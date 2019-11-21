2019-11-22T14:50:17+03:00
Общество

На Кондопожском лесопильно-экспортном заводе появятся новые цеха

Сегодня Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Павел Буренков, совершил рабочую поездку в Кондопожский район
Михаил КОСОВ
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Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.
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Он проверил площадки, на которых в ближайшие годы откроет новые производства ООО «Кондопожский лесопильно-экспортный завод – Астар» («КЛЭЗ-Астар»), входящий в реестр резидентов ТОСЭР «Кондопога».

ООО «КЛЭЗ-Астар» реализует инвестиционный проект по глубокой переработке древесины в рамках модернизации лесоперерабатывающего производства при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия и Фонда развития моногородов России. Объем инвестиций составит 265 миллионов рублей.

Идёт строительство двух новых цехов для производства клееного щита, оконного бруса и строганных профильных изделий. Строительство начнётся в первом квартале 2020 года. Отходы также пойдут в дело – из них планируется в 2021-2022 годах начать производить топливные брикеты, пользующиеся большим спросом. Для этого также нужно будет построить отдельный цех.

Продукцию будут делать на высокоточном современном и технологичном оборудовании, гарантирующем высокое качество и производительность, это позволит осуществлять поставки на высококонкурентный экспортный рынок.

По словам директора завода Всеволода Копычева, раньше на производстве работали в одну смену, сегодня – в две, благодаря чему на заводе появилось около 30 новых рабочих мест.

Министр отметил, что Минэкономразвития Карелии ведёт работу по привлечению компаний, которые готовы стать резидентами трёх территорий опережающего социально-экономического развития республики и разместить свои производственные мощности в Костомукше, Надвоицах или Кондопоге, и поддержке тех структур, которые уже начали работать в ТОСЭР.

В качестве примера такой поддержки Павел Буренков назвал подготовку за счет средств республиканского бюджета проектно-сметной документации по строительству линии электропередачи для электроснабжения «КЛЭЗ-Астар».

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