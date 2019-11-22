2019-11-22T13:42:04+03:00
Общество

Школьники засиделись: современные дети проводят 85% своего времени в сидячем положении

Это грозит им серьезными проблемами со здоровьем, предупреждает Роспотребнадзор
Ксения КОНЮХОВА
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Из-за недостатка движения детскому организму сложнее сопротивляться простудам и разным инфекционным заболеваниямИз-за недостатка движения детскому организму сложнее сопротивляться простудам и разным инфекционным заболеваниямФото: Михаил ФРОЛОВ
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Специалисты Роспотребнадзора изучили дневной график российских школьников и пришли в ужас. Оказывается, около 85 процентов всего своего времени наши дети проводят в сидячем положении — а это почти 12 часов в день! Времени на то, чтобы погулять или заняться хоть какой-нибудь двигательной активностью у ребят нет совсем. Даже шилопопым младшеклассникам удается побегать и поиграть всего пару часов в день.

- Двигательная активность детей с поступлением в школу падает почти в два раза, снижаясь от младших классов к старшим, - отмечают эксперты-гигиенисты. - Двигательная активность школьников меняется в разных учебных четвертях, и зимой она особенно мала.

И дело вовсе не в том, что школьники предпочитают сидеть за компьютером или перед телевизором. Во многом эта проблема связана с большими учебными нагрузками. То есть, вместо того, чтобы пойти на прогулку, дети вынуждены корпеть над тетрадками и учебниками.

- Такое малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на здоровье и функционировании организма, - объясняют специалисты. - При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях. А это ведёт к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга - снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций.

И это далеко не единственный вред для организма — из-за недостатка движения детскому организму сложнее сопротивляться простудам и разным инфекционным заболеваниям.

Чтобы дети меньше утомлялись и могли эффективнее учиться, эксперты советуют соблюдать специальный двигательный режим. Он обязательно должен включать не только утреннюю зарядку, но и занятия в спортивных кружках и секциях, прогулки перед сном и активный отдых в выходные.

К сожалению, эксперты не уточняют, когда же в таком случае успевать делать все домашние задания. Потому что существующие СанПиНы по учебным нагрузкам нарушаются в хвост и в гриву. Может, пора уже их пересмотреть и принять более реалистичные нормы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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