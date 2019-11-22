Национальная деревня» и современный причал появятся на берегу Онего в Кондопоге

В ходе рабочей поездки в Кондопожский район Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Павел Буренков ознакомился с работой одного из резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кондопога» – «Туристической компании «Карелия-тур». Компания внесена в реестр ТОСЭР Министерством экономического развития России в 2018 году.

«Карелия-тур» выкупила и превращает в современный отель «Карелия» на 300 человек старую гостиницу «Кивач» 1972 гора постройки. Сейчас там прошла реконструкция номерного фонда, холлов, коридоров. Планируются также фасадные работы – утепление, изменение внешнего облика здания.

Главный инвестиционный проект туристической компании – строительство недалеко от федеральной трассы на берегу Онежского озера в центре Кондопоги туристического комплекса «Национальная деревня». На территории в 4 гектара планируется построить 12 национальных подворий с мини-отелями и кафе (в которых будет представлена национальная кухня различных регионов страны и мира), спортивный домик с рестораном и сауной, 4 различные бани, лодочную станцию, конференц-зал, спортивный городок для детей и взрослых с трассой для лыжероллеров и открытой спортплощадкой, небольшую канатную дорогу для подъема летом и зимой, сцену на воде, лестницу для комфортного спуска к объектам досуга и отдыха, а также оборудование набережной и пляжа. С помощью Ботанического сада ПетрГУ на этой территории будут высажены образцы растений, встречающихся в нескольких природных зонах: карельские березы будут соседствовать с сербскими елями.

По словам директора компании-инвестора Александра Королёва, объем инвестиций в «Национальную деревню», гостиницу «Карелия», лодочную станцию и причал – около 500 млн. рублей. Значительную часть инвестиций «Карелия-тур» планирует привлечь в форме беспроцентного кредита от Фонда развития моногородов – защита проекта пройдет в Москве в конце ноября.

Этот проект имеет важное значение для Кондопоги – город, расположенный между двумя озёрами – Онежским и Сандалом – не имеет своей набережной и городского пляжа. Поэтому разработчики проекта уверены, что эти будущие объекты инфраструктуры, оборудованные на береговой линии Кондопожской губы Онежского озера, станут излюбленным местом отдыха горожан и гостей Кондопоги.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

«У нас повышенное внимание к развитию моногородов, по этому направлению создана отдельная рабочая группа в Государственной комиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии. С учетом особого социально-экономического положения таких городов мы просто обязаны оказывать им поддержку», – отметил Павел Буренков.

В частности, значительной поддержкой туристической инфраструктуре Кондопоги и всей Карелии станет строительство пассажирского причала «Кондопожская гавань». Открытый конкурс на создание проекта по строительству причала уже состоялся, его выиграл Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» из Санкт-Петербурга. Стоимость проектных работ составляет 16 млн. рублей, а строительство за счёт федерального и регионального бюджета должно пройти в 2020-2022 годах.