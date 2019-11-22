2019-11-22T14:58:52+03:00
Политика

Наталья Поклонская: Про Николая Второго от меня больше не услышите!

Депутат рассказала, какой она на сам деле национальности и почему у нее поменялось отношение к вере
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Наталья Поклонская рассказала, какой она на сам деле национальности и почему у нее поменялось отношение к вере.Наталья Поклонская рассказала, какой она на сам деле национальности и почему у нее поменялось отношение к вере.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Кажется, что-то невообразимое происходит с экс-прокурором Крыма, а ныне - депутатом Госдумы Натальей Поклонской. До этого она пыталась запретить фильм «Матильда» о романах последнего русского царя, боролось с противниками церкви. А теперь… Требует не запрещать аборты, отходит от консерватизма и все больше походит на либералку. В эфире Радио «Комсомольская правда» журналисты Олег Кашин (из Лондона) и Роман Голованов спросили саму Поклонскую - что же с ней происходит.

«Я - УКРАИНКА»

Кашин:

- Вы реально за последние недели изменились радикально. Вы выступили за сохранение легальности абортов, вы против государственного консерватизма. Что произошло?

Поклонская:

- Наверное, каждый человек меняется. И развивается. Если человек не меняется, это говорит о том, что что-то не то.

Кашин:

- Но в какую сторону вы развиваетесь сейчас? Становитесь либералом?

Поклонская:

- Я не буду называть себя ни либералом, ни к другим течениям приписываться. Я просто Наталья Поклонская. Я всегда говорю так, как мне диктует моя совесть. И по поводу всех этих запретов – проведения абортов, навязывание чего-то еще, - считаю, что это неправильно. У нас можно вообще все сейчас запретить. Часто дышать, куда-то выходить, что-то говорить.

Кашин:

- А кто вы – русская или украинка? И на эту тему есть вопросы в последнее время.

Поклонская:

- Я коренная украинка. Поэтому я русская украинка. Я родилась в Луганской области, в Украине.

Голованов:

- Вы всегда говорили «на Украине». Теперь — «в Украине». Почему?

Поклонская:

- Ещё до возвращения Крыма в России сложился разговорный вариант подобного обращения — «на Украине». Пытаясь выстроить конструктивные отношения с Украиной, большой страной, считаю, что важно обращаться так, как удобно и комфортно людям, проживающим в ней. А им комфортнее, когда мы говорим «в Украине». Эта деталь не является для кого-то обременительной, но она создаёт комфорт в плане коммуникации. Почему бы не делать так, как удобнее нашим друзьям и братьям.

Кашин:

- Идут споры, когда люди, которых к нам присоединили в последние пять лет, как-то очень активно участвуют в российской политике. И им говорят: эй, погоди, ты украинка, чего ты нас учишь? Есть эта проблема?

Поклонская:

- Крымчан никто не присоединял. Это наш выбор. Выбор крымчан и севастопольцев. А вы, Олег, против?

Кашин:

- Крым, безусловно, наш. Но вот эта встреча россиян с нероссиянами русскими – потенциально взрывоопасная тема. Или я преувеличиваю?

Поклонская:

- Олег, подождите, я не согласна. Никто из крымчан даже не думал жить в чьей-то чужой квартире. Мы жили и живем в собственном доме – самом лучше доме.

Голованов:

- Родной дом Крыма – это Россия.

Кашин:

- Россия – наш коттеджный поселок.

Голованов:

- Коттеджный поселок – это Лондон, Олег, не путайте.

Поклонская:

- Крым – это вообще полуостров свободы. И поэтому, может быть, высказывания крымчан, тех, которые присоединились и вернулись в состав России, несколько пугают материковых коренных жителей России.

ПРОТИВ ЗАПРЕТОВ

Кашин:

- Вы – люди с территории свободы, вдруг оказались в том большом доме, где находится ... Чечня. Не страшно?

Поклонская:

- Я бы не стала так говорить про Чечню. Я все никак не доеду туда, хочу посетить. И обязательно съезжу, посмотрю. А что касается Крыма - мы такой маленький прообраз мира, без войн, без конфликтов… Хотела, чтобы так было везде.

Кашин:

- Оказалось, Россия – не только праздник каждый день?

Поклонская:

- Нет такой страны, чтобы приехали и каждый день – праздник. Может, в Лондоне по-другому как-то, не знаю, не была. Я считаю, мы должны стремиться к более-менее явной справедливости. Не нужно все запрещать. Иначе мы дойдем до абсурда. И у нашего молодого поколения только протесты вызовем такими запретами. Вот у меня дочь, ей скоро 15 лет, она не понимает всех этих запретов.

Кашин:

- Мы вас на митингах увидим несанкционированных?

Поклонская:

- Олег, я же прокурор. Прокуроров бывших не бывает. Поэтому, конечно же, на несанкционированных митингах вы меня не увидите. Но людей я понимаю всех.

БОЛЬШЕ НЕ ПРАВОСЛАВНАЯ?

Кашин:

- Еще вопрос про царя. Отношение к Николаю Второму, как к главному святому, изменилось у вас или нет?

Поклонская:

- Уверена, что каждый человек для себя определяет, как он ходит в храм и кому молится, кто для него любимый святой. Что касается государя Николая Второго, у меня к нему личное отношение, о котором я не буду рассказывать. Изменилось только одно – об этом я ничего не буду говорить. Публично демонстрировать свое отношение я не буду. И в этом есть самая основная перемена, которая произошла.

Голованов:

- Теперь Поклонская больше не православная?

Поклонская:

- Нет, пусть люди не переживают. Я православный человек. И вера моя во мне, глубоко в душе. Но это мое личное дело – когда я хожу в храм, кому я молюсь.

Кашин:

- Просто одно время вы об этом много говорили.

Поклонская:

- Я имела неосторожность публично это показать. Но это была моя ошибка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Польша экстрадировала в Россию беглого бизнесмена Чернякова
В аптеках начали продавать лекарства в кредит
Путин: Доля современного оружия и техники в российской армии составляет 68%
В Госдуме негативно высказались о новых методах диагностики алкоголизма у водителей
Футуролог предсказал появление новых профессий в России
В Малайзии задержано судно с россиянами и украинцами на борту
В Госдуме обсудят нововведения Минздрава РФ о справках для водителей
«Непродуктивно, но полезно»: Онищенко оценил предложение запретить алкоголь в Щелково
Валерий Лимаренко обсудил строительство аэропорта на Курилах на «Транспортной неделе-2019»
На период новогодних каникул РЖД назначат 1400 дополнительных поездов
Путин рассказал об изменении ситуации после «развала» ДРСМД
Театру "Ленком" присвоили имя бывшего худрука театра Марка Захарова
Кабинет министров РФ утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
"Ушла эпоха": Victoria s Secret впервые за 25 лет отменил ежегодный показ нижнего белья
Генпрокуратура объяснила рост числа преступлений в армии
Представитель Гагариной назвала иск к певице из-за песни «Кукушка» необоснованным
"Крым-наш": В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова
«Свидание с Россией» проходит в Вологде
Врачи назвали причину преждевременного старения мозга
«На пол всем, лежать!»: ФСБ опубликовала видео задержания исламистов, желавших свергнуть власть
Депутата Рады, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, исключат из партии "Слуга народа"
В Госдуме оценили озвученные помощником президента РФ меры по росту экономики
ФСБ задержала 9 террористов, которые создавали сеть сторонников в регионах России
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Генпрокуратура назвала ошибкой новые медсправки для водителей
Кремль: Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря
Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве
Госдума рассмотрит законопроект о выпуске лекарств без согласия обладателя патента
Синоптик: за холодными выходными в Москву придет потепление