Наталья Поклонская: Про Николая Второго от меня больше не услышите!

Кажется, что-то невообразимое происходит с экс-прокурором Крыма, а ныне - депутатом Госдумы Натальей Поклонской. До этого она пыталась запретить фильм «Матильда» о романах последнего русского царя, боролось с противниками церкви. А теперь… Требует не запрещать аборты, отходит от консерватизма и все больше походит на либералку. В эфире Радио «Комсомольская правда» журналисты Олег Кашин (из Лондона) и Роман Голованов спросили саму Поклонскую - что же с ней происходит.

«Я - УКРАИНКА»

Кашин:

- Вы реально за последние недели изменились радикально. Вы выступили за сохранение легальности абортов, вы против государственного консерватизма. Что произошло?

Поклонская:

- Наверное, каждый человек меняется. И развивается. Если человек не меняется, это говорит о том, что что-то не то.

Кашин:

- Но в какую сторону вы развиваетесь сейчас? Становитесь либералом?

Поклонская:

- Я не буду называть себя ни либералом, ни к другим течениям приписываться. Я просто Наталья Поклонская. Я всегда говорю так, как мне диктует моя совесть. И по поводу всех этих запретов – проведения абортов, навязывание чего-то еще, - считаю, что это неправильно. У нас можно вообще все сейчас запретить. Часто дышать, куда-то выходить, что-то говорить.

Кашин:

- А кто вы – русская или украинка? И на эту тему есть вопросы в последнее время.

Поклонская:

- Я коренная украинка. Поэтому я русская украинка. Я родилась в Луганской области, в Украине.

Голованов:

- Вы всегда говорили «на Украине». Теперь — «в Украине». Почему?

Поклонская:

- Ещё до возвращения Крыма в России сложился разговорный вариант подобного обращения — «на Украине». Пытаясь выстроить конструктивные отношения с Украиной, большой страной, считаю, что важно обращаться так, как удобно и комфортно людям, проживающим в ней. А им комфортнее, когда мы говорим «в Украине». Эта деталь не является для кого-то обременительной, но она создаёт комфорт в плане коммуникации. Почему бы не делать так, как удобнее нашим друзьям и братьям.

Кашин:

- Идут споры, когда люди, которых к нам присоединили в последние пять лет, как-то очень активно участвуют в российской политике. И им говорят: эй, погоди, ты украинка, чего ты нас учишь? Есть эта проблема?

Поклонская:

- Крымчан никто не присоединял. Это наш выбор. Выбор крымчан и севастопольцев. А вы, Олег, против?

Кашин:

- Крым, безусловно, наш. Но вот эта встреча россиян с нероссиянами русскими – потенциально взрывоопасная тема. Или я преувеличиваю?

Поклонская:

- Олег, подождите, я не согласна. Никто из крымчан даже не думал жить в чьей-то чужой квартире. Мы жили и живем в собственном доме – самом лучше доме.

Голованов:

- Родной дом Крыма – это Россия.

Кашин:

- Россия – наш коттеджный поселок.

Голованов:

- Коттеджный поселок – это Лондон, Олег, не путайте.

Поклонская:

- Крым – это вообще полуостров свободы. И поэтому, может быть, высказывания крымчан, тех, которые присоединились и вернулись в состав России, несколько пугают материковых коренных жителей России.

ПРОТИВ ЗАПРЕТОВ

Кашин:

- Вы – люди с территории свободы, вдруг оказались в том большом доме, где находится ... Чечня. Не страшно?

Поклонская:

- Я бы не стала так говорить про Чечню. Я все никак не доеду туда, хочу посетить. И обязательно съезжу, посмотрю. А что касается Крыма - мы такой маленький прообраз мира, без войн, без конфликтов… Хотела, чтобы так было везде.

Кашин:

- Оказалось, Россия – не только праздник каждый день?

Поклонская:

- Нет такой страны, чтобы приехали и каждый день – праздник. Может, в Лондоне по-другому как-то, не знаю, не была. Я считаю, мы должны стремиться к более-менее явной справедливости. Не нужно все запрещать. Иначе мы дойдем до абсурда. И у нашего молодого поколения только протесты вызовем такими запретами. Вот у меня дочь, ей скоро 15 лет, она не понимает всех этих запретов.

Кашин:

- Мы вас на митингах увидим несанкционированных?

Поклонская:

- Олег, я же прокурор. Прокуроров бывших не бывает. Поэтому, конечно же, на несанкционированных митингах вы меня не увидите. Но людей я понимаю всех.

БОЛЬШЕ НЕ ПРАВОСЛАВНАЯ?

Кашин:

- Еще вопрос про царя. Отношение к Николаю Второму, как к главному святому, изменилось у вас или нет?

Поклонская:

- Уверена, что каждый человек для себя определяет, как он ходит в храм и кому молится, кто для него любимый святой. Что касается государя Николая Второго, у меня к нему личное отношение, о котором я не буду рассказывать. Изменилось только одно – об этом я ничего не буду говорить. Публично демонстрировать свое отношение я не буду. И в этом есть самая основная перемена, которая произошла.

Голованов:

- Теперь Поклонская больше не православная?

Поклонская:

- Нет, пусть люди не переживают. Я православный человек. И вера моя во мне, глубоко в душе. Но это мое личное дело – когда я хожу в храм, кому я молюсь.

Кашин:

- Просто одно время вы об этом много говорили.

Поклонская:

- Я имела неосторожность публично это показать. Но это была моя ошибка.