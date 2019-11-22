Иконы стиля нулевых: блондин Тимати, развратник Билан и Лобода с буйной химией

Эпоха беспощадного гламура, бушевавшая в нулевых, оставила пестрый след в архивах светской хроники. Сейчас это настоящая кладезь «компромата» на повзрослевших и остепенившихся звезд — вот какими они были, прежде, чем выбиться в заслуженные артисты, воротилы бизнеса и кандидаты в президенты!

Ксения Собчак

Заря века для молоденькой Ксюши - это время «Дома-2», бесконечных тусовок в VIP-клубах и провокационного шоу «Блондинка в шоколаде». Переехав в Москву из Питера, наследница громкой фамилии отказалась от работы рядовым сотрудником МИДа и без всякой подготовки рванула на ТВ — в телепроект, ставший впоследствии самым скандальным, она пришла в 22 года. Тогда ее называли не иначе, как «русская Пэрис Хилтон». От этого сравнения теледиву до сих пор бросает в дрожь, но чего на зеркало пенять? Те же корсеты, коротенькие платьица в сочетании с сетчатыми колготками и кричащим макияжем, выбеленные волосы с наращенными прядями и главный хит нулевых - тонны автозагара!

Заря века для молоденькой Ксюши - это время «Дома-2», бесконечных тусовок в VIP-клубах и провокационного шоу «Блондинка в шоколаде»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тимати

Юный Тимур Юнусов, начинавший под псевдонимом ТимОти на подпевках у тогдашнего рэп-короля Децла, засветился на всю страну в проекте «Фабрика звезд-4». Там 21-летний блондин (!) — еще без бороды и раскачанных бицепсов, но уже в цепях и с наколками, крутил любовь с украинской певицей Алексой, с которой потом записал дуэт. В начале карьеры Тима с кем только не пел, точнее, читал: Богданом Титомиром, Джиганом, диджеем Смэш… И хотя поначалу над распальцованным выскочкой, у которого из-под джинсов торчат дизайнерские трусы, все потешались за неприкрытый закос под темнокожих рэп-идолов, теперь их даже путают с нашим мистером «Black Star»!

Юный Тимур Юнусов, начинавший под псевдонимом ТимОтиФото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Лобода

До того, как назваться «суперзвездой», Света прошла тернистый путь: пела и плясала в украинских мюзиклах и поп-группах, выступала сольно под псевдонимом Алисия Горн, пока наконец не попала в состав самого сексуального трио. В «ВИА Гре» 21-летняя Лобода задержалась всего на три летних месяца 2004-ого, но успела засветиться в нескольких клипах. Огненные кудри (тогда в «ВИА Гре» девушек подбирали по формуле блондинка-брюнетка-рыжая), яркие наряды, броская бижутерия — такой Лобода блистала в нулевых. А еще много экспериментировала с волосами: прежде, чем остановиться на блонде, гарна дивчина успела побывать не только шатенкой, но и брюнеткой.

До того, как назваться «суперзвездой», Света прошла тернистый путь. Фото: PHOTOXPRESS и Артем Килькин

Валерия

В 2003-ем 35-летняя певица вернулась на сцену после того, как со скандалом развелась с продюсером-драчуном Александром Шульгиным и целый год провела у родни в Саратовской области. С тех пор у Валерии началась другая жизнь: ее взял под крыло Иосиф Пригожин, ставший впоследствии законным мужем. Концерты, альбомы, рекламные контракты, автобиографичная книга и сериал — популярность Валерии,измеряемую баснословными гонорарами, отметили даже в журнале «Форбс». Да и внешне артистка, прежде строгая и серьезная, расцвела: на четвертом десятке стала заплетать косы и делать пышные «хвостики», носить яркие наряды с глубоким декольте и голым животом… Благо, эпоха была подходящая!

Дима Билан

Эпоха триумфального шествия никому не известного мальчика из Кабардино-Балкарии началась с дебюта на сцене «Новой волны» в 2002 году, а всего через пару лет за плечами 23-летнего Билана были два сольных альбома и первый англоязычный в работе. Дальше — больше: на Евровидении-2006 певец занял второе место, а вернувшись на конкурс спустя два года все-таки стал победителем - первым и пока последним из россиян за всю 64-летнюю историю смотра. А вот стиль Билана в нулевых - настоящий расколбас: он то красился в блондина и отращивал длинную челку, то выстригал тонкие усики и микро-бородку, то начесывал огромный чуб или завивал кудри… А главное — вовсю эксплуатировал образ «ночного хулигана», то и дело снимаясь полуобнаженным или в компании полуголых девиц.

Стиль Билана в нулевых - настоящий расколбасФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Валерия Гай Германика

Артхаусный режиссер выглядела настоящим фриком: инопланетные черные дреды, обилие цепей и колец, странные наряды… В нулевых Валерия Дудинская (настоящее имя Германики), не получив высшего образования, начинала свою карьеру на... порно-студии — к счастью, все-таки по другую сторону экрана, потому что «хотела быть как Тинто Брасс». Снимала документальное кино, а по-настоящему выстрелила в 2010-м, когда скандальный сериал «Школа» 26-летней Валерии взяли на Первый канал. Пожалуй, из всех звезд тех лет именно Германика изменилась до неузнаваемости: теперь она ведет передачу о православии, не сквернословит, благополучно вышла замуж и готовится родить уже третьего ребенка.

Артхаусный режиссер выглядела настоящим. Фото: Лариса Кудрявцева и Михаил Фролов

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Откуда взялся гламурный бум?

По словам экспертов, модные тенденции не берутся из ниоткуда, и наша одежда - отражение наших реалий. Так, эпоха российского гламура пришлась на относительно «сытое» время: лихие девяностые позади, цены на нефть растут, до кризиса еще далеко, а развивающийся интернет стирает границы между странами. Вот и устраивали толстосумы гонку вооружений сумками из крокодиловой кожи да плескались в джакузи с шампанским.

- С одной стороны, эпоха гламура была связана с тем, что Россия испытывала времена благоденствия и экономического роста, - говорит историк моды Анатоль Вовк. - Русские тогда были одними из главных потребителей одежды категории люкс и не боялись оставлять большие суммы за одежду с грифом - лейблы стали важным элементом роста человека в глазах окружающих.

С другой стороны, в нулевые западные дизайнеры заново вводят в моду стиль порношик с его открытыми платьями, ярким макияжем, большими губами и грудью, накладными ногтями и ресницами. В Европе и Америке этот тренд просуществовал недолго, а вот в России задержался.