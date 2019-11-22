Ужас в легкой атлетике может лишить нас Олимпиады 2020 в Токио

Грядущая Олимпиада все больше и больше в тумане. Сном кажутся беззаботные времена, когда в предолимпийский год гадали о шансах на медали, обсуждали звезд, предвкушали что-то большое и важное. С 2014 года, когда начался поток допинговых скандалов, мы рассуждаем на темы «поедем не поедем», «с флагом или без», «пустят не пустят»...

Того спорта, который был раньше, больше не существует. Сменились почти все руководители, а на Зимних Играх-2018 в Корее наша страна выступала под странной вывеской «Олимпийские спортсмены из России». Если помните, российские хоккеисты после победы в финале пели «Славься Отечество..» акапелла, потому что по регламенту гимн России исполнять было нельзя... Жуть...

На этой неделе международная федерация Легкой атлетики (ИААФ) отстранила все руководство российской федерации (ВФЛА) вместе с руководителем - Дмитрием Шляхтиным. Формально временно. За подтасовку документов. Наши чиновники, по версии ИААФ, участвовали в подделке справок в защиту прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Наш спортсмен пропустил три допинговых теста, за что был дисквалифицирован. Федерация пыталась доказать, что он не виноват, но справки, предоставленные нашими, оказались поддельными. Руководители российской федерации оправдываются: - мол, это спортсмен все подделал. Им не верят.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Нам в целом все меньше верят... ВФЛА дисквалифицирована в международной федерацией уже четыре года. За «систематическое нарушение антидопинговых правил». Наша легкоатлетическая команда не участвовала в Олимпиаде-2016 (только отдельные спортсмены, сами по себе). Во всех соревнованиях ИААФ россияне выступают без флага.

В 2016 году вместо Валентина Балахничева, возглавлявшего федерацию 25 (!) лет, выбрали Дмитрия Шляхтина. И, судя по всему, задачу спасти российскую легкую атлетику, новое руководство с треском провалило. Совершенно точно с нашей федерации не снимут дисквалификацию. А значит на Играх в Токио легкоатлетам из России опять придется заявляться в индивидуальном порядке.

Впрочем, и со всей сборной не все хорошо. Скандал с ВФЛА очков нам не добавит, а ведь есть еще и проблема РУСАДА. Это независимая организация, которая должна проверять спортсменов на допинг на территории России. Ее деятельность контролирует ВАДА. И то, что РУСАДА вернулась к своей деятельности, было большой победой (в 2015 году ее деятельность была прекращена, а в 2018 ее снова признали, что дало нам надежду на полноценное возвращение в олимпийскую семью). Среди прочих условий было предоставление международным организациям всех данных допинг-проб. И сейчас ВАДА заявило, что обнаружило целый список нарушений. И потребовала от спортивных чиновников объяснений. 9 декабря состоится заседание этой организации, где будет заявлено о соответствии или несоответствии РУСАДА необходимым стандартам. Если будет доказано несоответствие, наша страна вполне может лишится права участвовать на Играх в Токио-2020. И снова (если повезет и чиновникам удастся договориться с МОК) появится нелепая конструкция на форме «Олимпийские спортсмены из России».

Прогнозы не самые радужные. Но куда хуже то, что наш спорт никак не может выбраться из этого кошмара уже много лет...