнер для пластика, в лучшем случае они попадут в мусоросжигательный завод, в худшем – останутся лежать на земле сотни лет. Весь пластик, который был сдан, обязательно сортируют и очищают, а это ручной труд.

Домашняя сортировка пластмасс намного облегчает процесс, поэтому приемщики готовы платить больше. Да и пункты приема вторсырья принимают только те отходы, которые были заранее подготовлены и разделены в соответствии с маркировкой. Ведь пластик не всегда возможно классифицировать по внешнему виду, а переработать смешанные виды отходов можно разве что пиролизом, причем в не очень чистые и качественные продукты. Поэтому деньги за непопулярный либо неизвестный пластик не заплатят, а его дальнейшей судьбой чаще всего оказывается утилизационная печь или полигон хранения ТБО.

Маркировка

Маркироваьт пластиковую тару начали в конце XX века. Обычно маркировка обозначается треугольником, внутри которого есть цифра, также может быть буквенный шифр. Внутри треугольника могут быть цифры от 1 до 7. Они соответствуют следующим видам пластмасс:

- полиэтилентерефталат — PETЕ (1). Наиболее ценна для переработки - это бутылки из под воды, соков, молока, упаковка техники и т.д.;

- высокоплотный полиэтилен — PEHD или HDPE (2). Из него изготавливают пакеты для молока, ёмкости для бытовой химии и машинных масел, контейнеры. После переработки сырьё пригодно для производства тары и упаковки;

- поливинилхлорид — PVC (3). Используется при производстве стройматериалов, мебели, предметов декора, скатертей, тары для жидкостей и т.д.;

- низкоплотный полиэтилен — LDPE или PEBD (4). Это пищевая плёнка, пакеты и линолеум;

- полипропилен — PP (5) - медицинские шприцы, дозаторы, стаканы из-под молочных продуктов, игрушки, крышки для бутылей, контейнеры для еды;

- полистирол — PS (6). Это канцелярские товары, одноразовую посуду, теплоизоляционные материалы и т.д.;

- все другие виды пластика — OTHER – O (7). Этой маркировкой обозначаются полиамид, поликарбонат и еще несколько менее известных видов пластмасс.

Пластмассу с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6 можно сдать в пункты приёма вторсырья.

Существуют технологии переработки всех полимеров без исключения, и большинство точек без проблем принимает отходы с отметкой 1, 2. С изделиями же под цифрами 4, 5, 6 могут возникнуть сложности. Так, в России могут отказать в приеме непопулярных видов пластика.

Также не хотят принимать изделия, не имеющие никакой маркировки. Ведь пластик не всегда возможно классифицировать по внешнему виду, а переработать смешанные виды отходов можно разве что пиролизом, причем в не очень чистые и качественные продукты.

Подготовка пластиковых отходов

Рекомендуется изделия из пластика по мере использования сразу сортировать по типу материала, из которого он сделан. Для этого нужно обращать внимание на донышко тары и складывать каждый тип пластика отдельно. Маркировку бутылок нужно смотреть до того, как с них будет снята этикетка, так как не все производители указывают её на дне.

Перед сдачей все ёмкости, обёртки, пакеты нужно промыть, у бутылок снять крышки, дозаторы, железные предметы, убрать наклейки, высушить, уменьшить в объёме: пакеты скомкать, бутылки смять.

Кроме того, разные части одной тары могут быть изготовлены из разного материала. Например, обычная пластиковая бутылка изготовлена из полиэтилентерефталата, а крышка — из полиэтилена, которые вместе не перерабатываются. Чтобы понять, куда нести все это отсортированное добро, можно найти ближайший пункт приема вторсырья на карте.

Новая жизнь

Переработка пластиковых изделий – прибыльное занятие. Многие предприятия, торговые центры готовы предоставлять вторсырье бесплатно, лишь бы избавиться от мусора, который накапливается в огромном количестве. При приемке у граждан доходы также во много раз превышают расходы. В итоге перерабатывающее предприятие выходит в прибыль через 6-12 месяцев в зависимости от метода переработки.

На небольших предприятиях по переработке полимеров в основном получают, гранулированный пластик, который в дальнейшем идёт на изготовление бутылок, упаковок, бытовых предметов, деталей приборов и автомобилей. Из вторичного ПВХ делают модульные покрытия для пола, парковок и садовых дорожек.

Некоторые предприятия смешивают полимеры с песком и красящими веществами. Полученная полимерно-песчаная смесь идет на изготовление садовой и тротуарной плитки, гибкой черепицы, бордюрного камня и т.д.

Наименее затратное производство из ПЭТ-флекса, из которого получают мебель, плёнку, одежду, синтепон. Отметим, что в настоящее время по статистике в России только 6% пластмассы идёт на утилизацию, а 94% — на свалку.