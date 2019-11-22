Квартиру умершей звезды «Свадьбы в Малиновке» сдают приезжим неизвестные люди

21 ноября Тамаре Носовой могло бы исполнится 92 года. Если имя этой актрисы вам показалось незнакомым, то ее роли точно отложились в памяти любого, кто когда-либо смотрел классику советского кино. Тетушка Аксал из «Королевства кривых зеркал, секретарша Тося из «Карнавальной ночи», ну и Комариха, что была возлюбленной Яшки в «Свадьбе в малиновке». За свою жизнь Тамара Макаровна снялась более чем в 40 картинах и удостоилась многих наград. Но, как часто бывает, после блистательной карьеры последовала череда неудач: сокращение из театра, а потом и жизнь в нищете. Последние годы пожилая женщина питалась в столовой для бездомных, а пенсии едва хватало на оплату коммуналки. 25 марта 2007 года ее не стало.

Тамара Носова жила в хорошем районе на западе Москвы, ее квартира располагалась недалеко от Парка Победы. Так как ни детей, ни мужа у актрисы не было, то после смерти ее недвижимость должна была отойти государству. В начале марта 2007 года у Тамары Макаровны случился инсульт, приехавшая на вызов милиция вскрыла дверь и обнаружила женщину, лежащей на полу. Квартира некогда знаменитой актрисы напоминала захламленный гараж, в котором есть место крысам и тараканам. Спустя три недели Тамара Носова умерла в больнице от ишемии головного мозга. А ее недвижимость перешла в собственность неизвестным. KP.RU выяснили, кому досталась квартира покойной актрисы.

С момента смерти Тамары Носовой прошло более 10 лет, но лишь сейчас стало известно о судьбе ее квартиры, которая располагается на улице Пудовкина. Полгода назад туда заехали квартиранты и живут до сих пор. Соседи по лестничной площадке рассказали KP.RU, что год назад в квартире был масштабный ремонт. Заказчика этого ремонта они не знают, но в управляющей компании им поведали, что квартиру получил по очереди какой-то чиновник-сирота.

Выписка из Росреестра

Примечательно, что в выписке из Росреестра, собственником квартиры после смерти Тамары Носовой является город Москва. И только. То есть у физических лиц после актрисы эта жилплощадь в собственности не была. Однако, мы дозвонились до того самого «хозяина» квартиры, чей номер нам дали квартиранты. Арендаторы сказали, что живут в этой двушке уже полгода, а сдал ее им некий мужчина среднего возраста.

Во время разговора с журналистами мужчина несколько раз «переобувался» и менял свои «показания». Сначала он говорил, что квартира досталась ему по очереди, и он не знает, кто в ней жил. Потом он стал уверять, что жилплощадь досталась ему от Анатолия Васина, который представляется как племянник актрисы.

- Эта квартира мне досталась по очереди, я долго стоял, и вот мое время пришло. Ни о каких актрисах я не знаю, мне государство сделало ремонт, а я просто забрал свое, - рассказал хозяин квартиры.

Через пару дней мы еще раз ему позвонили таинственному хозяину, когда уже узнали его имя и фамилию. Мужчину зовут Леонид.

Несмотря на то, что квартира до сих пор числится на балансе города, ее уже полгода сдает тот самый Леонид за немаленькие деньги. Сам же Леонид, как мы писали выше, называет себя хозяином квартиры Носовой.