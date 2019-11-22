2019-11-22T14:56:50+03:00
Общество

Национальная деревня» и современный причал появятся на берегу Онего в Кондопоге

Благодаря поддержке государства в ТОСЭР «Кондопога» будет вложено полмиллиарда рублей в создание туристической, культурной и транспортной инфраструктуры
Михаил КОСОВ
Поделиться:
Фото: Управление пресс-службы Главы Республики КарелияФото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия
Изменить размер текста:

В ходе рабочей поездки в Кондопожский район Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Павел Буренков ознакомился с работой одного из резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кондопога» – «Туристической компании «Карелия-тур». Компания внесена в реестр ТОСЭР Министерством экономического развития России в 2018 году.

«Карелия-тур» выкупила и превращает в современный отель «Карелия» на 300 человек старую гостиницу «Кивач» 1972 гора постройки. Сейчас там прошла реконструкция номерного фонда, холлов, коридоров. Планируются также фасадные работы – утепление, изменение внешнего облика здания.

Главный инвестиционный проект туристической компании – строительство недалеко от федеральной трассы на берегу Онежского озера в центре Кондопоги туристического комплекса «Национальная деревня». На территории в 4 гектара планируется построить 12 национальных подворий с мини-отелями и кафе (в которых будет представлена национальная кухня различных регионов страны и мира), спортивный домик с рестораном и сауной, 4 различные бани, лодочную станцию, конференц-зал, спортивный городок для детей и взрослых с трассой для лыжероллеров и открытой спортплощадкой, небольшую канатную дорогу для подъема летом и зимой, сцену на воде, лестницу для комфортного спуска к объектам досуга и отдыха, а также оборудование набережной и пляжа. С помощью Ботанического сада ПетрГУ на этой территории будут высажены образцы растений, встречающихся в нескольких природных зонах: карельские березы будут соседствовать с сербскими елями.

По словам директора компании-инвестора Александра Королёва, объем инвестиций в «Национальную деревню», гостиницу «Карелия», лодочную станцию и причал – около 500 млн. рублей. Значительную часть инвестиций «Карелия-тур» планирует привлечь в форме беспроцентного кредита от Фонда развития моногородов – защита проекта пройдет в Москве в конце ноября.

Этот проект имеет важное значение для Кондопоги – город, расположенный между двумя озёрами – Онежским и Сандалом – не имеет своей набережной и городского пляжа. Поэтому разработчики проекта уверены, что эти будущие объекты инфраструктуры, оборудованные на береговой линии Кондопожской губы Онежского озера, станут излюбленным местом отдыха горожан и гостей Кондопоги.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

«У нас повышенное внимание к развитию моногородов, по этому направлению создана отдельная рабочая группа в Государственной комиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии. С учетом особого социально-экономического положения таких городов мы просто обязаны оказывать им поддержку», – отметил Павел Буренков.

В частности, значительной поддержкой туристической инфраструктуре Кондопоги и всей Карелии станет строительство пассажирского причала «Кондопожская гавань». Открытый конкурс на создание проекта по строительству причала уже состоялся, его выиграл Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» из Санкт-Петербурга. Стоимость проектных работ составляет 16 млн. рублей, а строительство за счёт федерального и регионального бюджета должно пройти в 2020-2022 годах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин: Доля современного оружия и техники в российской армии составляет 68%
В Госдуме негативно высказались о новых методах диагностики алкоголизма у водителей
Футуролог предсказал появление новых профессий в России
В Малайзии задержано судно с россиянами и украинцами на борту
В Госдуме обсудят нововведения Минздрава РФ о справках для водителей
«Непродуктивно, но полезно»: Онищенко оценил предложение запретить алкоголь в Щелково
Валерий Лимаренко обсудил строительство аэропорта на Курилах на «Транспортной неделе-2019»
На период новогодних каникул РЖД назначат 1400 дополнительных поездов
Путин рассказал об изменении ситуации после «развала» ДРСМД
Театру "Ленком" присвоили имя бывшего худрука театра Марка Захарова
Кабинет министров РФ утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
"Ушла эпоха": Victoria s Secret впервые за 25 лет отменил ежегодный показ нижнего белья
Генпрокуратура объяснила рост числа преступлений в армии
Представитель Гагариной назвала иск к певице из-за песни «Кукушка» необоснованным
"Крым-наш": В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова
«Свидание с Россией» проходит в Вологде
Врачи назвали причину преждевременного старения мозга
«На пол всем, лежать!»: ФСБ опубликовала видео задержания исламистов, желавших свергнуть власть
Депутата Рады, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, исключат из партии "Слуга народа"
В Госдуме оценили озвученные помощником президента РФ меры по росту экономики
ФСБ задержала 9 террористов, которые создавали сеть сторонников в регионах России
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Генпрокуратура назвала ошибкой новые медсправки для водителей
Кремль: Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря
Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве
Госдума рассмотрит законопроект о выпуске лекарств без согласия обладателя патента
Синоптик: за холодными выходными в Москву придет потепление